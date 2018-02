TITTELMATCH: Magnus Carlsen og Hikaru Nakamura har i fem dager spilt om hvem som er verdens beste i den spesielle sjakkvarianten Fischer Random. Matchen har foregått på Henie Onstad Kunstsenter på Høvikodden. Foto: Maria Emelianova/chess.com

Carlsen sikret seg enda en tittel: Nakamura knust

Publisert: 13.02.18 20:20

Magnus Carlsen (27) er fra før regjerende verdensmester i klassisk sjakk og i lynsjakk. Tirsdag kveld sikret han seg også den uoffisielle VM-tittelen i varianten Fischer Random.

Rivalen Hikaru Nakamura (30) måtte innse at slaget var tapt da Carlsen gikk opp i ledelse 12.5–8.5 - med hele tre partier igjen å spille. Amerikaneren kunne ikke ta igjen det forspranget, selv om han skulle vinne resten av partiene.

– Det er en uoffisiell tittel. Det hadde vært moro om det ble et offisielt mesterskap. Men jeg liker uansett å vinne ting jeg stiller opp i, sa Carlsen i seiersintervjuet på NRK.

12.5–8.5 er faktisk det samme som stillingen mellom «oppfinneren» Bobby Fischer og Boris Spasskij i 1972.

Nakamura klarte ikke å skjule sin store skuffelse over tapet.

– Magnus feiret med ett minutts tenkepause, smilte Atle Grønn, sjakkekspert på NRK-sendingen. Carlsen ble nemlig sittende og tenke lenge ved sjakkbrettet etter at det var avgjort.

– Magnus koser seg fordi han får utfordret seg selv i Fischer Random, mente Grønn.

– Det blir deilig å komme tilbake til vanlig sjakk, smilte Carlsen selv. Kanskje ikke så rart: Han har brukt nesten hele livet til å bli best mulig når brikkene står på «riktig» plass.

Den uoffisielle VM-kampen på Henie Onstad kunstsenter ble avsluttet med åtte lynsjakkpartier tirsdag. Altså «sprintdistansen» i sjakk.

– Nakamura hadde kniven på strupen og «bukket». Da ble det vanskelig for ham. For en gammel mann var det godt at Magnus avgjorde så tidlig, sa pappa Henrik til NRK etter at det var avgjort.

– Jeg er sikker på at det internasjonale sjakkforbundet vil innføre offisiell tittel også i denne typen sjakk, sa Torstein Bae på direktesendingen.

Selv om alt var avgjort, spilte de ferdig de 16 partiene som matchen var satt opp til. Sluttresultatet ble 14–10.

– Jeg følte ikke at jeg fikk vist alt jeg er god for. Det samme føler nok Nakamura. Det har vært spennende, og ekstremt krevende, sa Norges sjakkhelt etterpå.

Han var også opptatt av å vinne på norsk jord. I den store sjakkturneringen i Norge, Norway Chess, har han ikke gjort det like bra som i andre internasjonale superturneringer.

Carlsen vant det første partiet tirsdag og spilte deretter remis i et parti der han lå an til vinst. Nakamura førte i tirsdagens tredje parti, men klarte aldri omsette overtaket i vinst, og Carlsen forsvarte seg standhaftig og reddet remis etter rundt 140 trekk. Der røk trolig den siste sjansen for amerikaneren til å vinne tittelen. Da de tok «Dagsrevy-pause», sto det 11.5–8.5 til nordmannen. Så fortsatte han med å vinne det første partiet etter pausen. Dermed var matchen avgjort.

– Intuisjonen blir enda viktigere og mulighetene for feil øker, sa Carlsen om å spille Fischer Random med så kort betenkningstid.

Han ble ellers fascinert av at brikkene sto slik at det faktisk var mulig å rokere i første trekk.

Fischer Random skiller seg fra vanlig sjakk ved at offiserene ikke står på de rutene vi er vant til. Da må selv karer som Carlsen og Nakamura ta i bruk de små grå. Amerikaneren har vært uoffisiell regjerende mester etter å ha slått Levon Aronian i 2009.

Vinneren får 900 000 kroner, mens taperen må nøye seg med 600 000.

Carlsen ledet 9–7 før tirsdagens avslutning, som altså besto av lynsjakk. I mandagens siste parti gikk han på et unødvendig og surt tidstap for Nakamura - etter å ha ledet 9–5 før det.

Reglene:

Bøndene står som vanlig.

Plasseringen til offiserene blir trukket før hvert spill.

Kongen skal alltid stå mellom tårnene slik at det mulig med rokade.

Løperne skal stå på felter med hver sin farge som i vanlig sjakk.