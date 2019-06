Golfkometen om Tiger-møtet: – Jeg holdt på å pisse på meg

NEW YORK (VG) Før sin andre Major-turnering forteller den norske golfkometen Viktor Hovland (21) hva han egentlig tenkte under den ikoniske seiersseremonien med Tiger Woods under Masters i april.

Nå nettopp







– Ute på golfbanen er jeg komfortabel og føler ikke at jeg blir «starstruck». Men jeg kan jo si det nå: Jeg holdt på å pisse på meg, sier Hovland til VG og ler lenge.

Han snakker om øyeblikket i den såkalte «Butlers Cabin» på Augusta National da han og Tiger Woods ble hedret for innsatsen i Masters.

TILBAKE I CALIFORNIA: Viktor Hovland på greenen på hull fem på Pebble Beach under en treningsrunde mandag denne uken. U.S. Open starter torsdag. Foto: Rob Schumacher / X02835

Tiger vant turneringen for første gang på 14 år – Hovland ble beste amatør etter fire sterke golfrunder, tre av dem under par.

Det holdt til en 32. plass, det beste resultatet av en amatør i Masters på 58 år.

– Hva f ...?

Men det var etter det siste slaget var slått at Hovland følte at alt ble surrealistisk.

– Jeg tenkte jo, «hva f ... gjør jeg her, liksom». Jeg ble tatt av banen og satt inne i klubbhuset og så den siste timen av turneringen med Condoleezza Rice (tidligere utenriksminister i USA). Og så brått var jeg inne i «Butlers Cabin» med Jim Nantz (profilert kommentator). Og så kom Tiger. Nei, det var en veldig bisarr og merkelig opplevelse, sier Hovland.

VGs USA-KORRESPONDENT Robert Simsø Ta kontakt og følg meg på: E-post: roberts@vg.no Twitter: RobSimso Vis mer vg-expand-down

– Hva sa du til Woods?

– Jeg visste ikke at TV-kameraene rullet, så jeg var ganske flau etterpå, fordi han snudde seg jo bort ganske fort. Jeg fortalte at det var veldig kult for meg å sitte ved siden av ham som beste amatør, og så fortalte jeg at jeg hadde møtt ham en gang tidligere. Men han husket selvfølgelig ikke meg, sier Hovland.

Spiller i spesiell gruppe

Woods vet nok godt hvem Hovland er nå. Hovland har bestemt seg for å bli proff etter U.S. Open på majestetiske Pebble Beach i California denne uken.

Hovland er nummer én på verdensrankingen for amatører og skal spille i en såkalt «featured group» med nummer en og seks på verdensrankingen – amerikanske Brooks Koepka og italienske Francesco Molinari.

les også Spiller med historisk nordmann: Golfstjernen som «ingen» liker

Verdensener Koepka har vunnet fire av de åtte siste Major-turneringene. Det betyr at Hovland vil bli vist på TV over hele verden både torsdag og fredag.

– Dette blir moro. Det blir trøkk, sier Hovland.

les også Amerikansk TV-profil om Hovland: – Han slår den milevis

Pebble Beach bringer bare frem gode minner for Hovland. I fjor vant han verdens største amatørturnering på samme bane etter å ha knust samtlige av motspillerne i seks imponerende matcher.

Han ble tidenes første nordmann som vant U.S. Amateur.

I SØKELYSET: Viktor Hovland under mandagens pressekonferanse på Pebble Beach. Store deler av nordmannens pressekonferanse ble direktesendt på Golf Channel. Foto: EZRA SHAW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Etter U.S. Open, tar han steget inn i proffenes rekker. Det betyr at han hopper av college i Oklahoma ett år før tiden – og at han dermed også må gi fra seg den gjeve startplassen i sesongens siste Major-turnering, The Open.

les også Hovland etter sterk Masters-åpning: – Er det noe galt med meg?

Han kan riktignok kvalifisere seg for The Open hvis han får en kanonstart på proffkarrieren. Han spiller sin første PGA-turnering som profesjonell i Connecticut i neste uke.

– Jeg vet jo ikke om jeg er hundre prosent klar til å bli proff ennå. Men det føltes som det var riktig å ta det neste steget nå. Ikke for å virke skrytete, men jeg var med i toppen av alle amatørturneringene. Jeg var skikkelig skuffet hver gang jeg ikke vant, sier Hovland.

Etter U.S. Open endres det meste for Hovland. Han har klar en avtale med managementselskapet Wasserman.

Han får en ny caddie i rutinerte Shay Knight, som tidligere har båret bagen for spillere som Matt Jones, Aron Price, Martin Laird, Jerry Kelly og Sean O’Hair.

Svingtrener er fortsatt Denny Lucas fra Kelvin Miyharis golfakademi.

GODE MINNER: Viktor Hovland på hull elleve under treningsrunden på Pebble Beach mandag denne uken. Foto: David J. Phillip / TT NYHETSBYRÅN

Hovland er ikke den eneste nordmannen i U.S. Open denne uken.

Andreas Halvorsen (22) fra Larvik sikret seg den gjeve billetten etter å ha gått ni slag under par på to runder i en kvalifisering i Newport Beach.

Norge har aldri hatt to herregolfere på startstreken i samme Major-turnering.

Publisert: 11.06.19 kl. 17:31