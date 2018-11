Carlsen klarte bare remis i siste parti med hvit: - Ikke noe drømmescenario

SPORT 2018-11-24T17:31:06Z

LONDON (VG) (Magnus Carlsen-Fabiano Caruana 1/2–1/2, totalt 5,5–5,5) Den regjerende verdensmesteren må kjempe med svarte brikker i mandagens VM-avgjørende parti på mandag, etter at hans sjette og siste parti med hvite brikker endte i remis.

Publisert: 24.11.18 18:31 Oppdatert: 24.11.18 18:52

– Det er ikke noe drømmescenario, men det er ikke noen krise, heller, sier Carlsen om å spille med svart i det tolvte og avgjørende partiet.

– Hvordan vurderer du dagens parti?

– Det gikk imot meg ganske tidlig, jeg ble overrasket i åpningen og det ble komplisert. Jeg spilte litt safe, for han visste mer enn meg, sier Carlsen, før han fikk målpoeng-resultatet til Raheem Sterling spolert av VGs reporter.

Brukte «lekket» trekk

Det ble stor ståhei da Magnus Carlsen tilsynelatende brukte en av åpningene som ble lekket i den famøse videoen til Fabiano Caruana . I det niende trekket spilte Caruana springer d7-f6, som også kom frem i tabbevideoen som klubben til Caruana publiserte på YouTube tidlig i VM-kampen:

– Det trekket var der (på videoen), men han klarte å overraske meg likevel, svarte Carlsen på spørsmål om han kjente igjen trekket fra videoen.

For Carlsen brukte lang tid på å tenke på sine neste trekk, selv om det var en kjent stilling. Jon Ludvig Hammer i VGTVs studio skjønte ikke hvorfor han ble overrasket.

– Det står svart på hvitt i videoen til Caruana at det skal spilles. Det er i det hele tatt merkverdig, og han må forklare seg etter det her, sa Hammer, som etter partiet var «sjokkert» over at Carlsen kunne la det skje.

Alexander Grisjtsjuk, som er verdens niende beste sjakkspiller og kommenterer kampen for Chess24, var nok en gang kritisk mot den regjerende mesteren.

– Det er en katastrofal forberedelse av Magnus med hvite brikker igjen. Igjen velger han å spille på motstanderens hjemmebane, sa han, og hinter til denne videoen:

– Ikke mye skjedde

Men Fabiano Caruana kom også ut av sine «lekkede» forberedelser, og tidlig så det ut til å bli en rask remis. De kom inn i et sluttspill med ulikefargede løpere, og ingen av de to verdensmesterkandidatene klarte å finne noen vei ut av den jevne stillingen.

Etter 55 trekk, valgte de to duellantene å bli enige om remis. Utfordreren Caruana tror vi har en spennende avslutning i vente på mandag.

– Ikke mye skjedde i dag. Jeg måtte forsvare meg litt lengre. Det kommer til å bli et veldig spennende siste parti, det er vanskelig å si hvordan det kommer til å gå, sier Caruana til VG.

– Vil du «gå crazy»?

– Nei, det er det ingen grunn til. Jeg skal spille et vanlig parti, sier han.

Han forsikrer igjen om at han ikke har forberedt seg særlig mye til eventuelt hurtigsjakk og lynsjakk, bare om det siste partiet i denne høydramatiske VM-kampen.

– Ydmykende for Karjakin

Noe som også skapte reaksjoner, var at forrige VM-utfordrer, Sergej Karjakin, tok det seremonielle første trekket.

– Det er ekstremt ydmykende for en VM-utfordrer i midten av karrieren sin, sa Grijstsjuk på Chess24.com sin livesending, om denne hendelsen:

Det 12. og avgjørende langpartiet spilles mandag - da Carlsen får svarte brikker.

– Det blir uhyre spennende. Jeg tror vi får et parti der begge spillerne prøver å vinne, sier Hammer.

PS ! Om det står uavgjort etter 12 partier, blir det omspill onsdag - med først hurtigsjakk, deretter lynsjakk - og til slutt såkalt armageddon, om det skulle bli nødvendig.