FÅR STØTTE: Fossum Idrettsforeningen får 400.000 kroner i uventet støtte. Bildet er tatt av klubbhuset til Fossum IF som fylte 100 år i 2018. Foto: Fossum

Idrettslag fikk uventet pengegave: – Følte meg som en lottomillionær

Milliardær Johan Andresen deler gjennom sitt selskap Ferd ut millioner til over 50 idrettslag og foreninger. Fossum IF er blant flere som har fått den uventede meldingen.

«Hva er det jeg leser? What? Skal vi få 400.000 kroner?»

Det tenkte daglig leder i Fossum Idrettsforening, Tone Malm Meinich Hvam, da hun før påske åpnet mailen med gladnyheten.

– Det kom helt fantastisk ideelt, for det var ganske tøft de første to ukene. Jeg lurte på om det var mulig, og jeg følte meg som en lottomillionær, forteller hun videre til VG.

Bakgrunnen for mailen som Fossum og flere andre idrettslag har fått, er at Johan H. Andresen gjennom sitt selskap Ferd har gitt sine 50 medarbeidere muligheten til å donere mellom 100.000 og 250.000 kroner til et idrettslag eller en forening.

Medarbeiderne kan gi pengene til klubber hvor de har barn, barnebarn eller fadderbarn – eller klubber i de ansattes nærmiljø og klubber som har betydd mye for Ferds ansatte eller familiemedlemmer i oppveksten. Totalt deles det ut flere millioner. Det var Aftenposten som omtalte nyheten først.

Det finnes andre eksempler på lignende tiltak. Sparebanken Vest har blant annet etablert et corona-fond på 100 millioner kroner til lag og foreninger på Vestlandet.

Reddet fra å permittere

Coronapandemien rammer norske idrettslag hardt. For Fossum reddet pengene klubben fra å permittere.

– Det var på hengende håret, beskriver Hvam.

– Vi har hatt en firetrinnsplan. Første uken lagde vi handlingsplaner og varslingsplaner. Uke to stoppet vi alt av kostnader og fikk en solid oversikt over hva vi hadde utestående og begynte å purre som gale. Trinn tre var å følge opp alle purringene. I uke fire begynte ting plutselig å komme i aktivitet igjen. Jeg har aldri jobbet så mye.

DAGLIG LEDER: Tone Malm Meinich Hvam har all mulig grunn til å smile. Hun følte seg som en lottomillionær da det ble kjent at Fossum mottok 400.000 kroner. Foto: Privat

Frykter færre barn skal drive med idrett

Hvam forteller at de fryktet langtidseffekten, og at coronakrisen kan føre til er færre barn kommer tilbake til idretten.

– Ja, for det blir veldig mye digitalt. Man blir veldig passiv av dette. Vi har fått mange flere utmeldinger enn en normal vår. Også fordi det har vært en dårlig vinter. Om de kommer igjen til høsten, gjenstår å se, sier hun og legger til:

– Samtidig vil jeg berømme lærerne i småskolen. De lager mye film som får barna til å være i aktivitet. Som å løpe rundt huset eller i trapper. Dette filmes og sendes tilbake. Lærerne har vært ekstremt flinke.

Fossum fikk en gavepakke av Ferd, men var også heldige med egen situasjon da coronaviruset brøt ut. Klubben var nettopp blitt gjeldsfri. Hadde dette skjedd for ett år siden, hadde konsekvensene vært mye større for Bærumsklubben, sier Hvam.

Bidrag til over 50 idrettslag

– Idretten er en av våre aller viktigste sosiale arenaer og restriksjonene har gjort det umulig å samles. Dessverre vil dette også lede til store økonomiske utfordringer for mange organisasjoner som jobber hele året med aktivitet for barn og unge. Om disse skal være her når krisen er over, trenger mange hjelp nå. Derfor har det både vært ekstra viktig og hyggelig for oss å kunne støtte i disse tider, sier Morten Borge, konsernsjef i Ferd, til VG.

Han og kollegaene Gry Skorpen og Astri Laake Paaske valgte å gi deler av pengene til Fossum. De har alle barn i idrettslaget som driver med ulike aktiviteter.

I tillegg til Fossum, er det over 50 andre idrettslag og organisasjoner med tilbud til barn og unge som har fått bidrag fra Ferd.

