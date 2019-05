KLAR: Amalie Iuel er nettopp tilbake i Oslo etter en treningsleir på Tenerife. 400 meter hekk-løperen er tilbake på trening ved Olympiatoppen før sesongen straks starter. Foto: Jørgen Braastad / VG

Treneren med sekundkrav til hekkeløper Amalie Iuel

OLYMPIATOPPEN (VG) Ett sekund. Det er Amalie Iuels (25) utfordring fra treneren. Flere ganger har hun bare vært hundredeler unna større suksess.

Amalie Iuel satte ny norsk rekord på 400 meter hekk med tiden 55,26 under Bislett Games i fjor. Men beina må gå raskere om hun skal hevde seg helt i toppen internasjonalt.

– Leif Ove (Alnes, trener) har sagt et sekund fortere, sier Iuel og fortsetter:

– Et sekund høres jo så enkelt ut. Det er bare ett tiendedel per hekk. Men det er et stort jafs. Jeg føler meg ung. Snittalderen under EM-finalen på 400 meter hekk i fjor var nesten 30 år, så jeg har noen gode år foran meg. Jeg må ikke tenke at jeg må få det til nå.

– Hvordan skal du gjøre det?

– Hvordan det skal gjøres er litt bingo. Det er vanskelig å si nøyaktig hva oppskriften er, man må prøve seg litt frem, sier Iuel.

Hun beskriver rekorden på Bislett som en magisk opplevelse:

Treningskamerat Karsten Warholm ble verdensmester i 2017. Da var han 21 år.

– Karsten er unntaket fra regelen. Det er vanlig å lykkes når man blir eldre i øvelsen vår siden den er teknisk, men det er skikkelig kult å vise at det går an, sier Iuel.

Brudd med kjæresten

Amalie Iuel var ferdig på University of Southern California i USA for to år siden, og flyttet hjem til Norge.

Hun er blitt singel foran denne sesongen. Men at forholdet til den amerikanske friidrettsutøveren Ricky Morgan jr. er over ønsker hun lite oppmerksomhet rundt.

– Ja, det er slutt, sier 400 meter hekk-løperen til VG.

Men latteren er ikke langt unna. Akkurat som hun ler mye og veldig godt på trening sammen med Karsten Warholm, så smiler og ler hun mye når hun snakker om den kommende sesongen også.

– Nå vet jo hele Norge at jeg vil ha mange barn, sier Iuel og ler stort.

For noen uker siden hun fortalte til Dagbladet at hun vil ha fem barn. Hun har selv fire søsken, så for henne er en stor familie det mest naturlige i verden.

– Jeg syns det er veldig stas med søsken. Jeg liker at det alltid er litt liv i huset, sier Iuel og legger til:

– Men det ligger på vent. Det blir etter idrettskarrieren min. Også må jeg finne meg en mann først.

NY SESONG: Amalie Iuel er klar for å blomstre denne sesongen. Målet er å forbedre persen med ett sekund. Men det må ikke skje i år. Foto: Jørgen Braastad

Vi møtte Iuel i forrige uke ved Olympiatoppen. Hun skulle ha en treningsøkt på mølle inne. Vårsolen stekte ute.

Hun møtte Warholm første gang som junior. Hun hadde hørt om barnestjernen som vant alt. Under OL i Rio i 2016 ble de bedre kjent. Så fikk trener Leif Olav Alnes spørsmål om å følge opp Iuel også.

– Vi har det veldig gøy på trening. Det er viktig å kose seg på trening. Vi er sammen mange timer dag ut og dag inn. I USA var det ikke så mye tid til tull og tøys, her tar vi oss tid til det. Og det er gøy, sier Iuel.

Bare hundredeler unna

VM i friidrett i Doha i Qatar starter så sent som 28. september. Før det er Bislett Games 13. juni det store målet.

Den lange sesongen på grunn av sent VM byr på noen ekstra utfordringer.

– Man må passe på ikke å konkurrere for mye. Om man begynner i april så er det lenge til mesterskapet. Det er vanskelig å holde seg oppe så lenge både fysisk og mentalt, sier Iuel.

En brikke i treningsarbeidet er to ganger OL-vinner Andreas Thorkildsen.

– Vi trener med Andreas en gang i uken. Karsten har jo trent med ham lenge. Jeg er overbevist om at det er bra, sier Iuel.

Ellers er oppskriften på suksess mengde og å ha det moro på trening. Hun har nettopp avsluttet en treningsleir på Tenerife.

Hun har vært nære det helt store to år på rad. I fjor var hun seks hundredeler fra en finaleplass i EM. I VM året før var hun ett hundredel fra semifinaleplass.

Og da finaleplassen i EM røk, gjorde hun dette:

Hun har store ambisjoner, men er likevel bevisst på å være tålmodig. For det holder ikke med hundredeler, det er altså det sekundet hun må løpe fortere.

– Jeg forventer ikke at det kommer i år, sier Iuel.

