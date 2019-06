Bamba klinte til i TV-intervju: – Vi er hjernevasket

Daouda Bamba (24) går hardt ut mot egen klubb etter cupexiten mot Ranheim. Brann-profilen kaller blant annet spillerne «hjernevasket» i et intervju med Eurosport.

Intervjuet ble vist i programmet «Før Runden» på Eurosport.no.

Brann tapte 0–4 for Ranheim bort i onsdagens cuprunde, og bergenserne ligger på fjerdeplass på tabellen etter 13 spilte kamper med 21 poeng. De har scoret 16 mål, og Bamba har scoret to av dem.

– Forrige kamp gjør meg ikke positiv for fremtiden. Vi tapte 4–0 og skapte én sjanse. I dag snakket vi om at vi må bli bedre i forsvar. Treneren er en vinner. Det er bedre for ham å vinne 1–0 enn 4–3, men for en spiss er det bedre å vinne 4–3, sier han til Eurosport og fortsetter:

– Det er vilt, for i en kamp, kom Petter Strand med ballen og jeg var helt ledig foran mål, men han spilte ut til siden. Jeg spurte hvorfor han ikke spilte til meg, men han sa at måten vi spiller på er å spille ut til siden. Vi er hjernevasket, av at vi «må» gjøre ditt og datt. Alle tror vi må spille sånn, men av og til er det bedre å spille foran mål. Hvis man tenker på hva treneren vil hele tiden blir det vanskelig.

– Dere er uenige i hvordan du skal få ballen og angripe, spør Eurosports reporter.

– Det burde være lett. Jeg fikk muligheten til å dra til utlandet, men alle sa Brann var et av de beste lagene i Norge og at jeg ville få sjanser hver uke. Jeg skulle få større sjanser enn i Kristiansund, men da jeg kom, trengte jeg fem kamper for å få en sjanse. I Kristiansund hadde jeg sjanser hver kamp. Du blir forvirret. Man lurer på om det de sa før jeg kom hit var sant, svarer spissen.

Bamba er den andre Brann-spilleren som kritiserer trener Lars Arne Nilsen på to uker. Gilbert Koomson var overfor BT kritisk til at han ble byttet ut i 1–1-kampen mot Haugesund.

VG har ikke lyktes å få en kommentar fra Lars Arne Nilsen.

– Jeg må sette meg inn i saken og høre med de som er involvert her, sier Brann-leder Vibeke Johannesen, som ikke vil gi noen ytterligere kommentar på nåværende tidspunkt.

Bamba har vist følelser før:

Refses av Skullerud

I studio satt fotballekspert Tor Ole Skullerud. Han er meget kritisk til måten Bamba går ut mot egen klubb på.

– Hvis Brann-spillerne fortsetter å gå ut sånn, tror jeg ikke Brann blir bedre. Vi ser en frustrert fotballspiller som går ut på TV for å gå utløp for sin frustrasjon. Det har jeg ikke sansen for, sier Skullerud.

Brann møter serieleder Molde på Aker Stadion søndag 20.00. Kampen kan du se på Eurosport Norge.

Publisert: 28.06.19 kl. 14:40