PÅ HYTTA: Astrid Uhrenholdt Jacobsen stortrives på Skeikampen nord for Lillehammer. Her har hun ladet opp til både eksamen og verdenscup. Foto: Hallgeir Vågenes/VG

Jacobsen om konsekvensene av å pushe helsegrensen: – Jeg hadde hatet meg selv

SKEIKAMPEN (VG) Astrid Uhrenholdt Jacobsen (33 år onsdag) har tenkt tanken på å utfordre helsen for å bli en bedre langrennsløper, men hun vil ikke ødelegge kroppen.

Oppdatert nå nettopp

Det er snart 13 år siden Jacobsen ble verdensmester på ski. I vinter har hun levert sin nest beste sesongstart i karrieren (2014 var den beste). Kommende helg er det prøve-VM i Oberstdorf.

– Det som tradisjonelt sett er min beste periode gjenstår. Det kan hende jeg tok ut formen tidlig. Det rareste er at det har ikke kjentes ut som om jeg er i kjempeform. Jeg har bare gått fortere enn på samme tid tidligere, sier Jacobsen.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen - info Bor i Oslo.

Samboer med Emil Myrbråten.

NM-dronning med seks individuelle NM-gull og fem stafett-gull med Heming.

Elsker NM på ski. Landslagsløperne plikter å stille i to NM-løp, Jacobsen skal gå tre (neste helg på Konnerud).

Studerer medisin ved Universitetet i Oslo på femte året.

Tok VM-gull på første forsøk da hun vant sprinten i Sapporo i 2007.

Er leder av utøverkomiteen i Norges Idrettsforbund.

Mens hun har levd et hektisk liv med fulltids medisinstudier, studentpraksis, trening, høydeopphold og verdenscuprenn har to profilerte løpere fått en ufrivillig rolig start på sesongen. Krav i helseattesten har stoppet både Ingvild Flugstad Østberg og det svenske stjerneskuddet Frida Karlsson.

– Det har tidligere vært en periode hvor det kanskje har vært rom for å ligger veldig nære grensen for hva som er helsemessig forsvarlig, og kanskje feil side av grensen, sier Jacobsen.

Slik så det ut da hun tok en etappeseier under årets Tour de Ski:

På skiforbundets nettsider står det: Helseattesten skal avdekke om utøver har helseutfordringer med hjerte, lunger, allergier, ernæring og skader, eller om det foreligger andre forhold som er relevant for vurderingen av om utøver er helsemessig skikket til å representere.

– Nå er det etablert en brems

VG møtte Jacobsen på hytta på Skeikampen denne uken. Ute var det sol, snø og nykjørte skispor, inne var det skolebøker, kaffe, druer og sjokoladekjeks.

Hun mener reglene med godkjent helseattest har gjort det enklere for helseteamet rundt laget. Tidligere var det for få konsekvenser som følge av helsemessige anbefalinger. Man kunne i større grad gjøre som man ville, mener hun. Det er kjent at én norsk løper har fått startnekt.

– Nå er det etablert en brems. Det er færre som får konkurrere etter at det ble etablert et sikkerhetsnett. Men det tar litt tid å snu, hvis det har utviklet en trend av at en skal ligge nær grensen av det som er forsvarlig for helsen, sier Jacobsen til VG.

– Har du noen gang vært fristet til å bevege deg mot grensen?

– Jeg har tenkt tanken, men jeg er litt for glad i kroppen min. Jeg har ikke lyst til å ødelegge den. På lang sikt presterer man best om man tar vare på helsen. Jeg kunne fått en kortvarig peak, men hvor gøy er det? svarer Jacobsen og legger til:

– Jeg hadde hatet meg selv om jeg hadde kommet inn i en sirkel som hadde begynt å tære mer på kroppen, slik at hele livet mitt etter idrettskarrieren skulle båret preg av det. Det er det ikke verdt.

Skiløypene går rett utenfor hytteveggen til Astrid Uhrenholdt Jacobsen. Foto: Hallgeir Vågenes/VG

– Skjønner du at folk kan bli lokket mot den grensen?

– Ja. Jeg tror særlig de som sitter hjemme og ser på. De ser og tolker, og ender fort med uriktige svar. Det er ikke et tema som det blir snakket mye om i det offentlige, dermed blir det større rom for egne tolkninger. Konsekvensene kan være farlige om man setter i gang tiltak på egen hånd som ikke er forankret fra fagpersoner, svarer Jacobsen.

Vanskelig problemstilling

Selv om hun har stått over verdenscuprenn på grunn av totalbelastningen med studier, så er 33-åringen fra Oslo nummer fem i verdenscupen så langt. Sesongens store mål er Ski Tour 2020 i Sverige og Norge som starter i midten av februar.

SOFAKOS: Det er neppe på sofaen Astrid Uhrenholdt Jacobsen tilbringer mest tid. Hun overtok hytta i november sammen med samboer Emil Myrbråten. Foto: Hallgeir Vågenes/VG

Heming-løperen mener problemstillingen er spesielt vanskelig i det offentlige fordi det ofte blir aktuelt når det rammer en enkeltutøver. Hun har stor respekt for at utøvere ikke vil legge alle sine helseopplysninger på bordet for at det skal bli en god debatt.

– Vi må snakke om det når det ikke er krise, så vi ikke setter debatten sammen med et ansikt, oppfordrer Jacobsen.

– Snakker dere om dette innad i laget?

– I laget er det bra takhøyde på mange ting, men vi kunne sikkert blitt bedre der også. Jeg syns de yngre og nye er hakket bedre enn de eldre. Og så må vi huske at det er forskjell på å være liten og «skrapet». Jeg syns det er kjedelig at de med «små» foreldre, som er født «petite», skal lide. Det er bra med variasjon. Om det er et ønske fra FIS (Det internasjonale skiforbundet) med sunn idrett, så må det være en variasjon av kroppstyper. Og da må det være ulike typer løyper, det har det vært i år. De unge må tenke på det, svarer Jacobsen.

PS! Det er 15 kilometer fellesstart med skibytte (lørdag) og sprint friteknikk (søndag) i prøve-VM i Oberstdorf kommende helg. Frida Karlsson er fortsatt ikke tilbake på det svenske laget etter at hun fikk startnekt etter verdenscupåpningen. VM arrangeres 23. februar-7. mars neste år.

Publisert: 23.01.20 kl. 11:50 Oppdatert: 23.01.20 kl. 12:03

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser