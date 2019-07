SPENT: Om de 41 delegatene i Magnus Carlsens klubb får stemme kan bli avgjørende på sjakk-kongressen. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Sjakkstriden: Carlsen-klubb kritisk til nei-sidens «superjurist»

Et styremedlem i Offerspill SK antyder at den juridiske vurderingen nei-siden i bettingstriden får utarbeidet, er et bestillingsverk.

Skal Magnus Carlsens nye klubb Offerspill få stemme over den omstridte avtalen med bettingselskapet Kindred på sjakk-kongressen 7. juli?

Det spørsmålet er folk rivende uenige om i Sjakk-Norge, til tross for at to ulike juridiske vurderinger, en for Team Carlsen og en for sjakkforbundet, har konkludert med at de bør det.

Flere klubber på nei-siden kvitterte på disse utredningene med å engasjere jusprofessor Geir Woxholth, kjent som Norges ledende ekspert på foreningsrett, til å utarbeide en egen juridisk vurdering som legges fram fredag kl 13.

Woxholth er ingen lettvekter: Han førte saken som ga Thomas Alsgaard og Frode Estil OL-gull etter at spanjolen Johan Mühlegg ble dopingtatt.

Bakgrunn: Dette er spørsmålet Den 7. juli stemmer sjakk-kongressen over om sjakkforbundet skal inngå en avtale med bettingselskapet Kindred til en verdi av 50 millioner kroner. Avtalen splitter Sjakk-Norge.

På kongressen får de ulike sjakklubbene en representant med stemmerett per påbegynte 25. medlem.

Magnus Carlsen, som er positiv til avtalen, opprettet to uker før kongressen en ny sjakklubb: Offerspill SK. Offerspill tilbød gratis medlemskap til de 1000 første medlemmene i klubben på Carlsens regning.

Carlsen anklages for å kuppe kongressen, og det hersker uenighet rundt om delegatene til Offerspill kan godkjennes. Vis mer vg-expand-down

Offerspill: – Grunn til å spørre seg om han er objektiv

Woxholth har fulgt prosessen hittil, og uttalte blant annet til VG at de to andre juridiske vurderingene av saken var «fullstendig ukvalifiserte».

Det får styremedlem i Offerspill, Joachim Birger Nilsen, til å stusse.

– Det er grunn til å spørre seg om Woxholth er objektiv i denne saken, sier Nilsen til VG.

Nilsen understreker at verken han eller noen andre i Offerspills styre betviler jusprofessorens faglige tyngde.

– Men han har på Facebook vært veldig kritisk til andre fagpersoners vurderinger og gått langt i å antyde at de har vært bestillingsverk. Da fremstår det rart at han nå påtar seg noe som ser ut til å være mye det samme som det han har anklaget andre for tidligere.

Nei-forkjemper: Konklusjonen ikke gitt på forhånd

Vegard Ramstad mener likevel at Woxholths utredning bør veie tungt. Ramstad leder Stjernen sjakklubb, en av klubbene på nei-siden som har engasjert jusprofessoren.

– Woxholth er en uavhengig akademiker, og den fremste innen sitt felt i Norge. Det er klart det har verdi å høre hva en sånn person mener.

I tillegg sier Ramstad at Woxholths konklusjon ikke er gitt på forhånd.

– Det kan jo godt være at han vurderer saken annerledes når han har satt seg ordentlig inn i den. Uansett hvilket utfall han lander på, er det bedre at vi har et grundig stykke arbeid å forholde oss til. Å bare referere til det han har ment på Facebook blir for enkelt.

Geir Woxholth ønsket ikke å svare på Offerspills kommentarer torsdag kveld. Han skriver i en sms til VG at én side av den juridiske vurderingen tar for seg hans rolle i dette, og at han ikke vil kommentere saken før vurderingen er offentlig.

Publisert: 05.07.19 kl. 08:05 Oppdatert: 05.07.19 kl. 08:16