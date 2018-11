FINALEJUBEL: Øystein «etreX» Antonsen Larsen, Jørgen «Jwols» Olsen og Tormod «Reganam» Lien under finalen i Rocket League i Telenorligaen, våren 2018. Foto: Eivind von Dølen/Gamer.no

Ekspertene: Slik ender Telenorligaen-finalene

SPORT 2018-11-23T16:03:14Z

Til helgen avsluttes Europas største e-sportsliga med finaler i Counter-Strike: Global Offensive, League of Legends og Rocket League. Slik tror ekspertene at det hele ender.

Kristian Fjeld/Gamer.no

Benedichte Breistøl/Gamer.no

Mathias Hynne/Gamer.no

Andreas Kleboe-Espe/Gamer.no

Publisert: 23.11.18 17:03

Lørdag 24. november og søndag 25. november arrangeres sluttspillet i Telenorligaen, den norske toppserien i flere e-sportsspill. I forkant av sluttspillet har vi samlet ekspertpanel til både League of Legends, Counter-Strike: Global Offensive og Rocket League for å spå utfallet.

Sluttspillet sendes på VGTV, direkte fra Lillehammer. På sendeplanen står samtlige finalekamper, i tillegg til semifinalekampene i Counter-Strike: Global Offensive og Rocket League.

Dette er Telenorligaen Norsk seriespill i Counter-Strike: Global Offensive, League of Legends, Hearthstone, Overwatch og Rocket League med 300 000 kroner i rene pengepremier høsten 2018. Toppdivisjonen i hvert spill består av de ti beste i landet. Etter ni serierunder avsluttes det hele med et sluttspill mellom de fire beste.

Tror på CS-finale mellom Nordavind og Kingpins

I ekspertpanelet for Counter-Strike: Global Offensive sitter Telenorliga-kommentatorene Tommy «TommyM» Monsen og Leon Andor «Landor» Karlsen, i tillegg til e-sport-redaktør for Gamer.no, Mathias Hynne.

Ekspertene er samstemte i sin antagelse om at Nordavind skal komme seirende ut av sin semifinale mot Momentum.

– Om Nordavind ryker ut mot Momentum vil det være den største overraskelsen i sluttspillets historie. Nordavind sine styrker er at de har en klar leder i «zEVES», som har fått velge og vrake av spillere i Norge, forteller Monsen.

De forventer også at Kingpins kommer best ut av sin semifinalekamp mot Demise, men er mer åpne for at denne kampen er vanskeligere å spå.

– Kingpins mot Demise blir kjempespennende og er på papiret et veldig jevnt oppgjør. Kingpins slo Demise ganske overbevisende i siste serierunde, men Demise hadde praktisk talt ingenting å spille for da. Jeg håper Demise-spillerne har spilt mer den siste tiden enn de hadde da, ellers blir det fort overkjøring fra Kingpins, tror Karlsen.

Dermed tror ekspertene at det er Nordavind og Kingpins som står igjen i en finale. Skulle det bli faktum, kan vi få servert den beste finalen i Telenorligaens historie, gitt hvor jevne lagene er på papiret i skrivende stund.

Monsen mener Nordavind kan ha gjort en enorm tabbe ved å fjerne fjorårssesongens stjernespiller, Kristian «akEz» Kornbakk.

– Jeg forventer å se Kingpins mot Nordavind i finalen. Før sesongen var jeg ganske sikker på at Nordavind skulle vinne komfortabelt i år, men jeg tror både Demise og Kingpins kan ta dem om de har dagen. Å fjerne «akEz» så tett på sluttspillet virker som en hodemist, og dette kan umulig ha en positiv påvirkning på laget. Det blir spennende å se hvor bra «RoSeY» gjør det, etter en god stund uten å være aktiv som spiller, påpeker Monsen.

Slik spilles Counter-Strike: GO Kampene spilles mellom to lag bestående av fem spillere. Det ene laget har rollen som terrorister, mens det andre er antiterrorpoliti. Terroristene har som oppgave å plante og detonere en tidsstyrt bombe på et av to utvalgte steder på kartet. Antiterroristene skal til gjengjeld forhindre at dette skjer. Runden avgjøres på en av tre måter: ved at bomben sprenges eller blir desarmert, dersom det ene laget eliminerer det andre før bomben armeres, eller om tiden løper ut. En kamp består av to lag med fem spillere på hvert lag og foregår over totalt 30 runder. Begge lag spiller 15 runder som terrorister og 15 runder som antiterrorister, som betyr at et lag vinner når de oppnår 16 poeng. I Telenorliga-sluttspillet er det laget som kommer best ut av tre kamper som vinner.

Kommentatorkollega Karlsen tror imidlertid de individuelle ferdighetene i Nordavind vil gjøre det tøft for Kingpins. Han håper derimot at Kingpins vil overraske.

– Jeg tror Kingpins vil slite i finalen. Håper og tror på et spennende sluttspill med mange syke prestasjoner og at det blir verdige vinnere til slutt. En overraskelse hadde vært dødskult da sesongen har vært relativt forutsigbar så langt.

Hynne tror det er Kingpins som stikker av med tittelen høsten 2018. Han er imidlertid den eneste i panelet som har trukket frem Kingpins som vinner av høstsesongen.

– Jeg tror det endelig er «aNdz» og Kingpins sin tur til å stikke av med seieren etter altfor mange annenplasser. Kampen blir jevn, og det blir en knepen 2-1-seier til Kingpins. Mye av grunnen til at jeg tror dette har med å gjøre at Nordavind har kvittet seg med «akEz», en spiller som dominerte i forrige sluttspill, og som kjenner Kingpins-gutta godt. «zEVES» holder et bra nivå på den taktiske ledelsen, men jeg tror og synes det ser ut til at «aNdz» har tatt store steg i 2018, sier Hynne før han legger til.

– Jeg tror også det vil komme litt pepper fra publikum mot Nordavind av flere utenomsportslige grunner. Nøkkelspillere i oppgjøret vil være «zEVES» og «aNdz». Jeg tror de taktiske lederne vil være tungen på vektskålen individuelt, avslutter Hynne.

Nordavind er storfavoritt i League of Legends

Vi har spurt flere som kjenner League of Legends-miljøet om hvem de tror stikker av med seriemesterskapet på lørdag. Trener Nicholas «NicoThePico» Korsgård, kommentator Julian Nash og ekspertkommentator Kristian Heggland har gitt sine vurderinger av den viktige finalen.

Korsgård jobber til daglig som trener i det sveitsiske prosjektet Esports Experiment, men kjenner godt til de fleste norske spillerne som deltar i Telenorligaen. Han tror det blir en ensidig finale, og levner Riddle få sjanser til å ta gullet.

Slik spilles League of Legends To lag på fem spillere prøver å ødelegge hverandres hovedbase, kalt Nexus. For å komme seg til fiendens Nexus må laget både samarbeide godt og slåss med andre laget, samt bryte seg gjennom flere forsvarsbarrierer. Hver spiller velger seg én helt ut fra et utvalg på over 100, og holder seg til sin ene helt i hele kampen. På proffnivå handler det veldig mye om å finne de beste kombinasjonene av helter, som «kontrer» heltene til motstanderlaget. I Telenorliga-finalen er det laget som kommer best ut av fem kamper som vinner.

– Jeg mener at Riddle kommer til å bli knust og at det til slutt blir 3–1 til Nordavind. Erfaring har alt å si i finaler så lenge mekaniske ferdigheter er på likt nivå, og selv når det gjelder det mekaniske så foretrekker jeg Nordavinds solo-laners sterkt fremfor Riddle sine. Jeg ville faktisk også foretrukket Nordavind sin bot-lane, og har mye større tro på «Ploxy» individuelt i jungle.

Han trekker også frem Nordavinds styrker over sin finalemotstander.

– I mine øyne har du et sterkere mekanisk lag i Nordavind; både individuelt og på synergi-nivå, samtidig som de har mer verdifull erfaring. Ergo bør Nordavind ta finalen uten vanskeligheter.

Korsgård legger også frem oppskriften for at Riddle skal klare å ta finalen.

– For at Riddle skal vinne må Nordavind ha en sinnssykt dårlig dag. Samtidig må Riddle klare å holde bot-lane nøytralt samtidig som de klarer skaffe fordeler i solo-lanes. Med andre ord må de holde bot-lane nøytralt og holde «Energy» og «Erixen» fullstendig under kontroll og «snowballe» noe helt sykt i tre runder.

Ekspertkommentator i Telenorligaen, Kristian Heggland, tror også på Nordavind-seier. Han er likevel litt mer åpen for at Riddle har muligheten til å kjempe tilbake.

– Jeg tror det blir 3–2 til Nordavind. Jeg mener at de klarer å være hakket bedre over fem kamper og at de har hakket mer erfaring. Vi satser på at det blir behov for «Silver Scrapes» på lørdag.

Han trekker frem nøkkelduellen i kampen, som han selv mener vil ligge mellom to spillere.

– Jeg tror at «Energy» mot «Espen5b» er der det må gjøres. «Energy» kan nullstille den lanen og i tillegg fjerne lagbaserte helter i heltevalgfasen. Det samme gjelder for øvrig bot-lane i forhold til «Wendelbo». Jeg tror at Riddle har en sjanse til å ta seieren, men da må de ha gjort noe uventet i sine forberedelser.

Kommentatorkollega Julian Nash er enig med de andre, og tror at Nordavind stikker av med seieren på lørdag.

– Jeg tror Nordavind tar seieren 3–2. Det kan fort ende opp andre veien, men jeg tror at Nordavind sin fleksibilitet i draft, trening og individuelle styrker kommer til å gi dem det lengste strået. Riddle kan potensielt klare å slå igjennom med «Skude» i jungelen, og «Espen5b» i top-lane, men jeg tror de kommer til å få det vanskelig i mid- og bot-lane.

Nash mener ikke det vil være et veldig stort sjokk om Riddle faktisk skal ta seieren.

– Ikke tidenes sjokk nei. Da Nyx klarte å komme seg til finalen på SpillExpo mot Fact i fjor så hadde det vært tidenes finale-upset. Da var det allerede en overraskelse at de kom seg ut av semifinalen. Jeg ser ikke bort ifra at Riddle kan klare seg i finalen hvis de spiller sin stil og at den klarer å putte Nordavind ut av komfortsonen sin, men det skal en god del til, avslutter Nash.

Forventer Nordavind-seier i Rocket League

I ekspertpanelet til Rocket League er det Anders «Exuses» Skjulestad, Martin «Sniper» Wiulsrød og Andreas Klebo-Espe som har spådd hvordan sluttspillet ender.

I semifinalen mellom Nordavind og Bjønnsk forventer alle tre at Nordavind tar kampen, men tør ikke love overkjøring. Som Skjulestad påpeker har Nordavind vært nødt til å gjøre endringer før semifinalen, som kan gjøre kampen litt jevnere enn først antatt.

Slik spilles Rocket League En fartsfylt blanding av biler og fotball. To lag på opp til fire spillere kjemper mot hverandre om å score flest poeng ved å føre en stor, spretten ball inn i motstanderens mål. I e-sportssammenheng er det som regel tre spillere på hvert lag, og hver kamp varer i fem minutter. I Telenorliga-sluttspillet er det laget som kommer best ut av syv kamper som vinner.

– Nordavind mot Bjønnsk bør bli en soleklar seier til den doble Telenorliga-mesteren, men «Al Dente» kan ikke stille i semifinalen. I stedet er det «etreX» som tar den siste plassen. Treneren for Nordavind har vunnet serien to ganger og stiller med mye erfaring, oppsummerer Skjulestad.

Semifinalekampen mellom The Razzle Dazzlers of Bamble DreamTeam er vanskeligere å spå, mener ekspertene.

– Det er vanskelig å spå den andre semifinalen, men jeg håper at The Razzle Dazzlers vinner, sier en Wiulsrød som håper på returoppgjør fra vårens Telenorliga-finale.

– Jeg føler at Razzle har en liten fordel siden de har hatt utrolig sterke internasjonale resultater hvor de har slått mange topplag. Likevel må de passe seg fordi de møter tre svært gode spillere som har solide meritter både internasjonalt og fra Telenorligaen, advarer Skjulestad.

Med disse semifinalespådommene i bakhodet ligger det an til nok en finale mellom Nordavind og The Razzle Dazzlers. Sluttspillets avgjørende duell vil utspille seg på søndag ettermiddag, og som i vår kan det hele være unnagjort ganske raskt.

Mens Nordavind må lene seg på trener «etreX» i sin semifinale, er laget tilbake til full styrke i finalen. Med superdansken «Al Dente» på plass står Razzle overfor en knalltøff jobb, og samtlige av våre spåmenn tror på nok en seier til Oslo-laget. Skjulestad holder imidlertid døren på gløtt for Razzle, i typisk stafett-er-stafett-stil.

– Jeg tror Nordavind tar hele sluttspillet, men dette er Rocket League på LAN og da kan alt skje, sier Skjulestad og minnes kanskje vårens sluttspill der forhåndsfavoritt Team Bjønnsk ble danket ut i semifinalen.

Wiulsrød mener finalen nok kunne vært jevnere dersom begge lag hadde stilt med sine vante lagoppstillinger. Tapet av «Sacred» vil trolig bli hakket for stort, mener han.

– Hvis «Sacred» skulle spille så hadde jeg sagt at Razzle har sjansen til å gi Nordavind skikkelig kamp. Siden han ikke kan stille vet jeg ikke om det er Razzle eller Bamble som vil by på størst utfordring for den regjerende mesteren, avslutter Wiulsrød.

Dermed er alle tre enstemmige i å tippe at Nordavind går av med Telenorliga-seieren for høsten 2018, og det med solid margin.