TAKK FOR KAMPEN: Manchester United-manager Ole Gunnar Solskær og Harry Kane etter kampen mellom Tottenham og Manchester United 4. desember. United vant 2–1. Foto: Lynne Cameron / EPA

United-legende: – Perfekt signering for Manchester United

Ole Gunnar Solskjærs tidligere lagkamerat Gary Neville mener Tottenham-spiss Harry Kane er den perfete spilleren for Manchester United. Selv om det kan komme til å koste 2,5 milliarder kroner.

Nå nettopp

– Han scorer alltid. Du kan alltid stole på ham. Han vil være en perfekt signering for Manchester United. Han er det de trenger, sier Neville om Harry Kane på Skysports «The Football Show» 2. påskedag.

les også Kane åpner for å forlate Spurs

Neville debuterte på A-laget til Manchester United i 1992, spilte 602 kamper, vant Premier League åtte ganger og jublet for syv nettkjenninger. 19 år senere la han opp.

EKSPERT: Gary Neville er broren til landslagssjefen til det engelske kvinnelandslaget, Phil Neville. Her er er Gary Neville på jobb for Sky Sports i 2018. Foto: GLYN KIRK / AFP

Nå er han fotballekspert på TV. Sammen med tidligere Liverpool-profil Jamie Redknapp diskuterte Neville fremtiden til Kane etter corona-metoden. Begge satt i egne hjem og var med på videolink.

– Han vil vinne trofeer (....), men han vil ikke presse på for klubbytte eller gjorde noe som er for desperat, sier Redknapp, som også spilte noen sesonger for Tottenham.

Sjekk denne spesielle perlen fra Tottenham-spissen:

Kane har vært et hett navn foran og under overgangsvinduene de siste sesongene, selv om han forlenget og signerte en seksårskontrakt med Tottenham for to år siden. 26-åringen har scoret 136 mål på 201 kamper i Premier League.

les også Maguire klar for Manchester United: Blir verdens dyreste forsvarsspiller

Sky News skriver at Tottenham ikke har noen intensjon om å selge Kane til United, men de skriver videre at styreformann i Tottenham Daniel Levy kan være villig til å la Kane gå om United blar opp 2,5 millarder (200 millioner pund regnet om til norske kroner etter valutakursen til Norges bank 8. april).

– Alle vil ha Kane

De usikre økonomiske tidene på grunn av coronaviruset skal være årsaken til at Tottenham vurderer et salg til en engelsk klubb selv om det tidligere skal ha vært uaktuelt.

Ellevill straffescoring fra Kane:

les også The Times: Økt frykt for at Harry Kane forsvinner

– Alle klubbene i Premier League vil ha Harry Kane. Det er noen signeringer som er som gull, der du bare vet at det kommer til å fungere. Harry Kane er har den råeste mentale styrken, han kommer til å score, han vil alltid gi 100 prosent på trening, han er spilleren treneren alltid kan stole på, sier Neville.

I november i fjor tok Jose Mourinho over Tottenham etter at Mauricio Pochettino ga seg.

Manchester United er nummer fem og har 45 poeng i Premier League etter 29 serierunder, mens Tottenham er nummer åtte med 41 poeng.

Publisert: 13.04.20 kl. 14:56

Premier League S V U T M P 1 Liverpool 29 27 1 1 66 – 21 45 82 2 Manchester City 28 18 3 7 68 – 31 37 57 3 Leicester City 29 16 5 8 58 – 28 30 53 4 Chelsea 29 14 6 9 51 – 39 12 48 5 Manchester United 29 12 9 8 44 – 30 14 45 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk

Fra andre aviser