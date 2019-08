LIKT: Solskjær og Klopp tjener det samme i klubbene sine. Her fra fjorårets oppgjør mellom Manchester United og Liverpool. Foto: Martin Rickett / PA Wire

Solskjær tjener like mye som Klopp: – Ville tilstander i United

Ole Gunnar Solskjær tjener like mye som manager for Manchester United, som Jürgen Klopp gjør i Liverpool.

Nå nettopp







Det kommer fram i en oversikt fra nettstedet sportsbible.com. Tallene er nesten identiske med det flere engelske aviser har meldt de siste månedene.

Tallens tale viser at Liverpool betaler Klopp 80,4 millioner kroner i året. Den samme summen får Solskjær i sin trenergjerning.

– At Manchester United velger å betale veldig høy lønn er ikke overraskende. Det jeg kan si er at Klopp har god grunn til en lønnsforhøyelse, slår styreleder i Liverpools norske supporterklubb, Pål Chr. Møller, fast.

Solskjærs lønn gjør ham til den klart best betalte norske idrettspersonligheten. Nummer to på den listen er ishockeyspilleren Mats Zuccarello. Hans avtale med Minnesota Wild gir ham 51,2 millioner kroner per sesong i fem år.

Managerne har det godt i Premier League, men de tjener i mange tilfeller mindre enn flere av spillerne de trener.

Ingen konkurranse

På toppen av lista er Manchester City-trener Pep Guardiola i ensom majestet. Spanjolen tjener hele 230 millioner kroner i året.

Guardiolas posisjon på pengetoppen er helt overlegen etter at Jose Mourinho ble erstattet av Solskjær i desember i fjor. Portugiseren hadde en årslønn på 162 millioner kroner i United.

TV2-kommentator Øyvind Alsaker mener Solskjærs lønn kommer av den skyhøye lønningen til Mourinho. Solskjær fikk ganske nøyaktig halvparten av det portugiseren hadde i sin avtale med klubben.

– Utgangspunktet for Uniteds verdisetting av Solskjær er Mourinho. Lønnsnivået er helt annerledes i Manchester United enn Liverpool. Når du ser hvor mye det er rapportert at Alexis Sanchez tjener der, så er det ville tilstander, sier Alsaker.

Sanchez, som tjener mest i United, skal ifølge BBC ha en lønn på omtrent 4,4 millioner kroner i uka. Det tilsvarer rundt 230 millioner i året. Nå er han på vei til Inter på lån, hvor den italienske klubben vil betale deler av den lønna.

Foran både Solskjær og Klopp finner man Tottenham-trener Mauricio Pochettino. Alsaker sier at han er overrasket over det høye nivået i toppen av lista, men mener lønnen Solskjær får er som forventet.

les også Solskjær og United får det glatte lag: «Pinlig» og «latterlig»

Dette er listen bak Guardiola:

Mauricio Pochettino (Tottenham) 91 mill.

Solskjær 80,4 mill.

Jürgen Klopp (Liverpool) 80,4 mill.

Manuel Pellegrini (West Ham) 75,1 mill.

Ralph Hasselhüttl (Southampton) 64 mill.

Unai Emery (Arsenal) 64 mill.

Frank Lampard (Chelsea) 53,5 mill.

Brendan Rodgers (Leicester) 53,5 mill.

Eddie Howe (Bournemouth) 42,8 mill.

Publisert: 29.08.19 kl. 06:36







Mer om