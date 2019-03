OPTIMIST: Frode Hamre har god tro på stallhestene M.S. Triple J. og Roli Eld. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Ukens kuskekommentarer: – Vinner uansett posisjon

Her får du kuskekommentarer på alle V75-hestene som starter under Unionstravet på Momarken Travbane lørdag. Finn gullobjektene i kampen om millionene.

Anders Olsbu

Dagens banker

Roli Eld (V75-4) har en billig oppgave i Østfoldpokalen og har en god sjanse uten uhell.

Dagens luring

Balaine (V75-2) var knallgod toer bak Towanda's Classic etter et blytungt løp sist. Står 20 m bedre til kontra henne nå og er satt opp for løpet.

LARS ANVAR KOLLE: – Min beste sjanse for dagen. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–1

3140 m (volte) – Start kl. 16.20

1 Amber Brick/Benny Christensen

Petra Björkman: - Ser fin ut i trening og gjorde et bra løp etter galopp sist. Han gikk i mål som firer med krefter spart. Har form bedre enn raden, men få det litt på sin måte. Vi river av skoene om banen tillater det.

2 Moruga/Lutfi Kolgjini

Lutfi Kolgjini: - Ble litt for hissig sist og galopperte seg bort. Han kjennes veldig fin ut i trening, noe han har gjort en stund. Roer han seg bare ned, er ikke distansen noe problem, snarere tvert om. Det er en sterk type som skal regnes blant dem som kan vinne.

3 Soros Kronos/Ole Johan Østre

Hans Chr. Holm: - Har gått veldig fine løp i det siste. Ble firer i langt tøffere motstand enn dette sist. Liker lang distanse og står litt spennende til. En luring.

4 Goeie Gozer/Åsbjørn Tengsareid

Sigbjørn Kolnes: - Har kapasitet som rekker og takler distansen. Men han galopperer mye for tiden. Aksjonen hans er krevende. Jeg er også usikker på formen. Feilfritt til premie som gjelder.

5 Gringo Boko/Gunnar Austevoll

Kjetil Helgestad: - Kommer ut på lang distanse for første gang. Motstanden er i tøffeste laget. Skal smyge med innvendig i håp om en premie.

6 Dooley's U.N.G./Oskar Svanberg

Oskar Svanberg: - Satt igjen med alle krefter spart sist. Har sett veldig fin ut i trening i etterkant. Distansen er en fordel. Jeg holder denne hesten høyt og tror på en bra innsats.

7 Star Commander/Johan Wiman

Johan Wiman: - Var riktig så bra som toer på Mantorp sist. Kjennes fortsatt fin ut i trening. Men det er alltid tøft i V75. Jeg tviler på seier. Fornøyd med premie.

3160 m

8 L.J.'s Dreamcatcher/Per O. Midtfjeld

Kim Åge Rokkan: - Var god i Bergen sist og er i form. Takler også den lange distansen, men møter bedre hester nå med Jet Voice i spissen. Sporet kan bli en felle. Løser der seg til hans fordel, tror jeg på en trippelplass. En strek om Jet Voice garderes.

9 Nogara/Kristian Malmin

Trond Anderssen: - Var bra som treer første gang ut etter pause og kan ventes forbedret. Distansen greier hun fint, men hun vinner ikke løp så ofte. Tillegget gjør det også litt vrient med tanke på noe mer enn en viss trippelsjanse.

10 Sphinx d'Inverne/Kim Eriksson

Thomas Madsen: - Kommer ut etter litt pause. Det er en sterk og reell hest som trener fint for tiden. Distansen passer bra, og jeg tror han kan løse bra fra dette sporet. Har gjort det bra på direkten etter pause før. Jeg er litt optimist.

11 Thomson/Kristian Lindberg

Thomas Martinsson: - Kommer ut etter pause, men trener veldig fint. Han er sterk og går alltid til mål. Kusken får bestemme taktikken. River av skoene om banen tillater det.

12 Wayne Brogård/Eirik Høitomt

Kari Anne Knutsen: - Har vært bra i det siste. Distansen er en fordel og voltestart intet minus. Jeg mener han rår på fleste av de norske, men kjenner ikke de svenske. Ikke overrasket om han er på trippelen. Posisjonene avgjør.

13 Raleigh/Mikkel Olsen

Mikkel Olsen: - Fungerte ikke helt på topp sist, men var likevel firer i tøft selskap. To tette starter ble litt for mye. Kan ventes forbedret nå, men det kan bli tøft å slå Jet Voice og Moruga på strek. Vurderes om de to garderes. Distansen går bra.

14 Desire S.E./Louise Vebostad Trudvang

3180 m

15 Jet Voice/Lars Anvar Kolle

Lars Anvar Kolle: - Var veldig god til tredje sist og er i veldig bra form. Liker seg på lang distanse. Er han på skuddhold 400 meter igjen, tror jeg han runder de fleste. Min beste sjanse for dagen.



FRODE HAMRE: – Jeg blir overrasket om vi vinner. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–2

2140 m (volte) – Start kl. 16.42

1 Amazing Case/Frode Hamre

Frode Hamre: - Er stabil og flink og gjør fine løp hver gang. Kan løse bra fra start og kan være blant de tre-fire første i mål med klaff. Men det tøft imot. Jeg blir overrasket om vi vinner.

2 Mira Hørsta/Morten A. Pedersen

3 Towanda's Classic/Kristian Malmin

Trond Anderssen: - Har gått to fine løp på rad og har stigende form. Jeg synes hun står spennende til. Hun er rask i vei i volten, men jeg er usikker på om hun kan ta teten. Går fine løp fra rygg. Med en fin posisjon langt fremme og med luke til slutt, er hun med i toppen. Strekes på tre-fire hester.

4 Balaine/Erlend Rennesvik

Kim Pedersen: - Har gått fire fine løp så langt i år og bare blitt bedre og bedre. Vi prøver på tet, men er ikke sikker på at det går. Med posisjonsklaff kan hun være blant de tre første i mål. Vi har ventet litt på dette løpet. Strekes.

5 Livi Memory/Eirik Høitomt

Patrik Jacobsson: - Skuffet oss på Solvalla sist. Vi tror det kan ha noe med fôret å gjøre. Hun kjennes pigg og glad ut i trening, men jeg er usikker på formen. Har kapasitet som duger i dette laget. Det blir uten på sko på alle fire og amerikanervogn.

2160 m

6 In Håleryd/Per Oleg Midtfjeld

Oddmund Wallevik: - Holder flott form og møter riktig motstand, uten at jeg kjenner de svenske. Fra dette sporet kan det bli hva som helst. Hun kan bli sittende låst fast innvendig. Men skulle det løse seg, slik at hun er på skuddhold mot mål, er hun av dem som kan vinne. Strekes.

7 Puisseguin/Thomas Aurell

Thomas Aurell: - Går gode løp stort sett hver gang og holder fin form. Hun trener som vanlig, og jeg tror på fine penger her. Balansen bestemmes etter at jeg har sett banen, men hun fungerer fint både med og uten sko.

8 Kiss Me Kate T.J./Stefan Søderkvist

Patrik Jacobsson: - Presterer bra hele tiden. Jeg er optimist på hennes vegne. Gikk i mål for full fart sist. Jeg har en bra følelse.

9 S.J.'s Victoria/Åsbjørn Tengsareid

Bjørn Larsen: - Har vært bra de siste gangene og er på vei opp i form igjen. Fjerdesporet betyr lite. Hun er ikke av de raskeste fra start uansett. Men jeg synes det ser vanskelig ut med gode hester på strek. Jeg legger lista på premie denne gangen.

10 Tourmalet/Jeppe Rask

Jeppe Rask: - Hadde en god fjorårssesong og har fått to løp i kroppen etter pause. Gikk bra som treer i tøft lag sist og er på gang. Voltestart går greit, og hun har et fint løp på papiret. Har vist før at hun trives på Momarken. Flyt fra tillegg er det samme som at vi kjemper i toppen. En tidlig gardering.

11 Miss Åslanda/Gunnar Austevoll

Tom Horpestad: - Er i bra slag, og vi har ventet på dette løpet. Ble altfor stri på Jarlsberg sist, men fullførte likevel sterkt som toer. Holder hun seg rolig og får et bra ryggløp, spurter hun fort til slutt. Jeg har tro på henne.

12 Etna B.R./Dag-Sveinung Dalen

Wenche Johnsrud: - Mistet to måneders trening med skade rundt nyttår. Jeg var fornøyd med henne i monté første gang ut etter pause. Håper på et ryggløp, men hun er hissig og bestemmer selv. Voltestart er et usikkerhetsmoment. Med det rette løpet kan hun dukke opp blant de tre, men hun er nervøs og mye skal klaffe både opp mot og i løpet. Det blir draskylapper for første gang.

13 Lady Lane/Lars Anvar Kolle

Trond Anderssen: - Vurderer jeg som en luring. Har gått flotte løp i det siste og er i toppform. Det er utgangsposisjonen med bakspor på tillegg som trekker ned. Men skulle det løse seg maksimalt til slutt, speeder hun veldig fort. Skal ikke regnes bort.

14 Royal Baby/Tom Erik Solberg

Morten Andersen: - Har vært gjennom tre måneder med god vintertrening. Hun møter godt forberedt og har fått tre jobb i kroppen. Kusken har kjørt 1.22 med henne, og hun får et skarpere jobb denne uken. Fra et bra spor ville jeg hatt gode forhåpninger, men fra bakspor på tillegg gjør det svært sjanseartet. Klaffer det maksimalt er hun ikke borte selv i seierssammenheng. Herfra er jeg uansett fornøyd med fin premie.

EIRIK HØITOMT: – Er verdt oppmerksomhet. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–3

2640 m (auto) – Start kl. 17.05

1 Adiago Trot/Erlend Rennesvik

Markus Niklasson/stall Marcus Lindgren: - Gikk et sterkt løp til seier sist og ser fortsatt like fin ut i trening. Han er i bra orden og er rask fra start. Jeg tror han tar teten, selv om vi ikke ladder for fullt.

2 Global Takeover/Lutfi Kolgjini

Lars I. Nilsson: - Fikk aldri sjansen sist og gikk over mål med alt igjen som treer. Trener fortsatt like fint og har et bra spor med tanke på sin starthurtighet. Håper han kan utnytte det. Lang distanse går bra. Jeg håper og tror han skal duge mot disse.

3 Harpos Rockland/Johan Untersteiner

Harpo Svensson: - Er blitt gammel og litt lur, men holder veldig fin form. Var sterk treer i tøft lag sist. Da var det volte. Gangen før var det bilstart, der vi prøvde amerikanervogn for første gang. Det svarte han veldig bra på. Mulig vi setter på det igjen. Men han er ikke så lett å vinne med. Kan han være tredje-fjerde, er det bra.

4 Westline/Kim Eriksson

Micael Broberg: - Har form mye bedre enn raden. Jeg tror ingen kan nekte ham teten. Så får vi se hva som skjer. Han blir nok ikke mye betrodd, men han fungerte så bra i et hurtigjobb tirsdag, at jeg kommer til start med ambisjoner. Kan være et skrellbud.

5 American Cheque/Frode Hamre

Frode Hamre: - Galopperte vekk seieren i siste sving sist. Han kjentes sterk og fin ut da. Jeg har ingen forklaring på galoppen. I ettertid har vi flyttet ham til min andre gård. Formen virker stigende. Men nå møter han tøffere motstand. Har vanskelig for å se ham som en vinner.

6 Kicking Classic/Kristian Malmin

Trond Anderssen: - Går fine løp hele tiden, er i form og er rask fra start. Men ikke så rask at han kan utfordre om tet. Skal finne seg en fin rygg og angripe til slutt. Er god nok til å kjempe om seieren. En tidlig gardering.

7 Kick Off Classic/Dag-Sveinung Dalen

Trond Anderssen: - Er helbror av Kicking Classic og er jevngod med ham. Men også han er avhengig av at det løser seg fra et sjanseartet spor. Motstanden er riktig. Posisjonene avgjør. En tidlig gardering.

8 Super Photo Bood/André Bood

André Bood: - Holder fin form, men ambisjonene forsvant med sporet. Vi må uansett ladde fra start i håp om en fin posisjon. Skulle det klaffe maksimalt, er han god nok til ende blant de tre første. Det blir uten sko på alle fire og amerikanervogn.

9 Gary Hoist/Ole Johan Østre

Kari Anne Knutsen: - Gikk et greit løp første gang ut etter pause og kan ventes forbedret. Har fått et bra spor. Herfra skal han smyges med i førstespor i håp om en premie. Jeg tviler på mer.

10 Annie's Boy/Eirik Høitomt

Eirik Høitomt: - Ble, ifølge treneren, sårbeint sist. Noe som forklarer innsatsen og galoppen. Hesten er bra opp mot sitt beste. Momarkens lange oppløp passer ham bra. Han er verdt oppmerksomhet og er en klar gardering.

CATO ANTONSEN: – Har respekt for Roli Eld. Skal den garderes, skal vi strekes. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–4

2140 m (volte) – Start kl. 17.27

1 Tripsson Ø.K./Cato Antonsen

Cato Antonsen: - Har gått med sko to ganger på rad nå. Vi har spart opp høvene til dette løpet og håper banen tillater skoløst. Da er han noen hakk hvassere. Jeg håper på tet. Får vi den skal vi kjøre unna. Har respekt for Roli Eld. Skal den garderes, skal vi strekes.

2 Nordby Frøy/Jan Roar Mjølnerød

Jan Roar Mjølnerød: - Gikk et bra løp på Romme sist, der han satte ny rekord. Men nå er det flere veldig bra i mot. Fornøyd med premie.

3 Emil Mollyn/Ole Johan Østre

Ole Johan Østre: - Er i strålende form og har to strake. Han har imponert. Jeg har tro på ham igjen, men han skal ha ryggløp denne gangen. Jeg har stor respekt Roli Eld, men mener at min hest skal tidlig på bongen.

4 Bilbo B.S./Magnus Teien Gundersen

Mats Andersson: - Har slitt med halsen og kommer ut etter lang pause. Det mangler nok en del på løpsformen. Fornøyd med premie.

2160 m

5 Sjø Odin/Anders Høgberg

Anders Høgberg: - Trener fint, men det er aldri lett å komme til Norge. Det fungerte ikke for ham i Gävle sist, og jeg venter på veterinærens konklusjon. Det er uansett kun en premiesjanse.

6 Roli Eld/Adrian Solberg Akselsen

Frode Hamre: - Har vært veldig bra i det siste og har etablert seg i eliten. Årets store mål er Elitkampen på Solvalla i mai. Han gikk 1.20,5 som toer bak Ulsrud Tea sist. Slipper både henne og Odd Herakles nå. Sporet er helt greit. Det ser ut som en stor vinnersjanse.

7 Finnskog Fokus/Åsbjørn Tengsareid

Gunnar Kværne: - Har form bedre enn raden og ble firer i et løp Odd Herakles vant i romjula. Motstanden er som den må være, men det er noen han normalt ikke slår. Kan hente seg en fin premie om det klaffer.

8 Pave Faks/Vidar Hop

John Mogset: - Var sterk treer mot eliten sist. Gikk skoløs for første gang da. Det gjør han nå også. Plan A er å komme seg tidlig frem i dødens. Greier kusken det, tror jeg han kjemper om seieren. Minuset er at han taper fra start fra dette sporet. Da kan det bli en lang vei frem. Jeg er uansett optimist.

9 Valle Ask/Gunnar Austevoll

Anders L. Wolden: - Gikk et godkjent løp fra dødens sist, selv om jeg hadde ventet ham bedre. Jeg legger lista lavere nå med noen tøffe imot. Premie er bra.

10 Eldvin/Jørgen Westholm

Oskar Andersson/stall Jørgen Westholm: - Gikk et bra løp som treer sist. Formen er fin. Han er rask fra start, så sporet er interessant. Jeg synes han bør regnes tidlig mot disse hestene.

11 Ådne Odin/Tom Erik Solberg

Erik Killingmo: - Er i meget bra form. Avsluttet veldig bra til fjerde i Drammen sist, etter å ha ligget sist i feltet. Hadde full fart i mål. Jeg regner ham som et tredjevalg her etter Roli Eld og Emil Mollyn.

12 Tord Viking/Eirik Høitomt

Kjetil Helgestad: - Var god til seier på Jarlsberg sist. Jeg har ikke kjent ham så pigg i trening på flere år. Når det er sagt står han vanskelig til med noen gode foran. Maks løp er det samme som at han kan snuse på siste trippel.

13 Tante Ragnhild/Kristine Kvasnes

Kristine Kvasnes: - Var i prima orden da hun kom inn på stallen. Hun virker å ha tent til med miljøskiftet, og jeg føler at hun har form til å kunne vinne løp snart. Det er bra hester i mot her, så en ok premie er målet. Men jeg har et håp om å kunne snuse på siste trippel med optimal klaff.

14 Titan Tabac/Stefan Søderkvist

Dick Holm: - Virker pigg og glad i trening. Det ble helt feil for ham for ham i Gävle sist. Glem det løpet. Jeg kjenner ikke alle konkurrentene, men det er alltid tøft i V75.

2180 m

15 Galileo/Dag-Sveinung Dalen

Geir Flåten: - Er ikke i toppform og står vanskelig til. Premie er målet.

ERLEND RENNESVIK: – Blir banen bra, blir det skoløs for første gang i karrieren. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–5

2140 m (auto) – Start kl. 17.50

1 M.S. Triple J./Frode Hamre

Frode Hamre: - Holder toppform. Er rask fra start, og jeg kjører til for å få tet. Er han like bra som sist, tror jeg han vinner uansett posisjon. Han er min beste sjanse for dagen.

2 S.K.'s Mystic Titan/Tom Erik Solberg

Kjetil Roe: - Holder toppform og står bra til, men går opp en klasse nå. Møter fire-fem konkurrenter jeg tror blir for tøffe. Han får henge seg på i håp om en fjerde-femteplass. Det tror jeg er maks.

3 Red Bar/Ole Johan Østre

Ole Johan Østre: - Fungerte veldig bra i et hurtigjobb tirsdag. Vi greide ikke å hente en lengde på M.S. Triple J. sist, men slik som han var tirsdag, tror jeg vi kan det nå. Derfor klemmer jeg til for tet. Får vi den stiger sjansene. Kan vinne.

4 Hot Point/Benny Christensen

Petra Björkman: - Går fine løp hele tiden. Var god toer sist og kjennes fin ut i trening. Han er rask fra start. Jeg tror vi kan kjempe langt fremme om det bare klaffer litt. Plan A er å ta tet for så å slippe. Kommer lukene til slutt, kan han ta dem alle, som en liten overraskelse. Min beste sjanse for dagen.

5 Crackajack/Andre H. Stensen

André H. Stensen: - Var jeg godt fornøyd med på Leangen da han var toer i en tett finish mellom fire hester. Han er best med ryggløp, og det tror jeg han kan få her. Han presterer både med og uten sko. Hvilken balanse det blir vet jeg ikke ennå. Det er en bra hest som kan kjempe om seieren om det klaffer.

6 Fairyman/Marcus Hultman

Marcus Hultman: - Var mye dårligere sist kontra seiersløpet nest sist, noe jeg tror skyldtes bytte av fôr. Derfor tar jeg ikke den innsatsen så alvorlig. Han trener fint og ser ut til å ha holdt formen. Er rimelig rask fra start. Kommer vi bra til underveis, håper jeg på en plass blant de tre første. Blir banen bra, tar vi av alle fire skoene.

7 Dayenne Lane/Kristian Malmin

Trond Anderssen: - Avsluttet veldig bra som toer på ny rekord bakfra sist og har stigende form. Sporet ble ikke bra, så hun må kjøres litt på sjanse, i håp om at det løser seg til slutt. Gjør det først det, kan alt skje. Strekes.

8 Dream Builder/Eirik Høitomt

Eirik Høitomt: - Er en solid type i form, men møter tøffe konkurrenter denne gangen. Sporet er også krevende. Mye henger på hvor vi kommer til underveis. Kun en gardering.

9 Amazing Dream/Erlend Rennesvik

Erlend Rennesvik: - Har jeg ambisjoner med. Hesten har aldri fått vist hva han er god for. Har trent tungt i vinter, men skal gå frem med løp i kroppen. Jeg var godt fornøyd med ham som toer sist lørdag. Blir banen bra, blir det skoløs for første gang i karrieren. Jeg setter også på draskylapper.

10 Mega Star/Johan Wiman

Johan Wiman: - Var god til seier i Mantorp sist og trener fint. Men bakspor er ikke optimalt for hans del. Er uansett ikke borte om det bare flyter litt bakfra. Han er den av mine jeg tror mest på. Uten sko på alle fire om banen tillater det.

11 Calypso Am/Stefan Søderkvist

Admir Zukanovic: - Slo sammen og galopperte sist. Da var den dagen ødelagt. Bakspor kan være en fordel. Jeg tror det er mindre galopprisk herfra. På kapasitet er han god nok til å kjempe om seieren.

12 My Dream Art/Jørgen Westholm

Mikael Andersson: - Gikk et veldig bra løp til seier sist og kjennes fortsatt like fin ut i trening. Men utgangsposisjonen trekker mye ned. Herfra er mye avhengig av hva de andre gjør. Må ha mye tur på veien for å kunne blande seg inn i striden herfra.

GØRAN ANTONSEN: – Skal kunne vinne et slikt løp. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–6

1640 m (auto) – Start kl. 18.20

1 Clemenza Am/Magnus T. Gundersen

Geir Vegard Gundersen: - Avsluttet veldig bra som toer første gang ut for oss, men slo dessverre opp en hovsprekk på et bakbein, den er nå fikset. Sporet er veldig bra, men jeg synes det er mange gode konkurrenter med. Klaffer det, kjemper han om en fin premie.

2 Donatomite/Frode Hamre

Frode Hamre: - Ble toer fra tet i Halmstad på 1.10,8 sist etter å ha blitt spurtet ned siste biten, en fullt ut godkjent innsats. Alt har sett bra ut i etterkant, og han kjentes fin ut i et hurtigjobb mandag. Kort distanse og spor to er perfekte forutsetninger. Han er best i tet, men den får vi ikke. Både Clemenza Am og ikke minst Pastore Bob er raskere på de første meterne. Da blir det mer sjanseartet. Men skulle det løse seg maksimalt, kan han matche dem.

3 The Last Ticket/Dag-Sveinung Dalen

Bjørn Nyhus: - Viste sist at toppformen er i anmarsj. Gikk med pigger da, nå blir det aluminiumsko på alle fire. Har gått meget gode løp på den balansen. Hadde håpet å gi ham et skarpere jobb i uka, men værmeldingen tilsier at det kan bli vanskelig. Sporet er meget bra. Jeg håper på en fin premie.

4 Pastore Bob/Johan Untersteiner

Johan Untersteiner: - Var jeg godt fornøyd med i årsdebuten, da han vant på Jägersro. Hadde trent bra før det løpet og kjentes frisk og fin ut med krefter igjen over mål. Han er rask fra start, så får vi se om vi kan ta oss forbi Donatomite. Vi går fra amerikanervogn til vanlig sulky da svingene er litt krappe på Momarken. Jeg er uansett optimist.

5 Madelen L.T.C./Eirik Høitomt

Eirik Høitomt: - Skal herdes i eliten, noe som blir nytt for henne. Jeg søker meg ned i førstespor direkte og vil helst smyge med underveis. En premie er bra mot disse konkurrentene.

6 Cokstile/Lars Anvar Kolle

Lars Anvar Kolle: - Var god til seier sist og er skikkelig på gang. Kan løse raskt bak bilen, men det er flere gode på innsiden av oss. Jeg tror Pastore Bob sitter tidlig i tet, men forventer uansett en sterk innsats. Om høvene tillater det, kan det fort bli skoløs balanse, men det avgjør treneren. Jeg håper på en plass blant de tre første.

7 West Wing/Kim Eriksson

Micael Broberg: - Har stor kapasitet og har form langt bedre enn raden viser. Minusfaktorene er spor langt ute og krappe Momarken-svinger. Men han fungerte så fint i et hurtigjobb tirsdag, at jeg tror på en plass i toppen. Kan vinne med maks klaff.

8 Deep Sea Dream/Tom Erik Solberg

Gaute Lura: - Har nok en gang fått et håpløst spor. Formen er fin, men herfra må vi ha klaff og kraftig overpace for å rekke til noe annet enn en premie.

9 Lionel/Gøran Antonsen

Cato Antonsen: - Ser veldig fin ut i trening etter pause og skal kunne vinne et slikt løp på direkten. Uromomentet er bakspor på sprint og en lynrask Pastore Bob i det beste sporet bak bilen på Momarken, med tanke på tet. Det kan bli vanskelig å ta ned ham, men løser det seg maksimalt for Lionel, slik at han ikke blir sittende langt bak, kan han selvsagt utfordre. Strekes.

10 Target Kronos/Lutfi Kolgjini

Lutfi Kolgjini: - Ble i piggeste laget sist og sløste vekk kreftene. Samtidig hadde han ikke sin beste dag. Bakspor på sprint mot tøffe konkurrenter, gjør at det ser vanskelig ut med tanke på noe mer enn en premie.

TROND ANDERSSEN: – Går opp en klasse. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–7

2140 m (auto) – Start kl. 18.42

1 Tyfon Brodde/Lutfi Kolgjini

Ronny Palm: - Tok en knepen, men likevel kontrollert seier sist. Han er i flott form og ser veldig fin ut i trening. Nå er det 500 meter lengre kontra sist, uten at jeg tror det spiller noen rolle. Han er veldig rask på de første meterne, men kusken får bestemme taktikken. Jeg tror vi har en sjanse.

2 Marcello Wibb/Johan Untersteiner

Johan Untersteiner: - Avsluttet raskt som toer i årsdebuten sist. Jeg var veldig godt fornøyd med ham og håper han er forbedret med løp i kroppen. Sporet er perfekt, og han kan åpne hyggelig. Jeg tror på en bra innsats igjen.

3 Gigolo N.L./Lars Anvar Kolle

Sigbjørn Kolnes: - Har vunnet to strake i min regi, har vært bra og er veldig rask fra start. Kan få tet, men går fine løp i rygg. Kjenner ikke alle konkurrentene, men løser det til hans fordel, kan han vinne et slikt løp. Strekes.

4 Roi Du Monde/Vidar Hop

Trond Anderssen: - Har vunnet tre strake og blir bare bedre og bedre. Derfor tror jeg ikke skjerpet motstand spiller særlig rolle. Kan kjempe i toppen, selv om han går opp en klasse. Er ikke av de raskeste fra start, men er sterk og går alltid til mål. Kan vinne igjen.

5 Cosmic Carpenter/Gunnar Austevoll

Gunnar Austevoll: - Holder fin form og har kapasitet som rekker en bit. Men det er opp en klasse her. Han møter noen jeg tror blir for bra. Jeg legger lista på en bra premie.

6 Millglow/Cato Antonsen

Cato Antonsen: - Møter gode hester fra et litt sjanseartet spor. Vi kjører litt på sjanse i håp om en bra premie. Jeg tviler på mer.

7 Tassen H./Andre H. Stensen

André H. Stensen: - Har vunnet to strake og er i form. Møter tøffere konkurrenter nå, men jeg tror ikke han er dårligere enn dem. Det må selvsagt klaffe, men gjør det først det, er han ikke borte. Jeg mener han skal regnes som en outsider.

8 Derby Simoni/Kim Eriksson

Kim Eriksson: - Har gått to gode løp på rad og kjennes fortsatt spenstig og fin ut i trening. Utgangsposisjonen er iskald, men vi får uansett kjøre til direkte i håp om komme ned i en fin posisjon. Det blir uten sko på alle fire, amerikanervogn og helstengt.

9 Ecu De Mieloui/Eirik Høitomt

Eirik Høitomt: - Har vunnet fire av fem løp i år og er en formsterk type som duger i klassen. Jeg tror han vil fungere veldig fint i rygg. Kan vinne igjen uten trafikktrøbbel bakfra.

10 Magic Bråten/Ole Johan Østre

Lars-Inge Olsson: - Trener fint og har bra form. Sporet er jeg faktisk fornøyd med. Oppløpet er langt på Momarken. Da kan vi spare speeden til slutt. Jeg letter til sommerbalanse for første gang siden i fjor.

11 Rebella Matters/Frode Hamre

Frode Hamre: - Vant ukjørt i debuten for meg. Var akkurat så sterk og fin som jeg hadde forventet. Dette er ei riktig så fin hoppe, men hun har viktigere oppgaver fremover. Skal derfor kjøre snilt med henne. Plukker mange til slutt om det blir tøft tempo, men jeg tviler på seier.

12 Denali/Olav Mikkelborg

Olav Mikkelborg: - Holder fin form, men hun står vrient til mot gode hester. Går uansett til mål og runder mange til slutt med tempo foran og fine rygger underveis. Hun går som regel bra til mål. Gikk med vintersko sist, nå blir det sommersko eller skoløst.

