PÅ HJEMMEBANE: Siri Eva Kristiansen har oppnådd mye etter bare fem år som roer. Før rodde hun i lettvekt, nå satser hun alt på OL i Paris i åpen klasse. Her er hun ved Drammenselva tidligere i juni. Foto: CAMILLA VESTENG/VG

Landslagsroer Siri Eva Kristiansen var for tung for lettvekt: – Det var ofte litt kjipt

DRAMMEN (VG) Da landslagsroer Siri Eva Kristiansen trente på seg mer muskler, måtte hun bli tynnere. Humøret forsvant. Av og til la hun seg sulten. Dermed måtte hun ta et valg.

– Om jeg kunne utviklet spiseforstyrrelser? Hvis jeg hadde vært yngre, så kunne jeg nok det. Men siden jeg var såpass gammel, så skjønte jeg bedre denne balansen som er viktig i idretter med vektregulering, sier landslagsroeren til VG.

Siri Eva Kristiansen er 174 centimeter høy og måtte veie 57 kilo for å ro i lettvekt. Da hun kom hjem fra studier i kombinasjon med idrett i USA hadde hun ikke trent på et år på grunn av skader og operasjoner. Hun hadde mistet masse muskler, og det var ikke noe problem å veie 57 kilo. Derfor valgte hun å satse på lettvekt.



Siri Eva Kristiansen Født: 23. januar 1993. Klubb: Christiania Roklub. Er på elitelaget i Norges Roforbund. Ror toer sammen med Hanna Gailis Inntjore. Bor utenfor Drammen. Har rodd siden 2015. Studerte i Indiana i USA i fem år. Var på svømmelaget først, så rolaget. Vis mer

– I begynnelsen gikk det veldig fint. Det var kjempebra. Jeg trente mer og fikk muskler, de kom ganske kjapt. Men med mer muskler, jo tynnere måtte jeg bli for å holde vekten. Da ble det stadig vanskeligere, sier 27-åringen.

NUMMER 9 i EM: Siri Eva Kristiansen (bak) og Hanna Gailis Inntjore ror toer. Foto: Estela Re-Ma/Instagram

I tillegg ble det mer problematisk å bli kvitt vekt for innveiing i konkurranser, spesielt siden roerne veies inn noen timer før start hver dag.

VG har de siste ukene skrevet om spiseforstyrrelser i idretten. Sunn Idrett hadde sin årlige konferanse i mai. Siri Eva forteller sin historie, fordi hun mener temaet mangler åpenhet.

– Da jeg veide 57 kilo følte jeg ikke at det var noe galt, men jeg så på bilder at jeg så tynn ut. Jeg fikk kommentarer at jeg var blitt tynn. Men jeg tenkte at det er sånn jeg må være, for å gjøre idrett jeg vil, sier Siri Eva, som rodde dobbeltsculler sammen med Maia Lund.

Vi møtte henne i begynnelsen av juni på et spisested i Drammen. Hun hadde akkurat fullført dagens første treningsøkt på Årungen. Hun bestilte burger og pommes frites.

– Hvordan var livet da du veide 57 kilo?

– Det er akkurat dét. Mye av livet mitt besto av et veldig strengt regime på hva jeg skulle spise. Jeg hadde akkurat nok energi til å trene. Livskvaliteten ellers ble litt dårligere, det var ikke så veldig gøy å gjøre andre ting, svarer hun.

– La du deg sulten?

– Av og til var jeg litt sulten. Man går ikke ned i vekt om man er mett hele tiden. På slutten var jeg i vekt, det handlet om å være der. Det var ofte litt kjipt, sier Siri Eva.

HUMØRET ER PÅ TOPP: Siri Eva Kristiansen trives i vektrommet, og satser iallfall frem til OL i Paris i 2024. Hun stortrives som roer. Foto: Instagram, privat

Hun startet som svømmer, og har syv NM-medaljer, to av dem gull. Men på Universitetet i Indiana (Bloomington) var det en ro-trener som snappet henne fra svømmingen i en skadeperiode. Han så talentet da svømmerne hadde en økt på romaskin. Det ble roing. I fjor tok hun en 9. plass i EM sammen med Hanna Gailis Inntjore i toer (begge ror med en åre hver). I VM holdt det akkurat ikke til OL-plass, men hun er fremdeles i en landslagsgruppe som prøver å kvalifisere en båt til Tokyo neste år.

– Det var ikke så vanskelig å veie 57 kilo i begynnelsen, men så ble det vanskeligere og vanskeligere, sier 27-åringen til VG mens sola henger skyfritt over Drammen.

For to år siden byttet hun til åpen klasse.

– Jeg følte at det ikke var riktig for meg å fortsette i lettvekt. Jeg kunne få mer ut av mine økter og utvikle meg mer i roing hvis jeg kunne spise litt mer, sier Siri Eva.

Gikk på en smell

Men det var ikke bare enkelt å begynne og spise mer.

– Det gikk tid etter byttet før klarte å tenke vanlig på mat. Jeg forstår folk som får spiseforstyrrelser, jeg ser hvordan man lett kan havne i en sånn spiral og man går nedover i vekt, sier Siri Eva og fortsetter.

– I begynnelsen var det vanskelig å se at jeg la på meg, det er viktig å la det bli en gradvis prosess. Det var uvant siden jeg hadde vært tynn så lenge. I tillegg reagerte kroppen på mye mat, jeg opplevde at jeg hovna opp når jeg spiste for mange karbohydrater, kroppen var ikke vant til så store mengder, forteller hun.

27-åringen har gått opp ti kilo. Iallfall. Musklene er på plass. Bicepsen er tydelig. Men hun fikk en smell til på veien inn i åpen klasse.

– Jeg tenkte: Nå skal jeg skal spise mer, nå skal jeg skal gå opp i vekt, fy fader nå skal jeg bli god. Så fikk jeg smellen, når du er vant til å veie 57 kilo og jogger noen timer, så skal du jogge like lenge når du veier 67 kilo, det er drittungt. Den første biten var vanskelig for kroppen hadde ikke justert seg. Det var ikke noe wow nå ble jeg god, sier Siri Eva.

Hun kan smile nå. For oppturen kom. Men hun måtte være tålmodig. Det tok nesten ett år før fremgangen kom. Fra i fjor høst har det bare gått en vei. Og de siste månedene har vært en lang og god treningsperiode.

– Jeg er mye raskere nå enn da jeg var lettvekt, sier den sprudlende 27-åringen.

– Det hadde vært krise

Nå kan hun trene mye mer enn hun gjorde som lettvekter.

– Jeg kan trene hardt mange dager på rad. Her om dagen skulle jeg bare trene styrke. Det ble 2,5 time styrke og 1,5 time på sykkel. Hadde det vært i fjor, så hadde det vært helt krise. Jeg tåler veldig mye mer nå, sier roeren.



GLAD: Siri Eva Kristiansen har fortsatt en drøm å ro OL i Tokyo neste år. Her på torget i Drammen midt i begynnelsen av juni. Foto: CAMILLA VESTENG/VG

Ifølge forskning fra 2004 sliter én av fem kvinnelige landslagsutøvere med spiseforstyrrelser.

– Det kunne gått skikkelig galt med meg. Jeg gjorde det én sesong på elitenivå, men ikke lenger, sier Siri Eva.

Hun fikk god hjelp av Olympiatoppen og annet støtteapparat, hun snakker varmt om romiljøet.

– Jeg var aldri junior i Norge, men jeg vet at blant juniorene er det ikke lov å snakke om lettvekt en gang. Man må vente til man blir eldre å se hvor man faller, man skal ikke slanke noen, sier 27-åringen.

Det er blitt diskutert å redusere eller fjerne antall øvelser i lettvekt i OL. Siri Eva har ingen sterk mening om hva som er rett. Men hun har et klart råd til ungdom som vil satse på roing.

– Kan du bli best i åpen klasse, så sats der. Kan du bli best i lettvekt, så må klare det over tid. Det må ikke gå utover livskvaliteten din.

Publisert: 20.06.20 kl. 12:11

