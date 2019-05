Beckie Scott trakk seg fra komiteen som skulle avgjøre Russlands status, etter at hun følte seg trakassert. Nå hevder en rapport at det ikke er dekning for at dette skjedde. Foto: Jeff McIntosh / TT NYHETSBYRÅN

Kommentar

WADA-gransking ble en farse

Er det virkelig dekning for å konkludere med at legendene Beckie Scott og Edwin Moses IKKE ble utsatt for trakassering av ledende WADA-topper?

I en omfattende rapport har advokatfirmaet Covington konkludert på en måte som får Craig Reedie & co til å trekke et lettelsens sukk.

Nå skynder WADA-ledelsen seg med å lukke boken om hva som skjedde med Scott og Moses rundt de dager da man gikk ned på kne for Russland.

Den nesten 60 sider lange rapporten har landet på at de ikke finner bevis for at Scott har rett i påstanden om at hun ble trakassert da hun frontet sitt syn om dopingverkebyllen.

Den kanadiske tidligere langrennsløperen valgte å trekke seg fra komiteen som skulle vurdere Russlands status, etter at hun følte seg ydmyket og latterliggjort.

Den tidligere friidrettsstjernen Edwin Moses, som uttrykte støtte til Scott, hevder at han ble bedt om å «holde munn».

Men heller ikke dette mener firmaet WADA (Verdens Antidopingbyrå) hyret å finne dekning for.

Er det da grunn til å bare skylde på feiltolkninger, overfølsomhet eller misforståelser?

Er tonen internt i WADA bedre enn enkelte vil ha det til?

Det er det faktisk helt umulig å si noe sikkert om.

Denne granskingsrapporten er nemlig av den helt spesielle sorten, og den plasserer seg midt i den pågående diskusjonen om åpenhet og uavhengighet i styringen av internasjonal idrett.

Den er nemlig gjennomført UTEN at de mest sentrale personene har gitt sine bidrag.

Scott og Moses opplevde nemlig prosessen rundt arbeidet med rapporten som så lite tillitvekkende at de nektet å medvirke. Det samme har andre nøkkelpersoner gjort.

Etter at rapporten ble lagt frem og renvaskelsen forkynt, gikk de to tidligere stjernene, som fortsatt har verv i WADA, ut med en pressemelding. Der uttrykker de en «ekstrem skuffelse», og mener at prosessen har vært gjennomført på en lite troverdig måte.

Deres advokater hevder rapportskriveren har for tette bånd til WADA, og reagerer blant annet på at de påstår viktige intervjuer ble gjennomført FØR Scott og Moses hadde hatt muligheten til å si sitt.

I rapporten avvises imøtegås kritikken om granskingens legitimitet, og det tegnes et bilde av vrangvilje til medvirkning. Covington kommer også inn på hvordan de mener kommentarer rettet mot Scott falt i forbindelse med krangel mellom utøvergrupperinger, ikke knyttet direkte til spørsmålet om å slippe Russland inn i varmen igjen eller ei.

Uansett hvem man tror på i denne saken, og uavhengig av hvor fornøyde WADA-toppene er med utfallet av en rapport uten sentrale vitnesbyrd, er konfliktlinjene rundt systemet for dopingjakt slett ikke gravlagte.

Og diskusjonen om åpenhet og uavhengighet blir ikke borte før selve systemet forandres.

Publisert: 17.05.19 kl. 21:08