Casper Ruud til finalen i Argentina Open etter råsterk snuoperasjon

(Casper Ruud – Juan Ignacio Londero 4–6, 7–5, 6–1 ) Snakk om snuoperasjon. Casper Ruud (21) så ut som han skulle tape semifinalen i Argentina Open. Så snudde han matchen mot Juan Ignacio Londero – og feide argentineren av grusen i Buenos Aires.

Oppdatert nå nettopp

I finalen møter han Pedro Sousa. Portugiseren er ranket som nummer 145 i verden. Og trolig blir Ruud hjemmefansens mann i finalen fordi han grep inn – og kastet vannflasker fra egen kjølebag – opp til en tilskuer som hadde kollapset og måtte ha førstehjelp under kampen.

– Akkurat dét gjorde meg stolt. Casper er en snill gutt. Og tennisspillere er i en boble når de konkurrerer, men det var flott å se at han hjalp til, sier pappa og trener Christian Ruud, som fulgte kampen hjemme i Oslo.

Ruud ble presset av Londero i «Katedralen» i tangoens hjemby – hvor tennisstjerner som Rafael Nadal (2015) og Dominic Thiem (2016) – har vunnet Argentina Open tidligere. Det var fryktelig varmt (30 grader) under kampen. Og Londero (69 på verdensrankingen) var i perioder også fryktelig god. Han hadde føringen – presset nordmannen – og ga ikke fra seg initiativet med en strålende forehand.

Ruuds råsterke serve var ikke nok. Londero hadde flere – og bedre kort på hånden – spesielt hans returspill var det høy kvalitet over. Han tok første sett 6–4. Men da han skulle ta det andre settet – snudde Ruud kampen på 5–5 i game – og vant 7–5.

I tredje og avgjørende sett var han helt overlegen.

– Londero fikk nerver og ble sliten, mens Casper klorte seg fast, og det avgjorde åpenbart kampen. Det er en kombinasjon av at han er sterk fysisk og mentalt at han vinner, sier Christian Ruud til VG.

Og kanskje kan endelig Ruud og Norge feire en internasjonal tennis-triumf. Oslo-gutten har i hvert fall fått en gavepakke i finalen i form av en motstander som har tatt «kjøkkenveien» inn i denne ATP-turneringen. Pedro Sousa (Portugal) fikk plass som «lucky loser». Og han slapp å spille lørdagens semifinalen fordi forhåndsfavoritten Diego Schwartzman (Argentina) trakk seg på grunn av skade.

– Sousa er god. Casper har tapt for ham tidligere. Ikke tro at dette blir noen «walk in the park», sier Ruud senior.

ATP 250-turneringen i Buenos Aires har vært en sportslig opptur for Casper Ruud. Han imponerte med storspill da han slo spanjolen Roberto Carballes Baena (6–1, 6–0). En maktdemonstrasjon. Og ifølge pappa Ruud var det meget høy kvalitet over spillet.

I fredagens kvartfinale feide han serberen Dusan Lajovic (ranket som 23 i verden) av banen (7–5, 6–1). Med det resultatet klatret han til 39. plass på det profesjonelle tennisforbundets rankingliste. Dermed tangerte han pappa Christians ranking da han var proff på 90-tallet.

Casper Ruud er i sin andre finale i en ATP-turnering siden han ble proff i 2015. Den første og hittil eneste var i US Men’s Clay Court Championship i Houston i april i fjor. Da tapte han imidlertid for chileneren Christian Garin.

Starten på 2020 har imidlertid vært skuffende. Han røk ut av Australian Open i 1. runde. Det etter en dramatisk og utmattende femsetts match som varte i tre og en halv time mot hviterusseren Egor Gerasimov. Det var «utrolig skuffende» konkluderte Oslo-gutten overfor VG i Melbourne.

Publisert: 15.02.20 kl. 20:28 Oppdatert: 15.02.20 kl. 20:44

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser