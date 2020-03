LEDERDUO: Maxime Vachier-Lagrave (tv.) slo Jan Nepomnjasjtsjij i et viktig parti onsdag. Foto: Lennart Ootes

Spillet om Carlsens VM-motstander stoppes

Halvveis i sjakk-turneringen om å kåre Magnus Carlsens VM-motstander, er det nå endelig stopp på grunn av corona-viruset.

Russeren Aleksandr Grisjtsjuk sa på forhånd at «det er 50 prosent sjanse for at vi kan spille til slutt» og underveis har han sagt at turneringen må stoppes. Også Magnus Carlsen har underveis uttrykt på chess24.com at han tvilte på at turneringen kunne spilles til slutt.

Torsdag morgen var det endelig slutt - etter syv av 14 runder.

I en offisiell Tweet fra FIDE (det internasjonale sjakkforbundet) heter det at presidenten - Arkadij Dvorkovitsj - har stoppet turneringen, fordi den russiske regjeringen har bestemt at all luftfart til og fra landet skal stanses fra 27. mars.

Det har allerede i lang tid blitt diskutert hvordan spillerne skal komme seg hjem etter turneringen, som har foregått i Jekaterinburg ved Uralfjellene.

– FIDE kan ikke fortsette turneringen uten en garanti for at spillere og funksjonærer kan komme seg sikkert og i tide hjem, skriver Dvorkovitsj.

Franske Maxime Vachier-Lagrave og russiske Jan Nepomnjasjtsjij leder med et helt poeng ned til fire spillere på 3. plass. FIDE bekrefter at når turneringen starter igjen, vil det skje med de poengsummene som spillerne har nå.

Teimour Radjabov fra Aserbajdsjan trakk seg allerede to uker før turneringen fordi han ikke følte seg trygg. Han ble erstattet av Vachier-Lagrave - som nå altså ligger i delt ledelse.

VM-matchen med Magnus Carlsen og vinneren av kandidatturneringen skal trolig spilles fra 20. desember 2020 og inn i 2021.

