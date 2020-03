AVLYST: Birkebeinerrennet er et av flere arrangement som blir avlyst på grunn av coronaviruset. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Stor oversikt: Idrettsarrangementene som er påvirket av coronaviruset

Idrettsarrangement verden over blir enten avlyst eller utsatt. Alt fra langrenn til bordtennis har blitt påvirket. Verst er det i Italia og Iran der alle idrettsarrangement er avlyst eller utsatt. Her er oversikten over hva som er påvirket:

Dette er idrettsarrangementene som har blitt påvirket i Norge foreløpig.

Eliteserien:

Rosenborg, Molde og Brann har avlyst treningsleir på Marbella.

Sandes Ulf - Viking 13. mars, avlyst.

Det er usikkert hva som skjer med eliteseriestarten, men VG vet at det jobbes med ulike planer.

Fotball

Langrenn:

Ishockey

Hopp

Holmenkollen skifestival 6-8. mars, ble gjennomført uten tilskuere.

Raw Air i Granåsen 11–12. mars, går uten tilskuere.

Raw Air i Vikersund 13–15. mars, går uten tilskuere.

Håndball

Elverum - ØIF Arendal 10. mars, ble spilt for tomme tribuner.

Kombinert

Holmenkollen skifestival 6-7. mars, ble gjennomført uten tilskuere.

Slik er status resten av verden:

Fotball:

Alle fotballkamper i Italia - i likhet med all annen idrett - er stanset fram til 3. april.

Champions League-kampene Valencia – Atalanta 10. mars og Juventus – Torino 17. mars går uten tilskuere.

Det samme gjelder en rekke kamper i europaligaen.

Samtlige kamper i de to øverste divisjoner i Sveits fram til 23. mars er utsatt.

Alle seriekamper i Frankrike fram til 15. april vil bli spilt uten publikum. I Tyskland vil det samme gjelde kommende helg.

Serie- og cupkamper i Kina, Sør-Korea og Japan er utsatt inntil videre. Kinesiske lags kamper i den asiatiske mesterligaen er utsatt til april og mai. Sørkoreanske lags mesterligakamper spilles uten tilskuere. Fotballkamper i Iran spilles uten tilskuere fra 24. februar.

Asiatisk OL-kvalifiseringsturnering kvinner (3.-13. februar) flyttet fra Wuhan, Kina til Sydney, Australia. Omspill mellom Kina og Sør-Korea (11. mars) flyttet fra Kina til Sydney. Kinas hjemmekamper i OL-kvalifiseringen menn i slutten av mars spilles i Buriram, Thailand uten tilskuere. Japans landskamp mot Sør-Afrika (27. mars) er avlyst.

Vinteridrett:

Alpint:

Verdenscuprenn utfor og super-G menn i Yanqing, Kina (15.-16. februar): Flyttet til Saalbach, Østerrike.

Verdenscupfinalen i Cortina d'Ampezzo, Italia (16.-22. mars) er avlyst.

Ekstremsport:

Vinter-X-Games i Chongli, Kina (21.-23. februar): Avlyst.

Ishockey:

Sluttspillet i Danmark er utsatt på ubestemt tid.

Kampene i Kinas eliteserie er flyttet til Russland.

A-VM for kvinner i Canada (31. mars-10. april): Avlyst.

1. divisjon gruppe A, nivå to i ishockey-VM, i Frankrike i april der Norge var kvalifisert: Avlyst.

Langrenn:

Engadin Skimarathon i Sveits (8. mars): Avlyst.

Skiskyting:

OL-testrenn i Zhangjiakou, Kina (27. februar til 2. mars): Avlyst.

Verdenscuprenn i Nove Mesto, Tsjekkia (5.-8. mars): Avvikles uten tilskuere.

Skøyter:

VM kortbane i Seoul, Sør-Korea (13. til 15. mars): Avlyst.

Friidrett:

Innendørs-VM i Nanjing, Kina (13.-15. mars): Utsatt til mars 2021.

En rekke maratonløp i flere land er enten avlyst, utsatt eller gjennomføres med færre deltakere.

Paris halvmaraton, med 44.000 påmeldte, ble 1. mars avlyst med ett døgns varsel etter instruks fra myndighetene.

Asiamesterskapet innendørs i Hangzhou, Kina (12.-13. februar): Avlyst.

Diverse andre idrettsarrangement som er påvirket:

Badminton:

Storturneringen Kina Masters i Sanya (25. februar til 1. mars): Utsatt.

OL-kvalifiseringsturneringer i Tyskland (3. til 8. mars) og Polen (26. til 29. mars) er henholdsvis avlyst og utsatt.

Basketball:

OL-kvalifisering kvinner i Foshan, Kina: Flyttet til Beograd i Serbia.

Boksing:

OL-kvalifisering for Asia og Oseania i Wuhan, Kina (3.-11. mars): Flyttet til Amman i Jordan.

Bordtennis:

Lag-VM i Busan, Sør-Korea (22.-29, mars): Utsatt til 21.-28. juni.

Bryting:

OL-kvalifiseringen for Asia i Xian, Kina (27.-29. mars): Flyttet til Bisjkek i Kirgisistan. Kina, Nord-Korea og Turkmenistan trakk seg fra asiamesterskapet i New Delhi i februar.

Golf:

LPGA-turneringene kvinner i Pattaya, Thailand (20.-23. februar), Singapore (27. februar til 1. mars) og Sanya, Kina (5.-8. mars): Avlyst. Europatour menn i Kuala Lumpur, Malaysia (16.-19. april) og Shenzhen, Kina (23.-26. april): Avlyst. Japantouren kvinner i Okinawa: Tilskuere bannlyst.

Håndball:

OL-kvalifisering kvinner i Montenegro (20.-22. mars, med Norge): Kina trakk seg, Hongkong avslo invitasjon til å delta.

VM-sluttspillet for kvinner ungdom (LK02) i august er flyttet fra Kina til Kroatia.

Motorsport:

Kinas Grand Prix i Formel 1 i Shanghai (19. april): Utsatt, ny dato ikke bestemt.

Qatars Grand Prix, VM-åpning i roadracing (8. mars): MotoGP-klassen avlyst.

Thailands Grand Prix, VM-runde i roadracing (20. mars til 22. mars): MotoGP-klassen utsatt på ubestemt tid.

Bahrains Formel 1-løp 22. mars mars kommer til å bli kjørt uten tilskuere.

Rugby:

Tokyos OL-testarrangement, Asia Sevens Invitational (25.-26. april) avlyst.

Kampen mellom Irland og Italia (7. mars) i Seks nasjoner-turneringen: Utsatt.

Turneringene i sjumannsrugby i Hongkong og Singapore: Flyttet fra april til oktober.

Sandvolleyball:

Verdensserieturnering i Yangzhou, Kina (22.-26. april): Avlyst.

Svømming:

Kinas OL-uttaksstevne i Qingdao: Utsatt fra begynnelsen av april til midten av mai.

Sykling:

En rekke sykkelritt i Italia er avlyst, deriblant Tirreno-Adriatico 11.-17. mars, Milan-San Remo 21. mars, og Giro di Sicilia 1.-4. april.

Flere sykkellag har trukket seg fra Paris-Nice og Ronde van Drenthe.

De to siste etappene av verdenstourrittet UAE Tour i Dubai ble avlyst.

Taekwondo:

Asiatisk OL-kvalifisering i Wuxi, Kina (10.-11. april): Flyttet til Amman i Jordan.

Tennis:

Indian Wells-turnering i California (11.-22. mars) med Casper Ruud på deltakerlisten: Utsatt.

WTA-turnering kvinner i Xian, Kina (13.-19. april) og i Kunming, Kina (27. april-3. mai): Avlyst. Fed Cup-gruppespill i Dongguan, Kina (3.-7. mars): Flyttet til Dubai. Kina gir walkover i Davis Cup-oppgjør mot Romania (6.-7. mars).

Japans Davis Cup-møte med Ecuador 6. og 7. mars: Tilskuere bannlyst.

Triathlon:

Verdensserieturneringen i triathlon i Abu Dhabi (5.-7. mars): Utsatt.

Vektløfting:

Asiamesterskapet i Nur-Sultan, Kasakhstan (18.-25. april): Flyttet til Tasjkent i Usbekistan.

Annet:

Opplæringen av frivillige til Tokyo-OL er utsatt fra februar til mai. Kinas antidopingbyrå stoppet testing i perioden 3.-21. februar. IOC-president Thomas Bach sa etter styremøtet 4. mars at utsettelse eller avlysning av OL overhodet ikke er diskutert.

Tenningen av OL-ilden i Hellas 12. mars foregår uten tilskuere.

