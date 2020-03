PÅGREPET: Ronaldinho på flyplassen i Paraguay onsdag. Foto: NORBERTO DUARTE / AFP

Fotballegenden Ronaldinho pågrepet i Paraguay

Den tidligere fotballproffen Ronaldinho fra Brasil ble pågrepet onsdag, mistenkt for å ha kommet til Paraguay med falskt pass.

En rekke lokale medier melder at den brasilianske gullballvinneren fra 2005 ble pågrepet da han ankom et veldedig arrangement og ført bort av sikkerhetsmannskaper. Det er lagt ut en video som skal vise hendelsen på sosiale medier natt til torsdag norsk tid.

Ifølge en politirapport sitert av sportsnettstedet ESPN ankom Ronaldinho og broren Paraguay onsdag for delta på veldedighetsarrangementet. Politiet skal ha fattet mistanke, reist til hotellsuiten hans i nær hovedstaden Asuncion og ha funnet passene som skal ha vært tuklet med. Deretter ble den tidligere fotballhelten pågrepet og satt i varetekt med broren på hotellet. De må melde seg for statsadvokatens kontor torsdag morgen, lokal tid, og forklare seg.

Ronaldinho, en av Brasils største fotballspillere gjennom tidene, er utnevnt til turistambassadør for Brasil, men sliter med å gjennomføre oppdrag etter at han og broren Roberto Asis Moreira ble fratatt passene deres i fjor. Det skjedde som følge av at de ikke betalte en utestående bot på nesten 20 millioner kroner de fikk for ulovlig å ha bygd fiskeplatting og båtanlegg i Porto Alegre i delstaten Rio Grande do Sul i Sør-Brasil på et vernet område.

Da domstolen sjekket kontoene deres, så de at Ronaldinho og broren ikke hadde dekning til å betale boten, tross en livsstil med mye reising og som skulle tilsi at de kunne betale for seg.

Domstolen så ingen annen utvei enn å inndra passene. Nå ser det altså ut til at brødrene mistenkes for å ha snekret sammen nye pass.

