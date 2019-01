GULLPAR: Emil Iversen (t.v.) og Johannes Høsflot Klæbo ligger an til å bli Norges duo på lagsprinten i VM om en måned. Her fra Kulåssprinten i Sarpsborg i fjor. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Løfshus: Iversen og Klæbo kan få tre VM-løp på fire dager

Det kan bli en intens start på VM for Emil Iversen (27) og Johannes Høsflot Klæbo (22). Med to sprintrenn og en tremil på fire dager.

Publisert: 24.01.19 19:00

VM i Seefeld starter med sprint torsdag 21. februar. VM-laget er ikke tatt ut, men alt tilsier at Iversen og Klæbo er to av fire som går.

Etter en hviledag er det 30 kilometer fellesstart med skibytte lørdag, før det er lagsprint søndag 24. februar.

– I utgangspunktet så er vi skeptisk til det. Men det kan bli to av de samme løperne på alle tre distansene, ser landslagssjef Vidar Løfshus til VG og legger til:

– Emil og Johannes er de to som er i nærheten av et sånt stunt.

Står over verdenscup

Landslagssjefen understreker at løperne er offensive i forhold til tanken på tre renn på fire dager.

– Vi må ha en plan A når drar dit. Det er ikke sikkert det ender opp med de to. Det kommer an på form og sykdom, sier Løfshus.

Både Klæbo og Iversen står over verdenscuprennene i Ulricehamn kommende helg.

Begge har hatt en strålende sesong så langt. Klæbo vant Tour de Ski, mens Emil Iversen fikk med seg en etappeseier før han forlot touren i Oberstdorf.

– Om det blir aktuelt, så tåler Emil mange renn på kort tid om han er i form og flytsonen, sier Løfshus.

Få norske avsluttere

En norsk utfordring foran 30 kilometer med skibytte er at det bare er Klæbo og Iversen som har en god spurt når Finn-Hågen Krogh ikke er i form.

Dersom Norge skulle velge å hvile dem foran lagsprinten, så må Norge stole på at en eller flere av de norske løperne skal gå fra om det skal bli VM-gull.

– Det er Emil og Johannes som er de sterkeste avslutterne, vi tenker på det. Dette er diskusjoner vi må ta, sier Løfshus til VG.

Også i forrige VM gikk Klæbo og Iversen lagsprint sammen. Da gikk Iversen sisteetappe. Han lå i klar lederposisjon, men klarte ikke å holde seg på benene i den siste svingen. Dermed røk medaljen. Slik taklet han nederlaget da:

Etter lagsprinten er det to dager hvile for langrennsguttene før det er 15 kilometer klassisk enkeltstart. En åpenbar favoritt for Iversen.

Skinstad: – Uproblematisk

Tidligere langrennssjef Åge Skinstad ser få problemer med tre renn på fire dager.

– Det er helt uproblematisk å gå tre renn på fire dager. Men om de kommer på pallen så er det mye styr. Skirenn er de vant til, men å vinne VM-gull er de ikke vant til, sier Skinstad, og fortsetter:

– Da må man klare og fokusere på enkle ting som kosthold, drikke, restitusjon, aldri være kald, trøtt eller sliten. Det utenfor er mer krevende og mer stressende enn skirennet.

Skinstad trekker frem Marit Bjørgen og Petter Northug som eksempler på at det går an å gå nesten alt – og lykkes.

– 15-kilometeren er ikke noe problem, da har de hatt to dager fri, sier Skinstad.

Etter 15-kilometeren er det en hviledag før stafetten, før VM avsluttes med femmila søndag 3 mars.

PS! Verdenscupen i Ulricehamn utenfor Göteborg har 10/15 km friteknikk og stafett på programmet.

I tillegg til Klæbo og Iversen, så stiller heller ikke Martin Johnsrud Sundby som er blitt syk. Finn-Hågen Krogh blir også hjemme.