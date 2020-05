ESPORT-SJF: For generalsekretær i e-sportforbundet, Jack Holand (t.v.), blir det likevel ingen millionavtale.

Uro i e-sportforbundet: Spillselskap dropper millionavtale

Det blir ingenting av millionavtalen til e-sportforbundet. Nå har spillselskapet trukket seg ut og styremedlemmene i forbundet stilt plassene sine til disposisjon.

Nå nettopp

Onsdag skrev VG at Norges E-sportforbund valgte bort Norges idrettsforbund (NIF) til fordel for en millionavtale med bettingselskapet Comeon. Nå har interne stridigheter ført til at Comeon dropper avtalen og at e-sportforbundets styremedlemmer stiller plassene sine til disposisjon.

Avtalen mellom NESF og spillselskapet skal ha ført til sterke reaksjoner i e-sport-miljøet, hvor eksempelvis Lier IL fredag meddelte at de ville trekke sine medlemmer ut av forbundet.

På bakgrunn av dette og tilbakemeldingene som kom i kjølvannet av sponsoravtalen, innkalte NESF til ekstraordinært årsmøte den 22. mai der det blant annet skulle stemmes over om avtalen skulle tre i kraft.

Søndag ble det imidlertid klart at Comeon trekker seg fra avtalen med NESF, slik også TV 2 har omtalt.

Spillselskapet skriver i en pressemelding at de anerkjenner at e-sportmiljøet ikke står samlet rundt avtalen og at miljøet selv må få ta et valg «til beste for spillerne og alle entusiaster». De hevder i samme slengen at NIF har truet klubber med bortfall av tippemidler og momskompensasjon, dersom de ikke melder seg ut av e-sportforbundet.

Den beskrivelsen kjenner Norges idrettsforbund seg ikke igjen i:

– Idrettsforbundet bestemmer verken over fordelingen av momskompensasjon eller over bruken av spillemidler, sier generalsekretær Karen Kvalevåg i Norges idrettsforbund.

– Det NIF har uttalt er at et idrettslag som er medlem av et nasjonalt forbund som har inngått en avtale med et utenlandsk bettingselskap,kan ikke samtidig være medlem av Norges idrettsforbund.

Innkallingen til ekstraordinært årsmøte står seg, men i stedet for en millionavtale med Comeon skal det nå stemmes over nytt styre.

«For at dette nå kan brukes til noe positivt har styret i NESF besluttet innkalle til ekstraordinært årsmøte, der alle i styret stiller sine plasser til disposisjon», heter det i pressemeldingen signert e-sportforbundets president, Bendik Stang.

Publisert: 10.05.20 kl. 19:46

