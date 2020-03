KOMPISER: Anders Jacobsen og motorsykkel-legenden Pål Anders Ullevålseter. Her er de fotografert den dagen Jacobsen ble presentert som ny sportssjef. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Anders Jacobsen slutter som sportssjef etter drøyt fire måneder

Etter bare drøyt fire måneder slutter den tidligere skihopperen Anders Jacobsen (35) som sportssjef i Norges Motorsportsforbund.

Han startet i jobben den 1. november i fjor og har allerede nå bestemt seg for å slutte.

– Den totale belastningen med små barn og eksterne oppdrag ble for stor. Derfor valgte jeg å si opp min stilling, sier Anders Jacobsen i en pressemelding.

Jacobsen ble presentert som motorsportsforbundets nye sportssjef den 19. oktober i fjor.

– Jeg kommer til å savne mange dyktige trenere, lovende utøvere og alle de frivillige som legger ned en enorm innsats.

SPORTSSJEF: Anders Jacobsen (t.v.) sammen med noen av Norges beste utøvere, fra v.: Pål Anders Ullevålseter (enduro), Kevin Horgmo (motocross), Ingveig Håkonsen (trial) og Daniel Kobbevik (radiostyrte biler). Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Som skihopper tok Jacobsen blant annet VM-gull i stor bakke lag i Falun i 2015, bronse i laghopping i Vancouver-OL og seier i hoppuken 2006/2007. Motorsport var noe helt nytt for ham.

Norges Motorsportsforbund er en del av Norges Idrettsforbund og driver - litt enkelt sagt - med de motorsportsgrenene som ikke foregår på fire hjul. Blant de mest kjente utøverne er ørkenkongen Pål Anders Ullevålseter, båtsportstjernen Marit Strømøy, vannjet-verdensmester Stian Schjetlein, snøscooterførere i verdenstoppen - og en rekke grener innen motorsykkel.

Generalsekretær Tony Isaksen i Norges Motorsportforbund beklager at Jacobsen har valgt å si opp.

– Det er veldig leit for Norges Motorsportforbund. Anders har gjort en veldig god innsats – og ville ha vært en sterk ressurs for forbundet i årene fremover. Dessverre ble det ikke slik. Det må jeg bare beklage, samtidig som jeg har all respekt for den beslutningen Anders har tatt, sier Isaksen.

Det har vært mye bråk i Norges Motorsportsforbund de siste årene. Våren 2019 vedtok et flertall i styret at de hadde «generell mistillit» til presidenten, Per Velde, som måtte trekke seg. På et ekstraordinært ting ble Emilie Funderud Westbye (31) valgt til ny president.

Det var også store utskiftinger i administrasjonen. Den nåværende generalsekretæren, Tony Isaksen, overtok i januar 2019. Tidligere har han vært sjef for Norway Cup.

Publisert: 13.03.20 kl. 19:44

