Treneren nekter å love «brennhete» Brandsdal OL-plass

Publisert: 11.01.18 19:35

SPORT 2018-01-11T18:35:56Z

GÅSBU (VG) Eirik Brandsdal leverte sitt andre toppresultat i et OL-uttaksrenn. Nå mener 31-åringen han er inne på sprintlaget til lekene i Sør-Korea.

Han innleder dette intervjuet med å si «at det må du spørre sjefen min om», når VG spør om han er klar for OL etter sølvet på NM-sprinten lørdag.

– Men har du ingen mening om det?

– Jeg har vist at jeg er bra. Med en seier forrige helg, så har jeg en første- og annenplass de to siste uttaksrennene. Det er jævlig bra, sier Kjelsås-gutten.

– Så er du på OL-laget, ja eller nei?

– Akkurat nå er jeg det, ja, sier Brandsdal til VG – og gliser godt.

Vil ikke diskutere uttak

Sprinttrener Arild Monsen svarer slik på om 31-åringen er OL-klar.

– Nei, det ble han ikke. Men han leverte et godt løp og du kan si at han leverte en god søknad. Men vi tok ikke ut noen flere løpere til OL i dag. Men alle kan lese resultatene, sier han kryptisk.

– Er du ikke enig med Brandsdal?

– Det har jeg ikke sagt, jeg diskuterer ikke det. Det er ikke sånn vi kommuniserer det. OL-uttaket kommer over neste helg, sier Monsen.

Tett bak Klæbo

Brandsdal har akkurat lagt bak seg en meget sterk uke. Han vant klassisksprinten i Piteå for seks dager siden. På NM-sprinten torsdag tok han sølv bak Johannes Høsflot Klæbo. Begge er ansett for å være uttaksrenn til OL.

Klæbo er allerede forhåndsuttatt og har vært det eneste sikre kortet på OL-sprinten om ikke mange uker. Dermed er det tre plasser som står ledig.

Ellers fikk sprinttrener Monsen se Fredrik Riseth, Mattis Stenshagen og Sondre Turvoll Fossli havne bak Brandsdal og Klæbo i sprintfinalen. Kasper Stadaas ble i utgangspunktet nummer tre, men ble disket.

Golberg og Fossli håper

Fossli er landslagsløper og differansen opp til Klæbo ble på 11,3 sekunder. Ellers måtte Pål Golberg innse at han kun var god nok for en semifinale. En tur til det siste uttaksrennet i Planica neste helg kan stå i fare for landslagsduoen.

– Jeg har vist at jeg har «trøkk», så jeg håper alle (i finalen) får muligheten i Planica og ikke andre tar den, sier Fossli til VG.

– Det er jo Norge, så man vet aldri. Det er mange som er gode, men jeg håper at det jeg viste før jul gjør at jeg får en mulighet til, sier Golberg.

Vanskelig kamp

Norge har en kvote på seks mann pluss verdenscuplederen til Planica. Klæbo skal til Slovenia, det samme skal Petter Northug og Emil Iversen. Det betyr at kun tre mann får plass.

– Det Planica-laget må vi bruke litt tid på, sier Monsen.

– Ble det mer forvirrende etter NM?

– Både og.

– Hva mener du med det?

– Noen var ikke så høyt oppe som vi ønsket. Andre klarte å være der. Vi skal jo ha med Northug og Iversen også. Det er ikke så mange ledige plasser.

– Hva med Stadaas og Riseth, kan de kjempe seg inn på OL-laget?

– Det kan bli en lang vei. Men en av dem kan kanskje få en tur til Planica. Vi får se. Det er et veldig bra løp av dem. De skal få all «kredit». Riseth var kjempeaktiv og offensiv, sier Monsen.