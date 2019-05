Magnus Carlsen i samtale med Maurice Ashley, som er kommentator for chess24.com. Foto: Lennart Ootes

Carlsen storspiller i Afrika: – Han er kanskje tidenes beste

Magnus Carlsen (28) spiller sin Champions League om dagen - og er i suveren ledelse etter to dager av hurtigsjakken i Elfenbenskysten.

– Magnus viser at han er best i verden - og kanskje tidenes beste sjakkspiller, sa en imponert kommentator Maurice Ashley på chess24s sending.

Turneringen i Abidjan er den første i Grand Chess Tour, som er sjakkspillernes svar på Champions League. Da passet det bra at Didier Drogba var innom og kikket torsdag.

Dette er første gang en regjerende verdensmester spiller på det afrikanske kontinentet, og Carlsen fortsetter storspillet fra tidligere i vår.

Han har så langt 10 av 12 mulige poeng (det gis to poeng for seier). Fredag går de tre siste hurtigsjakk-partiene, før det er klart for lynsjakk i helgen.

Etter de to første partiene torsdag var Carlsen ifølge mattogpatt.no oppe i 2899,2 i hurtigsjakk - altså hårfint bak drømmegrensen på 2900 poeng.

Men for å passere 2900 poeng, måtte han vinne det siste partiet torsdag kveld, mot Veselin Topalov. Bulgareren spilte med svart , men klarte remis.

Tidligere torsdag hadde Carlsen brukt bare 35 trekk på å vinne over Sergej Karjakin. Det var med svarte brikker. Deretter slo han Maxime Vachier-Lagrave i et sluttspill der det så ut til å gå mot remis.

– Dette er Magnus Carlsen-show, sa kommentatorene Tania Sachdev og Yannick Pelletier på arrangørens sending.

Carlsens egen verdensrekord i hurtigsjakk er på 2919 og er fra juni 2017. Etter remis mot Topalov torsdag kveld, har han 2896,8 ifølge nettsiden som hele tiden viser sjakkratinger live.

Veselin Topalov sa etter partiet at Magnus Carlsen har gjort stor fremgang i det siste.

– Det var en psykologisk lettelse for Magnus å forsvare tittelen mot Fabiano, sa Topalov om VM-matchen mot Caruana.

– Hans fysiske styrke er en stor fordel. Han vinner parti etter parti i femte eller sjette time. Og han bruker åpningsideene som han trolig jobbet med til VM-matchen, fortsatte bulgareren, som selv er tidligere verdensmester.

– Partiet mitt mot Hikaru i går var helt fryktelig, men bortsett fra det har det gått bedre. I dag følte jeg at spillet mitt fløt bra, sa Carlsen i intervjuet etter partiet mot Karjakin ifølge mattogpatt.no.

Fredagens Carlsen-partier: Svart mot Bassem Amin, hvitt mot Ding Liren og endelig svart mot Yi Wei.

Stillingen etter seks av ni partier hurtigsjakk:

1. Carlsen 10, 2. Nakamura, 3. Yi 7, 4. Ding og So 6, 6. Vachier-Lagrave, Nepomnjasjtsji, Karjakin og Topalov 5.

