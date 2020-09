Kommentar

Skandalesesong for verdenseneren: Hefter for alltid

Av Leif Welhaven

Novak Djokovic har vært verdens beste tennisspiller over tid. Men han blir aldri den største.

Selvsagt slo ikke verdenseneren ballen i halsen på den kvinnelige linjedommeren med vilje. Den umiddelbare reaksjonen da Novak Djokovic oppdaget hva som hadde skjedd i New York, underbygger helt tydelig en oppriktig anger. Likevel kommer diskvalifiseringen fra US Open til å hefte ved serberen i lang tid, sannsynligvis både for resten av karrieren og hva gjelder ettermælet hans som tennisspiller.

På mange måter vil det være litt urettferdig, men sånn er det nå engang i en idrett der gentlemansidealet henger høyt og et bad boy-stempel er vanskelig å bli kvitt.

For Novak Djokovic er det dessuten et problem at dette ikke er den første omdømmenedbrytende handlingen hans på kort tid.

Mens han har vært enorm på banen i de turneringene som er blitt spilt (26-1 i kamper), har 2020 vært et gigantisk annus horribilis for mye annet.

Sportslig sett begynte alt som det pleier, med at Djokovic vant en Grand Slam i Melbourne (han har åtte av dem). Men i femsettsdramaet mot Dominic Thiem fra Østerrike, rakk han å havne i krangel med dommeren, med noen uttalelser som det ikke akkurat oste forbildemateriale av.

Det er vel dessuten et «understatement» å hevde at Novak Djokovic kunne kommet bedre fra coronakrisen enn han har gjort. Først presterte han å levere vaksineskeptiske uttalelser som medførte mange hevede øyenbryn. Men den virkelige skandalen fant sted da Djokovic valgte å arrangere sin egen tennisturnering mens pandemien havnet som verst. Tanken bak «Adria Cup» midt i coronasommeren var sikkert nobel på et plan, men respekten for smittevernhensyn fremsto ikke overveldende, akkurat. Her var det publikum på tribunene i flere land, og bilder av festende og klemmende stjerner dannet et inntrykk av viruset slett ikke ble tatt alvorlig.

Og hva skjedde så? Flere av stjernene ble smittet av covid-19, inkludert Djokovic selv, og Adria Cup ble avlyst. Det hele endte med en offentlig unnskyldning fra verdenstoppen, og massiv fordømmelse fra tenniskolleger for hodeløsheten.

Deretter har han frontet utbrytergruppen som vil danne en ny spillerorganisasjon, og havnet i klinsj med Roger Federer og Rafael Nadal, før han altså traff en linjedommer i halsen med en tennisball, etter at han var sur over et tapt game.

Summa summarum: Altfor mye på altfor kort tid til at Novak Djokovic kommer unna med dette ved en ny unnskyldning og fin tennis i fremtiden.

Egentlig er det ganske leit at serberen har havnet her. Han har en vittig replikk, mye selvironi og måten han takler et sjeldent tap på har det gjerne stått stor respekt av. Men det har vært en utfordring for ham over tid å takle at han, til tross for at han i sum har vært best i lange perioder, aldri helt løftes opp i samme posisjon som den Roger Federer og Rafael Nadal har hos den brede tennisfansen, En av grunnene til at «Fedal» har den unike posisjonen som sveitseren og spanjolen har, er auraen og væremåten de så konsekvent utviser. Federer var en hissigpropp som ung og klarte ikke alltid å tøyle seg, men er blitt den perfekte gentleman med årene.

I ordskiftet etter utkastelsen fra New York er det mange som fordømmer Djokovic, men det er også en del som angriper regelverket for å være for stivbent og rigid. Det er en diskusjon det er helt legitimt å ta, men alle de store stjernene kjenner nå engang til at tennisen har lagt listen der den ligger.

Og da har Novak Djokovic ingen andre enn seg selv å takke for at det nå skjer noe vi ikke har sett på seks år: At en Grand Slam vinnes av en spiller som aldri har gått til topps i en av de fire store turneringene før ...

