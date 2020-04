HELT UTE OG UTE: Hege Bøkko (t.v) har bestemt seg for å legge opp, mens Ida Njåtun satser utenfor landslaget hjemme i Stavanger fra kommende sesong. Foto: Bjørn S. Delebekk

Slanker skøytelandslaget kraftig

Ida Njåtun (29) legger i motsetning til Hege Bøkko (28) ikke opp, men skøyteveteranen er ikke blant løperne på det kraftig slankede landslaget som ble offentliggjort mandag.

For mindre enn 10 minutter siden

– Vi kutter ganske mye og sparer en del på å slanke troppen, bekrefter skøyteforbundets sportssjef Lasse Sætre.

Forrige sesong hadde han ansvar for totalt 37 løpere, inkludert allround, sprint, rekrutt og juniorlag. Håvard Bøkko (33) takket for seg med VM på hjemmebane for to måneder siden. Simen Spieler Nilsen (26) - som for to år siden vant OL-gull på lagtempo sammen med Bøkko - la nylig opp. Søndag fortalte Hege Bøkko til VG at hun ikke vil fortsette.

Totalt er det 12 færre løpere - 37 til 25 - sammenlignet med forrige sesong, fordelt på to lag - mot fire forrige sesong: Elitelaget 2020–2021 (sprint og allround) og Talent 2026.

Fra 37 til 25 løpere totalt Elite 2020-2021 Julie Nistad Samsonsen - Fana IL Ane By Farstad - Spk Falken Ragne Wiklund - Aktiv SK Håvard H. Lortenzen - Fana IL Bjørn Magnussen - Spk Falken Henrik Fagerli Rukke - Hol IL Odin By Farstad - SpkFalken Sindre Henriksen - Fana IL Allan Dahl Johansson - Aktiv SK Peder Kongshaug - Stav.Sandnes SK Kristian Ulekleiv - Gjøvik SK Sverre Lunde Pedersen - Fana IL Magnus Bakken Haugli - Jevnaker IF Hallgeir Engebråten - Nord-Odal IL Talent 2026: Marte Bjerkreim - Furnee Asker SK (hospitant Elite) Sarah Marie Sanderud - Nord-Odal IL Amalie Haugland - Bergen SK Julie Berg Sjøbrend - Aktiv SK Arwen Szygenda - Sør-Fron IL Oddbjørn Mellemstrand - Stavanger Sandnes SK (hospitant Elite) Kasper Tveter - IF Fram (hospitant Elite Sander Eitrem - Nord-Odal IL - (hospitant Elite) Tobias Fløiten - Nord-Odal IL (hospitant Elite) Simon Aannø - Bjugn/Ørland SK Birk Finnstø Refsaas - Bjugn/Ørland SK Vis mer

Det gjør Hege Bøkkos mangeårige lagkamerat og- venninne på skøytelandslaget, Ida Njåtun. Men mandag, før uttaket ble kjent, meddelte hun på Instagram at hun fra kommende sesong vil stå utenfor landslaget og i stedet trene og «satse for fullt» under nederlenderen Wouter olde Heuvel i Team Sørmarka i Stavanger, der hun er samboer med Allan Dahl Johansson - som er i landslagstroppen for sesongen 2020/21.

– Etter 10 år på landslaget er det tøft for meg å si nei til tilbudet om å være med videre. Men noen ganger må man gjøre radikale endringer for å finne tilbake på riktig spor, skriver Ida Njåtun.

Antall landslagstrenere øker fra tre til fire. Jeremy Wotherspoon (sprint), Bjarne Rykkje (allround) og Edel Therese Høiseth (begge) fortsetter, mens Jonas Bekken blir ny heltidsansatt trener - i første rekke for kvinnene, med mål om å få opp et lag som kan konkurrere internasjonalt.

– I evalueringene har det fremkommet ønske om tettere oppfølging per utøver. Det får vi nå. Vi går også inn i en periode der det er viktig å optimalisere. Jeg føler det er bra trøkk på den gruppen vi har satset på nå, sier Lasse Sætre.

På spørsmål om «økonomi» er blant årsakene til slankingen, svarer sportssjefen ja. Elitelagene har brukt mer penger enn budsjettert de siste to årene. De har allerede brukt av årsbudsjettet i forbindelse med samlinger foran distanse-VM og allround- og sprint-VM i Vikingskipet.

– Det henger med oss nå, sier Lasse Sætre.

Han anslår at hver enkelt løper på elitelaget har en kostnad på 300.000 til 400.000 per sesong. Landslagskuttbesparelsen skal blant annet gå til den nye treneren og reduserte egenandeler for løperne. De må betale av egen lomme for å delta i verdenscupen hvis de ikke er kvalifisert som A-gruppeløpere. I forbindelse med distanse-VM i Salt Lake City sist vinter var egenandelen i 20.000 kroner, før Lasse Sætre klarte å presse den ned til halvparten.

– Men det viktigste er å få en spisset satsing mot OL 2022, for å oppnå resultater som gir oppmerksomhet og muligheter for medaljer. Likt det vi gjorde mot Pyeongchang-OL, sier Lasse Sætre med tanke på skøytesuksessen i vinterlekene i Sør-Korea for to år siden.

Publisert: 27.04.20 kl. 12:20

