STOPP FØR OL: Hege Bøkko (27) kom på pallen i verdenscupen før OL i fjor. Men siden har Norges beste kvinnelige sprinter ikke fått det til på isen. Foto: Matthias Schrader / TT NYHETSBYRÅN

Skøytesjefene om jente-nedturen: Like gode muligheter som guttene

INZELL (VG) Sverre Lunde Pedersen (26) og Håvard Lorentzen (26) har løftet Norges skøyteherrer inn i verdenstoppen, mens jentene henger etter i svingene og har mislyktes – selv om deres muligheter ifølge skøytesjefene er like gode som guttenes.

– På min tid var ikke jentesatsingen så bra som nå. Vi gikk for lut og kaldt vann. Det var bare guttene som gjaldt. Nå er det ikke slik. Jentene har alle mulighetene til å bli gode, sier skøytelandslagets mangeårige trener Edel Therese Høiseth (53) til VG.

For 23 år siden vant hun sølvmedaljen i sprint-VM, etter at hun i 10 år hadde hevdet seg blant de raskeste skøytekvinnene i verdenstoppen. Denne sesongen, og med et par unntak forrige sesong, har Norges beste kvinnelige skøyteløpere vært langt unna.

Mennene har høstet OL og VM-medaljer, senest her i distanse-VM i Inzell, der de norske kvinnene stort sett har vært å finne lengst ned på resultatlistene. I et intervju med VG fredag, understreket Hege Bøkko (27) at hun ikke er den eneste av de norske kvinnene som har vært «halvdårlig».

Lørdag, etter at kjæresten Håvard Lorentzen hadde tatt 4. plass bak tre nederlendere på 1000 meter, ble hun nummer 19 på 1000 meter, nesten tre sekunder bak vinneren Brittany Bowe. Amerikaneren satte banerekord med 1.13,41. Norges Anne Gulbrandsen satte personlig rekord med 1.18,48, men endte nest sist – på 23. plass.

Konfrontert med fakta, vedgår skøyteforbundets sports -og utviklingssjef Lasse Sætre, landslagsveteran Håvard Bøkko (32) og Høiseth at det ikke burde være slik.

– Det er ingen forskjellsbehandling som tilsier at de sammenlignet med guttene ikke skal lykkes, sier Håvard Bøkko.

Lasse Sætre har med forbundets og Olympiatoppens velsignelse gitt plass til spesielt mange kvinner i landslagstroppen. Til VM nå ble seks kvinner og ni menn tatt ut.

– Vi vil at begge kjønnene skal gå fort. Det er derfor vi har satset bredt på jentene. Vi har pratet om dette hele veien: Hva gjør vi for å få det siste løftet, og få fremgang? Men vi har ikke fått det til, sier Lasse Sætre (44) – OL -og VM-bronsevinner 2002 og 2003 på 10.000 meter.

Han og Edel Therese Høiseth påpeker at de har Olympiatoppen og toppidrettsorganets skøyte-coach Roger Gjelsvik i ryggen når det gjelder ønsket om å få frem skøytejenter som kan hevde seg i verdenstoppen. Olympiatoppen ser ved dem en mulighet til å sanke enda flere medaljer i 2022-OL i Beijing.

– Det er vanskelig å si om det for eksempel kan skyldes for mye eller for lite trening. Alle er forskjellige. Det kan også fort skje at den ene drar den andre med seg; det er om å gjøre å holde motet oppe selv om det butter, sier Lasse Sætre om hvor «løsningen» til å endre nedtur til opptur ligger.

– Vi er på linje med andre nasjoner som presterer godt, svarer han på spørsmål om det norske skøytelandslaget har ressursene det trenger for at jentene skal kunne følge opp guttenes suksess.

Håvard Bøkko mener årsaken til det siste, er at guttene «er en bra sammensveiset gjeng», og at den enes suksess har smitteeffekt på den andre. Han sier også at det burde være «lett» å få en skøyteløper opp i verdenstoppen, «hvis man finner det rette talentet».

– Se på Allan (Dahl Johansson, 20). Han var en god juniorløper. Etter ett år sammen med oss (på seniorlandslaget), var han helt i verdenstoppen. Men skøyter har, i motsetning til i Nederland, stor konkurranse fra andre vinteridretter i Norge. Med Northug var det sikkert mange unge som ville bli verdensmester i langrenn, sier Håvard Bøkko.

Edel Therese Høiseth peker på at Norges ferske landslagstrener for allround, nederlandske Bjarne Rykkje, har trent olympiske mestere «i fleng» på profflaget Lotto-Jumbo Nederland, men også at klubbene i Norge ikke klarer å holde på jentene.

– Det er for få å ta av. Det kommer ikke en ny generasjon løpere opp nå, slik det gjør hos guttene. Mellomgenerasjonen er borte, sier Edel Therese Høiseth.

Hun tilføyer imidlertid at «det er håp». Ragne Wiklund er bare 18 år gammel. Foran 1500-meteren har hun gjennomført veldig gode treningsøkter. Så gode at hun kan servere Norges beste kvinneresultat på VMs siste dag.

– Vi skal skynde oss sakte med henne. Junior-VM neste helg er Ragnes mål. Håpet er at 1500-meteren her skal gi henne skikkelig god fart inn i det mesterskapet, sier Edel Therese Høiseth.

PS! Ida Njåtun ble syk i Inzell og har ikke gått noen løp. Hun skal heller ikke gå favorittdistansen 1500 meter søndag.