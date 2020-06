GODE BUSSER: Berit Kjøll har etter hvert blitt godt kjent i kulturdepartementet, der Abid Raja styrer. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Her er kravene til ny idrettspakke: Vil ha erstatning for bingo og basar

Da finanskomiteen i Stortinget åpnet posten i dag, lå det et kravbrev fra Norges Idrettsforbund der. Idrettspresident Berit Kjøll sier til VG at hun er optimist.

Nå nettopp

– Vi har våre tydelige innspill til den utvidede kompensasjonsordningen, sier hun før politikerne denne uken kaster seg over revidert nasjonalbudsjett.

Totalt sett ber idretten om 850 millioner kroner ekstra – for tiden frem til 31. august. Ikke minst er Kjøll opptatt av at kompensasjonsordningen for arrangører blir kraftig utvidet. I brevet til finanskomiteen ber Norges Idrettsforbund (NIF) om at disse inntektstapene også skal dekkes:

Salg av dagskort og årskort til idrettsanlegg, som f.eks. alpinanlegg, treningssentre og tennisanlegg.

Inntekter fra bingo og basar.

Salg av varer til, og dugnadsinnsats for, andre arrangører.

Manglende sponsorinntekter inkluderes i ordningen – eller at kompensasjonen økes fra 70 til 90 prosent dekning.

Norges Idrettsforbund ber også om at kompensasjonsordningen gjelder flere typer arrangementer enn det som har ligget i «pakke 1»:

1,5 milliard kroner tilsvarer det beløpet som NIF har beregnet at norsk idrett vil tape som følge av corona-nedstengningen i tiden mars-juni.

I brevet til finanskomiteen understreker NIF også at det må komme mer penger om ikke idretten blir fullstendig åpnet etter 31. august.

Barne- og ungdomsidretten er nå i full gang med trening, og om en drøy uke starter Eliteserien i fotball som et pilotprosjekt på at også konkurranser starter opp. Men det er et spesialopplegg – blant annet uten publikum på tribunene.

– Vi må være trygge på at tapene våre dekkes av den utvidede kompensasjonsordningen, sier Berit Kjøll til VG.

Hun snakker om et «akutt likviditetsbehov» på grasrota i norsk idrett, hos dem som ikke har tap på arrangementer, men derimot på den daglige driften. Kjøll krever 300 millioner til dem.

– Det krever vi gjennom en utvidet momskompensasjon for 2018 og 2019.

– Og dernest ber vi om 50 millioner ekstra til våre OL-utøvere, som nå må forberede seg i ett år ekstra til olympiske leker. Det trenger vi for å sikre gode øyeblikk i Tokyo, sier Berit Kjøll - og presser på ved å fortelle at den danske regjeringen allerede har bevilget 40 millioner danske kroner - som tilsvarer omtrent 55 millioner norske kroner - til sine topputøvere.

Sist uke kunne Lotteritilsynet fortelle at de hadde sagt nei til søknader på totalt 100 millioner kroner.

Publisert: 08.06.20 kl. 18:27

