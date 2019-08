LAR SKJEGGET GRO: Magnus Carlsen i Sinquefield Cup. Foto: Lennart Ootes

Magnus Carlsen med ni strake remis

(Levon Aronian-Magnus 1/2–1/2) Magnus Carlsen (28) er blitt remis-kongen. Mandag tangerte han sin egen «rekord» i antall remiser på rad i en superturnering.



Det skjedde etter at han og armenske Levon Aronian delte poenget - noe som betyr ni strake partier uten avgjørelse for nordmannen.

Ifølge sjakkeksperten Tarjei J. Svensen stammer den gamle rekorden fra Wijk aan Zee-turneringen i 2009, altså for ti år siden. Også den gang spilte Carlsen uavgjort i sine ni første partier.

– For hver remis synker ratingen - og mulighetene for å vinne denne turneringen blir mindre, sier kommentatoren Yasser Seirawan på arrangørens sending.

– Han må vinne de to siste partiene for å ha noen mulighet (til å vinne turneringen), sier hans kollega Jennifer Shahade.

Ni av 11 runder er altså gjennomført i Sinquefield Cup. Det er foreløpig uklart om Carlsen kommer til å ha et halvt eller ett poeng opp til lederen etter dette niende partiet.

Hans parti mot Levon Aronian var først ferdig av de seks duellene mandag. Ingen av de to var i nærheten av å vinne, og etter 41 trekk var de enige om remis. Nok en gang opplevde Carlsen at hans motstander ikke gjorde noen store feil.

På live-ratingen har Carlsen falt med 13,5 poeng på grunn av de mange remisene. Det betyr at han nå står på 2868,5 - noe som gjør at han uansett er desidert best i verden. Fabiano Caruana har 2819,0.

PS: I VM-matchen i 2018 spilte Carlsen 12 strake remis mot Fabiano Caruana. Men det var altså mot samme motstander i hvert parti.

Publisert: 26.08.19 kl. 23:42

