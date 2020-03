OPTIMIST: Claes Svensson har god tro på King Of Everything i V75–5. Foto: MALIN ALBINSSON / TR BILD / TR Media

Ukens kuskekommentarer: – Fortjener favorittstemplet

Her kan du lese kuskekommentarer på nesten alle V75-hestene på Färjestad lørdag.

Anders Olsbu

Nå nettopp

Dagens banker

Osen Prinsessa (V75-4) har perfekte forutsetninger. Står alene på strek og bør holde unna, bare hun går feilfritt.

Dagens luring

Högstenastalldräng (V75-5) hang i tredjespor det meste av veien sist. Ble likevel femte. Er sterk og kan muligens ta en velfortjent seier.

Her er Olsbus V75-tips til Färjestad:

VEIJO HEISKANEN: – Jeg vil gjerne se ham i tet. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–1

1640 m (auto) – Start kl. 16.20

1 Valeur/Rikard N Skoglund

Peter G. Norman: - Har galoppert en del i det siste, men sist gikk han et bra løp til tredje. Har trent fint etterpå og har et bra spor. Kan være fint med bak bilen fra start, men må kjøres på sikkerhet rundt første sving. Håper på en fin posisjon og at han være fjerde-femte med klaff.

2 Puccy Italia/Henna Halme

Veijo Heiskanen: - Ble nylig strøket fra et løp. Men han kjennes veldig fin ut i trening nå. Sporet er perfekt. Han er rask fra start. Jeg vil gjerne se ham i tet. Kommer han dit, får kusken kjøre der. Så får det bære eller briste. Stort pluss om vi kan kjøre uten sko på alle fire.

3 Han Herred/Erik Adielsson

Reijo Liljendahl: - Var veldig bra som toer nest sist. Sist var han ikke like bra. Men jeg vet at formen sitter i. Han må uansett vise det i løpsbanen. Jeg setter på stengt hodelag for første gang. Sporet er bra, og han er rask fra start.

4 Highspirit/Troels Andersen

Troels Andersen: - Holder flott form. Møter gode hester, men vant lett fra tet på Gävle tredje sist. Jeg satser på teten igjen. Hesten kommer ut skoløs for første gang på lenge.

5 Kick Off Classic/Björn Goop

Trond Anderssen: - Har gått to veldig fine løp på rad, vant på denne distansen nest sist og har stigende form. Han er rask fra start. Får kanskje tet, men går like bra fra rygg. Kjenner ikke konkurrentene, men han er trippeaktuell på sin fine form. Verdt en gardering.

6 Sir Q.C./Jorma Kontio

Stefan Melander: - Gikk et bra løp på Bergsåker sist og virker å være på gang. Men sporet er sjanseartet. Jeg tror dette blir for tøft.

7 Fille Jubb/Carl Johan Jepson

Micael Broberg: - Kommer ut på riktig distanse og møter ikke de beste sølvdivisjonshestene. Men sporet ble dårlig. Fornøyd med premie.

8 Man at Work/Örjan Kihlström

Andreas Løvdal/stall Timo Nurmos: - Gjorde et bra løp som treer på Bergsåker sist, men har fått det verste sporet denne gangen. Han har spart opp til en seier. Løser det seg maksimalt kan den komme nå.

9 Digger Lord/Ulf Ohlsson

Ulf Stenströmer: - Var positiv sist. Trener fint, men har fått et halvdårlig spor. Motstanden ble ikke så veldig tøff, og han har stor fordel av høyt tempo foran. Det mest realistiske er en trippelplass.

10 Southwind Hydro/Torbjörn Jansson

VG: Overtok etter 500 meter sist. Var slått ut på oppløpet da, men holdt til tredje. Er stadig på trippelen, men vinner ikke så ofte. Trippelaktuell med klaff.

11 Floris Baldwin/Kristian Malmin

Trond Anderssen: - Er den beste av våre to hester i løpet, men står mye vanskeligere til. Han runder mange med tempo underveis, men jeg tror det blir vanskelig å vinne herfra. Kanskje en trippelsjanse med maks flyt.

PETER UNTERSTEINER: – Hun vil gjøre det bra igjen. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–2

2140 m (volte) – Start kl. 16.42

1 Frozen Queen/Jorma Kontio

VG: Feilet på startsiden sist, uten at det står i programmet. Fikk et tungt løp etterpå, men sto på bra. Radet opp seirer før det. Aktuell om Green Mamba garderes.

2 Flying Knight/Ulf Eriksson

Li Hanné: - Var god sist, men er tøft ute her. Jeg tror ikke hun duger her og ligger lavt.

3 Dropluggage Racing/André Eklundh

Jessica Hultman/stall Eklundh: - Sto for tur for en seier og fikk den sist. Er nær toppform, men jeg har respekt for Green Mamba på tillegg.

4 Catwalk Ima/Oskar Svanberg

Oskar Svanberg: - Var jeg fornøyd med som treer sist. Hun er klar for en minst like bra innsats igjen. Jeg håper på tet. Derfra slipper vi kun til Green Mamba, i så fall. Kan være på trippelen om det skjer.

5 Anthara Bi/Björn Goop

Anton Sverre/stall Goop: - Gikk et greit løp sist, men burde vært bedre. Leter litt etter formen. Vi tar av alle fire sko og se hvor langt det rekker.

2160 m

6 Shutter Island/Claes Svensson

Stefan Dahl: - Har en sjanseartet utgangsposisjon, men kusken kjenner henne godt. Jeg håper på tredje innvendig og at lukene kommer tidsnok. Da kan hun spurte fort. Trippelsjanse om alt klaffer.

7 S.M.K.Silvousplait/Adrian S. Akselsen

8 Green Mamba/Rikard N Skoglund

Patrik Fernlund: - Har fått noen ekstra uker mellom løpene og trener veldig fint. Har vunnet tre strake og har fine forutsetninger her med et perfekt spor. Det finnes selvsagt konkurrenter vi har respekt for. Det er uansett en bra vinnersjanse.

9 Valborg Marje/Paw Mahony

Paw Mahony: - Har gått to fine løp etter pause og har større kapasitet enn grunnlaget tilsier. Jeg har stor tro på henne fremover og ville ikke byttet hest med noen. Hun er en av dem som kan vinne et slikt løp.

10 Gatelink/Örjan Kihlström

Hanna Olofsson: - Gikk over mål med krefter spart sist og kjentes veldig fin ut i følge kusken. Sporet er ikke optimalt, men hun bør greie det. Så får kusken styre resten.

11 Ofelia O.E./Peter Untersteiner

Peter Untersteiner: - Går fine løp hver gang. Hun vil gjøre det bra igjen. Ladder litt fra start nå. Så får vi se hva som skjer.

12 Loser on Loser/Ulf Ohlsson

Fredrik Wallin: - Kommer ut etter pause og har trent fin en periode nå. Kjennes veldig fin ut. Jeg tror hun nærmer seg toppformen. Sporet er også bra, med tanke på at hun er veldig rask fra start.

13 Argbiggan/Rickard Svanstedt

14 Rapide Cash/Kim Eriksson

Eric Martinsson: - Har veldig fin form, men bakspor på tillegg er aldri lett. Uansett ikke sjanseløs om det skulle klaffe maksimalt.

15 Apple Rose/Mikael J Andersson

Emil Sandblom: - Holder fin form, men tas vekk av sporet denne gang. Eneste positive er at hun har ryggen på Green Mamba fra start. Smyger med derfra.

Andreas Løvdal: – Skal regnes med seierssjanse. Foto: KANAL75

V75–3

2140 m (auto) – Start kl. 17.05

1 Olle Rols/Peter Ingves

Mats Rånlund: - Ble det helt feil for sist. Glem det løpet. Er treg fra start, så vi blir kraftig overflydd. Håper det ikke blir for langt frem. Men han er god nok, om det først klaffer. En gardering.

2 Sir Ratzeputz/Rikard N Skoglund

Andreas Løvdal: - Tok en etterlengtet seier sist etter mye strul i det siste. Han trener fint og har fått en perfekt utgangsposisjon. Klaffer det er han en dem som skal regnes med seierssjanse.

3 Order to Fly/Per Lennartsson

Per Lennartsson: - Har gått jevne, fine løp, men ble for hissig fra førstesporet sist og galopperte seg vekk. Håper på feilfritt nå. Da skal han kunne hente seg fine penger.

4 VästerboontheNews/Carl J. Jepson

Lars Brindeborg: - Kunne ikke utnytte sitt fine spor sist. Glem det løpet. Han er rask fra start, og kusken får gasse skikkelig. Jeg synes han er så bra at skal regnes blant dem som kan dukke opp i seierstriden.

5 Gareth Boko/Marc Elias

Marc Elias/stall Lugauer: - Var god til seier sist og kjennes fin ut for dagen. Startsiden vil avgjøre mye. Kan vi ta oss forbi Sir Ratzeputz og få tet, skal han regnes med vinnersjanse. Har uansett en fin trippelsjanse.

6 Test Drive/Erik Berglöf

Erik Berglöf: - Var veldig god til seier i Norge sist, men det var i et billig løp. Han er rask fra start, så jeg kjører til for å komme ned i førstespor. Men det er for tøft imot med tanke på seier. Fornøyd med en fin premie.

7 Baron Gift/Rickard Svanstedt

Rikard Svanstedt: - Har vært litt ujevn i det siste og hatt symptomer på overtrening. Men sist var det ingen feil på ham, og han fungerte fint i et skarpt jobb torsdag forrige uke. Jeg håper det gir seg utslag her, men jeg ligger uansett lavt fra dette sporet.

8 Reckless/Björn Goop

Anton Sverre: - Kommer ut etter pause og har en del trening i kroppen. Men sporet ble det verst tenkelige. Herfra er det premie som gjelder.

9 Super Nice/Torbjörn Jansson

Sten O. Jansson: - Har fått drømmesporet og får et løp i rygg herfra. Kommer lukene til slutt, kan han spurte veldig fort. Han vant med krefter i behold sist og er ikke dårligere enn de han møter her. Strekes om løpet garderes litt.

10 On Track Piraten/Jorma Kontio

Hans R. Strömberg: - Kom aldri inn i løpet på Axevalla sist. Viste fremgang i et banejobb på 1.17/1600 meter nylig. Venter ham derfor bedre enn sist. Har form bedre enn raden, men står vanskelig til. Fornøyd om han snuser på siste trippel.

11 Sliding Home/Mikael J Andersson

Per K. Eriksson: - Har gjort fine løp for oss og har avsluttet bra hver gang. Sporet er ikke optimalt, men han kan ta mange til slutt, om det bare blir tempo.

12 Michelangelo Ås/Örjan Kihlström

Pär Pergenius/stall Redén: - Er en hedershest, som ikke vinner så ofte lenger. Utgangsposisjonen er ussel, men han vil uansett gjøre et bra løp. Kom aldri inn i løpet på Bergsåker sist. Vi har ventet på å kunne kjøre uten sko på alle fire. Det vil være et stort pluss.

OLE JOHAN ØSTRE: – Jeg tror vi vinner uten galopp. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–4

2140 m (volte) – Start kl. 17.27

1 Osen Prinsessa/Ole Johan Östre

Ole Johan Østre: - Har veldig fin form og står svært spennende til. Jeg tror vi vinner uten galopp, men jeg kan ikke garantere feilfritt. Hun har galoppert fra tet før. Er derfor mest en stor outsider, men hun skal selvsagt strekes. Pisken har ingenting å si.

2160 m

2 Mine/Dagfinn Aarum

Hovel Helmen: - Skuffet sist. Jeg er derfor litt usikker på formen. Er god nok til å kjempe om en trippelplass, spesielt om kusken greier å få henne opp i rygg på Osen Prinsessa. Men å vinne blir for tøft.

3 Grude Svarten/Morgan Ivarsson

Emma Rättfält: - Satt fast med krefter igjen på Åby sist og går fine løp hver gang. Håper på en bra innsats igjen og en bra premie.

4 Viking Faks/Kenneth Haugstad

André H. Stensen: - Har fin form og står bra til. Har fordel av pisken. Han blir mer fokusert med den på plass. Jeg tror ingen rører Osen Prinsessa, men min er aktuell bak den.

5 Fröyu Pelle/Gunnar Austevoll

Johnny Nilsen: - Var positiv første gang ut etter pause sist og trener fint hjemme. Møter mange bra i et litt åpent løp. Jeg tviler på seier. Håper på god premie, kanskje siste trippel.

6 Bossum Faksen/Örjan Kihlström

Jan Roar Mjølnerød: - Holder fin form og har fått et bra spor i volten. Regnes med en fin trippelsjanse. Skal også strekes om løpet garderes litt.

7 Kos Odin/Simen B Jessen

Simen B. Jessen: - Holder fin form. Kommer ut i et løp med mange hester i form. Posisjonene avgjør mye. Håper å kunne kjempe blant de tre-fire.

8 Dale Anne/Per Oleg Midtfjeld

Arne Johannessen: - Liker seg ikke på hard bane. Galoppen på Jarlsberg sist var derfor ikke uventet. Hadde uansett godt av å få det løpet i kroppen etter lang pause og kan ventes forbedret. Men det er tøffe omgivelser. Premie er bra.

9 Reime Kongen/Kristian Malmin

Trond Anderssen: - Gikk veldig bra første gang ut etter pause sist. Ville vært toer uten galoppen i siste sving. Han ble litt sjenert der. Står sjanseartet til i bakspor på tillegg. Mye må klaffe herfra. En av flere trippelaktuelle i et åpent løp.

10 Sikvelands Svarten/A. V. Hagmann

Anita V. Hagmann: - Var ikke som best sist og møter tøft selskap. Premie er bra.

2180 m

11 Guli Tor/Rikard N Skoglund

Jan-Olov Persson: - Satt fast med krefter igjen på Romme sist. Står sjanseartet til på 40 meter, med mange hester å runde og en veldig god hest på strek. Det ser vanskelig ut.

12 Guli Rubin/Jorma Kontio

Jimmy Dahlman/stall Westholm: - Trener fint, men var kanskje ikke som best sist. Sporet er bra og han er rask fra start. Kan få en fin posisjon direkte. Er uansett fornøyd med en premie.

13 Grislefaksen G.L./Jan Roar Mjölneröd

Jan Roar Mjølnerød: - Har større kapasitet enn Bossum Faksen, men står verre til. Nå er han best med pisk og går sine beste løp i Sverige. Ikke helt umulig med maks klaff, men det blir vanskelig å hente inn en feilfri Osen Prinsessa.

14 Tripsson Ö.K./Göran Antonsen

Gøran Antonsen: - Gikk fint som toer på Romme nest sist, men skuffet veldig på Åby sist. Etterpå viste det seg at han var forkjølet. Trener fint, men står vanskelig til på 40 meter tillegg. Jeg tviler på seier. Håper på tredje til femte med klaff.

15 Joker C.K./Björn Goop

Jan-Olov Persson: - Har i likhet med Guli Tor en sjanseartet utgangsposisjon. Jeg holder dem som jevngode. Jeg blir overrasket om en av dem vinner.

V75–5

2140 m (auto) – Start kl. 17.50

1 Ikaros di Quattro/Hans Crebas

Hans Crebas: - Kjennes fin ut for dagen og er rask fra start. King Of Everything virker å være i en klasse for seg og er derfor en fin rygg for oss. Galoppen sist har vi ingen forklaring på.

2 Veams Benelli/Carl Johan Jepson

Toste Norgren: - Har mest fått massasje siden forrige start og kjennes fin ut. Vi møter tøffe konkurrenter. Jeg synes likevel ikke min hest skal undervurderes for mye. En bra premie bør det bli.

3 L.L.Royal/Rikard N Skoglund

Li Hanné: - Har vunnet tre av fire løp i år og er en hest utover det vanlige. Her handler det om å komme til tet. Jeg har respekt for King Of Everything, men er optimist og mener vi kan ham en kamp.

4 King of Everything/Claes Svensson

Claes Svensson: - Gikk et skikkelig bra løp til seier sist, til tross for at det ble en steintøff åpning. Han vant likevel på enkelt vis og virker stadig like fin. Han fortjener favorittstemplet, men jeg har respekt for L.L. Royal som har slått oss før.

5 Upcoming Artist/Magnus Jakobsson

Roger Anderberg: - Er ganske rask fra start, men det er usikkert om kusken skal ladde fra start. Sporet er bra og han kjennes fin ut i trening. Vi har ikke gitt opp på forhånd. Får han fine rygger å gå i, avslutter han bra.

6 Residual Thrust/Jorma Kontio

Stefan Melander: - Har gjort det helt ok de to gangene han har vært ute i år. Men han rekker normalt ikke mot disse konkurrentene.

7 A Deal is a Deal/Erik Berglöf

Erik Berglöf: - Er en bra hest som dessverre har fått et dårlig spor. Han er sterk og går til mål, men kommer ut etter lang pause og er fornøyd med en god premie, kanskje siste trippel.

8 Super Sarah/Erik Adielsson

Victor Lycke: - Har ikke gått så mange løp, men har gjort det veldig bra. Dette er ei hoppe vi har store planer for i høst. Hun virker veldig bra allerede. Sporet er ikke det beste og de tøffeste imot står bedre til. Men hun har kapasitet til å være med helt foran, om det løser seg maksimalt.

9 Deliver/Svante Ericsson

Svante Ericsson: - Har en perfekt utgangsposisjon og kjennes veldig fin ut i trening. VI møter noen som er bra, men jeg forventer meg en sterk prestasjon. Vi smyger med i rygger underveis. Tempo foran øker våre muligheter.

10 My First Offspring/Ulf Ohlsson

Fredrik Wallin: - Har vært fin til to strake seirer og har vunnet på enkelt vis. Han duger en bit i klassen, og nå river vi av alle fire sko, noe som burde gjøre ham et hakk bedre.

11 Go Around/Lars-Åke Söderholm

Malin Bergström: - Var god til seier sist, men har en for vanskelig utgangsposisjon nå. Herfra må kusken kjøre på sjanse. Alt kan skje i et travløp, men vi ligger lavt.

12 Un Mec d'Or/Björn Goop

Anton Sverre: - Var veldig god som toer i årsdebuten første gang ut etter lang pause sist. Her tas han vekk av sporet. Kan ventes forbedret med et løp i kroppen, men det handler om å tjene fine penger herfra.

TROND ANDERSSEN: – Er en type med høyt toppnivå. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–6

2140 m (volte) Start kl. 18.20

1 Personal Goals/Per Oleg Midtfjeld

Diana L. Olsson: - Har stigende form. Han trener fint og er i godt humør. Voltestart går fint, men han er ikke av de raskeste fra start. Jeg tviler på tet. Tviler også på seier. Han er ute i voksent langt. Men han er sikret en fin reise og kan være på trippelen med maks klaff.

2 Simb Triumph/Thomas Dalborg

Thomas Dalborg: - Gjorde det riktig så bra til seier i monté rett før jul. Jeg har planer om å ta ham med til Frankrike i den disiplinen. Kommer ut etter pause nå. Han møter vel forberedt. Dette er en hest utenom det vanlige, som har radet opp seirer. Derfor er jeg så klart optimist.

3 Betting Rebel/Ulf Ohlsson

Micael Broberg: - Var god da han vant fra dødens på Eskilstuna sist. Han kan løse raskt i volten, og vi kan kanskje nå teten om det klaffer. Men han viste sist at han går bra fra dødens også. Jeg synes ikke motstanden skremmer. Regnes med seiersjanse.

4 Indy D./Örjan Kihlström

VG: Har skuffet litt i sine to siste starter, selv om det har blitt reiser fra køen. Var bra i seiersløpene før det. Tilbake i toppslag, kan han kjempe om en trippelplass.

5 HögstenaStalldräng/Mikko Aho

VG: Holdt sterkt til femte etter å ha travet det meste av veien i tredjespor sist. Klaffer det bedre med posisjonene, kan han ta en etterlengtet og velfortjent seier.

6 Milord/Carl Johan Jepson

Eric Martinsson: - Har vunnet tre strake og har et spennede springspor i volten. Jeg tror kusken ladder direkte i håp om tet. Synes ikke motstanden er tøffere enn det han har møtt de siste gangene. Kjemper om seieren igjen.

7 She is Cecilia/Tuomas Pakkanen

Tuomas Pakkanen: - Spurter bra etter et løp i rygg, men møter tøff motstand. Vant sist, men vinner neppe nå. Smyger med til en premie.

8 Orlando Classic/Kristian Malmin

Trond Anderssen: - Har toppform og er en type med høyt toppnivå. Er god nok til å hevde seg i toppen, men sporet trekker mye ned. Herfra er han mest som en outsider å regne. Skal uansett strekes som en gardering.

9 Corleone D.K./Henna Halme

Veijo Heiskanen: - Er jeg fornøyd med om dagen. Herfra sitter vi i spor to direkte. Jeg mener han duger i disse omgivelsene. Ikke borte i seierskampen om det klaffer. Kan vi kjøre uten sko på alle fire, er det et stort pluss.

10 Barbaresco V.W./André Eklundh

Lars Brindeborg: - Skuffet meg litt på Axevalla sist. Han kan bedre. Skulle det bli hardt tempo foran, kan han være inne som fjerde-femte og tjene fine penger.

11 Rob Dyrdek/Rickard Svanstedt

Rikard Svanstedt: - Ble det feil for sist. Kjennes fin ut i trening og er i form. Men utgangsposisjonen er krevende. Jeg tror det blir vanskelig herfra.

12 Italiano Boko/Ulf Eriksson

VG: Står vrient til mot en del gode hester. Trolig premie som gjelder herfra.



ANDERS LUNDSTRØM WOLDEN: – Pisken vil skjerpe ham. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–7

2140 m (auto) – Start kl. 18.42

1 Massive Speed/Åsbjörn Tengsareid

Åsbjørn Tengsareid: - Var ikke som best sist, men veldig god i løpene før og trener som normalt. Jeg tviler på at han kan ta teten, men han er sikret en fin reise. Klart trippelaktuell herfra. Skal også vurderes om løpet garderes litt. Pisken er en fordel. Han har gått sine beste løp i Sverige.

2 Mellby Frodo/Kristian Malmin

Trond Anderssen: - Skuffet mye sist lørdag. Skal sjekkes opp i løpet av uken. Møter tøff motstand, og jeg ligger lavt med tanke på seier.

3 Joe Martini/Carl Johan Jepson

Anton Sverre: - Har gått flere fine løp i det siste og hadde krefter i behold på Mantorp sist. Vi tror han gjør en fin prestasjon her, så får vi hvordan det løser seg underveis. God nok til å kjempe i toppen med maks flyt.

4 Star Costashorta/Oskar J Andersson

Patrik Fernlund: - Gikk et klart godkjent løp som toer i Gävle sist. Vi forventer oss en minst like bra prestasjon nå. Han trener veldig fint. Plan A er å kjøre i tet.

5 Il Duce Boko/Marc Elias

Marc Elias: - Har vunnet sine to løp i år på bra vis, men går opp to klasser her. Han trener fint og er rask fra start. Med de tøffeste konkurrentene i bakspor, stiger sjansene. Det er ikke den tøffeste bronsedivisjonen jeg har sett. Skal i det minste regnes med trippelsjanse.

6 Ganyboy/Erik Adielsson

Anders L. Wolden: - Ble det helt feil for på Jarlsberg sist. Måtte bakkes fra start og ble sittende i køen i lavt tempo. Glem det løpet. Formen er fin, men motstanden tøff og sporet sjanseartet. Kan kjempe blant de fire-fem første med klaff. Jeg tviler på seier.

7 Allaway G.T./Erlend Rennesvik

Anders L. Wolden: - Har vært veldig bra de to siste gangene og kommer ut med formen på topp. Er litt bedagelig, så pisken vil skjerpe ham ytterligere. Det må selvsagt klaffe fra dette sporet. Kjemper om seieren om det skjer. Strekes.

8 Expensive River/Per Nilsson

Karl Johansson: - Har fått et iskaldt spor, noe som drar ned forhåpningene. Han har gjort fine løp i enklere selskap i det siste. Tøffere imot nå.

9 Guillaume Boko/Björn Goop

Anton Sverre: - Har kommet tilbake fra et opphold i Frankrike og har blitt litt herdet. Gjorde to fine løp der nede og har fått det rolig etter at han kom hjem. Alt virker bra. Han kommer til å gjøre et bra løp.

10 Princess S.W./Peter Untersteiner

Peter Untersteiner: - Har gjort to kanonløp til seier i februar og var ekstra god på Mantorp sist. Alt virker fint i trening, men hun møter hingster og vallaker nå. Det kan bli i tøffeste laget, men hun gjør alltid det hun kan i løpene.

11 Rocky Tilly/Rikard N Skoglund

Jimmy Dahlman: - Har gått fine løp i det siste selv om løpet ble ødelagt av en tidlig galopp sist. Bakspor drar ned, men skulle det bli tempo foran, kan han ta mange til slutt.

12 Red Bar/Ole Johan Östre

Anders L. Wolden: - Skuffet første gang ut for oss. Står vanskelig til. Kjører etter best mulig premie.

Publisert: 06.03.20 kl. 10:24

