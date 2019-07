HEKTISKE DAGER: Viktor Hovland spiller sin tredje PGA-turnering på tre uker. Foto: Brian Spurlock / Reuters/NTB Scanpix

Hovland åpnet to under par i Minnesota

Profflivet fortsetter for golftalentet Viktor Hovland, som er i gang med sin tredje PGA-turnering på like mange uker.

Etter storspill i Masters og US Open som amatør, har 21-åringen nå tatt fatt på proffkarrieren. Det startet med en 54. plass og rundt 140.000 kroner i Travelers Championship, før han fulgte opp med en 13. plass og rundt 1,3 millioner i Detroit forrige uke.

Denne helgen har han flyttet seg til Blaine i Minnesota og M3 Open på PGA-turen, hvor førstepremien er snaue ti millioner kroner. Klarer han den viktige cuten, slik at han får spilt samtlige runder av turneringen, er han sikret en minstepremie på rundt 100.000 kroner.

Hovland startet på hull ti, sammen med Kyle Jones og Seth Reeves, og spilte dermed banens ni siste hull først, før han avsluttet dagen med banens ni første hull.

Nordmannen fikk en tøff start med bogey på sitt andre og banens 11. hull, men fulgte opp med to birdier før han tok fatt på den siste halvdelen av turneringens første runde.

På dagens siste ni hull startet Hovland med en birdie etter en kjempeinnspill, men fulgte opp med en bogey på hull tre.

Nordmannen fikk en ny birdie på hull 7, og avsluttet dermed dagen to slag under par. For øyeblikket tre slag unna en topp-ti-plassering.

Amerikanske Scott Piercy leder turneringen ni slag under par. Bak følger japaneren Hideki Matsuyama og Adam Hadwin fra Canada. Begge syv slag under par.

Publisert: 05.07.19 kl. 02:54