BLIR PÅ SJUSJØEN: Den kinesiske langrennstroppen som bor i utleieenheter av denne typen på Sjusjøen, får bli i landet til 10. mai. Foto: Jørn Pettersen/VG

Kinesiske toppløpere i langrenn får bli på Sjusjøen

SJUSJØEN (VG) - I disse hyttene på Sjusjøen sitter sju kinesiske topp-langrennsløpere og deres støtteapparat i karantene. Nå har kommunen og Fylkesmannen i Innlandet, bestemt at de skal få bli på Sjusjøen også etter at karantenetiden utløper om noen dager.

Nå nettopp

Den kinesiske gruppen er i Norge på treningsleir under ledelse av nordmannen Kristian Bjune Sveen. Han har vært langrennstrener for Kinas største provins, Xinjiang, siden 2017. Laget har oppholdstillatelse i Norge til 10. mai, men noen sitter fortsatt i i karantene etter deltakelse i junior-VM i Tyskland.

– Vi mente at dette kunne være et ekstraordinært tilfelle og har derfor avklart situasjonen med Fylkesmannen. De er på en plass, blir ivaretatt, får mat og er skjermet. Vi ser ingen grunn til å flytte på dem, sier ordfører Anita Ihle Steen i Ringsaker kommune til VG.

les også Ordfører sjokkert over hyttefolks oppførsel: Krever tilbakebetalt vannavgift hvis de ikke får bli på hytta

– Ser du noen motsetninger i forhold til at denne gruppen får lov til å bli på Sjusjøen, mens norske hytteeiere i det samme området ikke får lov til å være på hyttene sine?

– Nei, jeg gjør ikke det. Norske hytteeiere har et hjem å reise til. Det har ikke denne kinesiske gruppen. Da måtte et hotell vært alternativet og det er ikke en bedre løsning, sier Ihle Steen.

MÅLET ER OL I 2022: Norske Kristian Bjune Sveen er trener for det kinesiske landslag vest i langrenn. Her sammen med en av utøverne. Bildet er tatt i forbindelse 10 km fri for kvinner i Tour de ski i Italia i desember 2018. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Kristian Bjune Sveen sier til VG at han er glad for at han og laget kan fortsatt være på Sjusjøen.

– Vi lever isolert her, men holder motet oppe. Vi blir godt i varetatt på Sjusjøen, sier Bjune Sveen.

Det kinesiske gruppen som består både av kvinner og menn har ligget i trening i Norge siden desember i fjor. Jentene er i alderen 19 til 21, mens gutta er mellom 18 og 23.

les også Hytteeierne reiser hjem fra Sjusjøen: - Dette tar vi på alvor

– Denne gruppen utgjør et såkalt landslag vest og målet er deltakelse i OL i Beijing i 2022. Slik det ser ut nå er det sannsynlig at ihvertfall to av dem kommer på OL-laget, sier Bjune Sveen.

Men i og med at det nå ikke kjøres løyper på Sjusjøen og det er et forbud mot organisert trening, legger det noen begrensninger på treningsmulighetene for den kinesiske gruppen.

– Vi er uansett sammen og tilpasser oss de mulighetene som er, sier Bjune Sveen.

Han forteller også at hans kinesiske løpere har fulgt godt med på hvordan corona- utbruddet har rammet hjemlandet.

– Men ingen av dem har slektninger som er direkte berørt, sier Bjune Sveen.

Publisert: 18.03.20 kl. 13:50

Mer om Vintersport Norge Karantene OL Ringsaker Landslag Beijing

Fra andre aviser