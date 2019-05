MØTES: Casper Ruud og Roger Federer, her på hver sin pressekonferanse under French Open onsdag. Foto: Erik Johansen / NTB scanpix

Nordmenn spilte mot Federer – kaller Ruuds utvikling «surrealistisk»

OSLO/PARIS (VG) De tidligere tennisspillerne Helge Koll Frafjord (43) og Stian Boretti (37) er blant de få nordmennene som har spilt mot Roger Federer (37). Nå deler de sine råd til Casper Ruud (20) før storkampen i French Open.

Det var riktignok helt andre rammer rundt Frafjord og Borettis møter med den sveitsiske legenden. Begge møtte nemlig Federer da de kun var 16 år gammel.

Koll Frafjord var 22 år gammel da han i 1997 møtte en lovende sveitsisk tenåring under en turnering i Kappel. Og det kom ikke som noe stort sjokk at det var den seks år eldre nordmannen som stakk av med seieren etter to sett: 6–4, 7–5.

– Jeg la ikke så altfor mye i det. Det var et apparat rundt ham, og det var ikke tvil om at han kunne bli god, men man har jo sett mange med potensial som ikke har blitt så gode. Han fikk en ganske formidabel utvikling som jeg ikke fikk like godt til. Det hadde vært kjekt å bytte med ham, sier Koll Frafjord til VG og ler.

Rundt denne tiden spilte unge Federer også mot en annen nordmann: Jevngamle Stian Boretti – senere mangeårig norgesmester – var hans motstander i U16-EM, og denne gangen vant han knepent.

– Man hørte fra andre trenere at han var et vanvittig talent. Han måtte bare først og fremst få på plass det mentale, husker jeg. Han var ikke sånn som han er på banen nå. Han var ganske hissig. Det husker jeg han var i min kamp også, at han var ganske sint, sier Boretti, som mener å huske at han vant ett sett og tapte det avgjørende settet 6–3.

Her kan du se hvordan Ruud avgjorde mot Berrettini onsdag:

– Helt sykt hvor bra han spiller

Nå skal en ny nordmann i ilden mot en av sportens aller største – denne gangen i litt mer prestisjefulle og profilerte omgivelser. Koll Frafjord og Boretti gir seg ende over i uhemmet begeistring for at Casper Ruud har spilt seg til et French Open-møte med tennisidolet i tredje runde.

– Dette er helt fantastisk. Det er bare å ta av seg hatten for det han har fått til, sier Koll Frafjord, som mener kampen mot Federer «topper» pappa Christian Ruuds OL-kamp mot Boris Becker i 1992.

– Dette er det største i norsk tennis, mener han.

– Det er jo helt sykt hvor bra han spiller. Det er surrealistisk hvor fort det har gått helt opp til toppen. Det er helt vanvittig imponerende, sier Boretti og tillegger:

– Det er helt klart en av de største prestasjonene som noensinne har skjedd.

NORSK DAVIS CUP-KONGE: Stian Boretti er den nordmannen med flest kamper i Davis Cup. Her er han i aksjon under turneringen i Asker i 2002. Foto: NTB scanpix

Grusdekke og Nadal-hjelp

Det er 20 Grand Slam-titler siden de to nordmennene møtte Federer, men de gir likevel sine råd til hvordan Ruud kan sjokkere superstjernen.

– Det finnes jo en sjanse for at han kan vinne. Federer er selvfølgelig favoritt, men han har gått på tap i French Open tidligere mot motstandere han skal slå, og grus er det klart svakeste dekket hans. Casper virker å flyte på en ekstrem medgangsbølge, så jeg gir ham en sjanse, sier Boretti, som fortsatt jobber med tennis, nå i utstyrsbransjen.

Han fortsetter:

– Han er jo en relativt komplett spiller, men backhanden er det som har vært hans svakhet. Hvis man kan kalle det en svakhet. Og han begynner jo å dra litt på årene. Så det fysiske er noe som kan gagne Casper litt. Det jeg tror blir viktig for Casper er at han får spille sitt eget spill.

Koll Frafjord påpeker at Casper Ruud har en mentor i Rafael Nadal som har slått Federer i mange episke dueller de siste årene, og tror at spanjolen vil gi ham noen gode råd inn mot møtet med sveitseren.

– Nå er det ikke alle som har samme tyndge på toppspinnen som Nadal, men hvis han klarer å holde ham litt bak der med god lengde, rull og tyngde i slaget, så kan Federer kjenne litt på usikkerheten, bli litt passiv og begynne å tenke, han også. Det hender at han går på et litt uventet tap, sier Koll Frafjord.

