STJERNEPAR: Lindsey Vonn og P.K. Subban på MTV Video Music Awards i New Jersey i august. Nå er paret forlovet, etter at begge har fridd. Foto: PA / PA Wire

Forlovet Vonn fridde i julen

Alpinstjernen Lindsey Vonn (35) ville ikke være dårligere enn ishochey-kjæresten P.K. Subban (30) og fridde. Ringen var klar.

Nå nettopp

Den pensjonerte alpindronningen meldte selv på sosiale medier 1. juledag at hun har fridd.

«God jul og gledelig høytid!! På vår toårsdag, med et utradisjonelt trekk, spurte jeg PK om han vil gifte seg med meg og han sa ja, skrev Vonn på Twitter og Instragram 1. juledag.

Hun fulgte opp med et bilde av forlovelsesringen hun gav ham.

Paret er allerede forlovet. Vonn fikk sitt frieri og sin ring i august. Men i kjærlighetens og likestillingens navn fulgte Vonn nå opp med å gjengjelde frieriet.

«Kvinner er ikke de eneste som burde få forlovelsesringer», skriver hun på sosiale medier.

PÅ TENNISKAMP: P.K. Subban og Lindsey Vonn så Novak Djokovic mot Henri Laaksonen under French Open i Paris i sommer. Foto: SRDJAN SUKI / EPA

Mange seirer

Vonn er en av historiens mest suksessrike alpinister. Den amerikanske stjernen tok 82 verdenscupseirer. Hun vant verdenscupen sammenlagt fem ganger og hun tok tre OL-medaljer.

Mens han er en canadisk NHL-spiller. Han spiller for New Jersey Devils. Forsvarsspilleren har mottatt flere priser. I 2014 signerte han en åtteårskontrakt med Montreal Canadiens verdt rundt 650 millioner kroner. Han har siden den gang spilt for Nashville Preditors før han nå er i New Jersey-klubben.

Eksen til Tiger Woods

Vonn var gift med Thomas Vonn fra 2007 til 2013. Deretter var hun i et høyprofilert forhold med golfspiller Tiger Woods. Men forholdet som ble bekreftet i mars 2015 var over i mai to år senere.

– Brutalt, sa Woods den gangen.

PS! I morgen (fredag) er det verdenscup i utfor for herrene fra Bormio, som erstatter Val Gardena. Den 28. er det nytt utforrenn, før det er er kombinasjon (slalåm/utfor) søndag. Damene kjører storslalåm i Lienz lørdag, mens det er slalåm søndag 29. desember.

Publisert: 26.12.19 kl. 10:22

Mer om

Flere artikler