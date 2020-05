NYTTÅRSAFTEN: Kari Øyre Slind fullførte ikke Tour de Ski, men på årets siste dag i fjor ble hun nummer 21 på 10 kilometer friteknikk i Toblach. Foto: Terje Pedersen

Forbannet Slind etter vraking: – Ødelegger for meg selv

Kari Øyre Slind (28) var på langrennslandslaget i fire år. Nå er hun forbannet over at hun klarte å rote bort plassen.

Kari Øyre Slind fikk en 4., 5., 7. og 8.-plass i verdenscupen i 2015/16-sesongen. Hun ble belønnet med landslagsplass. Etter en elendig 2019/20-sesong ble hun vraket for noen uker siden.

– Det er dritkjedelig. Jeg er mest irritert på meg selv. Jeg ødelegger for meg selv, sier Slind til VG.

Hun fikk syv starter i verdenscupen sist sesong. 17. plass ble bestenotering. Hun avsluttet sesongen med å bli nummer 25 på tremila i Holmenkollen.

– Jeg er forbannet på at jeg klarte å rote det til, sier Slind.

For hun trente seg i senk. Oppdal-løperen, som bor i Lillehammer, hadde alltid trent likt, så i fjor la hun en plan med fysiologer og fulgte et opplegg som er prøvd ut på skiskyttere og syklister.

GODE MINNER: Kari Øyre Slind (t.h.) tok NM-bronse på 15 kilometer med skibytte i Meråker i februar i fjor. Therese Johaug vant foran Astrid Uhrenholdt Jacobsen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

28-åringen ville bli bedre på kapasitet, hun ville bli sterkere og raskere, samtidig som hun ikke ville trene færre timer. Hun tok ingen pauser og satte sammen øktene feil. Føttene fikk aldri hvile. Når hun ikke trente intervaller, så kjørte hun styrke på lår og ben. Da vinteren kom var hun helt ødelagt i lårene.

– Jeg er glad i å pushe grenser og blir motivert av ekstreme ting. Det er små marginer mellom fiasko eller suksess. Jeg drepte overskuddet, sier Slind.

Må ha inn penger

Hun er god på sitt beste. På noen treningsøkter kjenner hun dét. Hun vil ikke gi seg før hun får ut det i konkurranse. Derfor satser hun videre med VM som mål. Og nå har hun lært.

Her var hun på topptur i Jotunheimen 29. april. Bilde fra Instagram med tillatelse:

Da hun fikk beskjed av landslagstrener Geir Endré Rogn om at tiden på landslaget var over, så ble hun ikke overrasket. Hun hadde skjønt at det var den veien det gikk.

Nå koser hun seg på toppturer og med gode skiforhold i Lillehammerområdet. I juni starter hun treningen mot en ny sesong. Målet er å gå verdenscuprenn fra start i november. Men først må hun på frierferd overfor sponsorer.

Kari Øyre Slind - info Klubb: Oppdal IL

To NM-sølv i 2017 (5 km. og 30 km.). NM-bronse på 15 km. fellesstart med skibytte i fjor.

Bronse i U23 VM på 15 km. fellesstart med skibytte i 2013.

Har 66 starter i verdenscupen.

Beste sammenlagtplassering i verdenscupen: Nummer 20 i 2016. Vis mer

– Den største utfordringen med å stå utenfor landslaget er det økonomiske og smøreopplegg. Jeg trenger mellom 60.000 og 100.000 kroner til rene idrettsutgifter. Jeg er dårlig på å selge med selv. Det er den verste jobben, sier Slind.

PS! Mari Eide mistet også landslagsplassen, mens 18-åringen Helene Marie Fossesholm er ny på laget.

Det er ikke bare Kari Øyre Slind som er en tøffing, slik så det ut da storesøster Silje gikk i iskaldt vann med ski på benene:

