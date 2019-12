UTE AV LAGE: Sverre Lunde Pedersen har delvis fått innledningen av sesongåpningen spolert og må antagelig endre sin opprinnelige plan for å få lov til å forsvare VM-tittelen på 5000 meter. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Sverre Lunde Pedersen: – Vi må bare skjerpe oss

Sverre Lunde Pedersen (27) understreker at det ikke har noe for seg å snakke om at det først er i mesterskapene over nyttår at Norges skøytehåp skal gå fort, etter den dårlige sesongstarten de nå har hatt.

– Det er ingen vits å snakke om VM og at det skal gå bra der, hvis det går så dårlig på høsten. Vi må bare skjerpe oss, svarer han på spørsmål om den mentale siden – for ikke å si slagsiden – ved den nedslående sesongåpningen til Norges sprintere og allroundere.

Etter to verdenscuper er regjerende olympiske mester Håvard Lorentzen (27) beste norske løper sammenlagt i verdenscupen – med 12. plass på 1000 meter. Vel å merke etter ett løp. På 500 meter ligger han på 22. plass etter to, etter å ha kommet på 3. plass i B-gruppen sist helg i Polen.

Sammenlagtlistene foran verdenscupen i Kasakhstan 6. til 8. desember er enda mer nedslående for Norges kvinnelige sprintere og allroundere.

– Plasseringsmessig er det begredelig. De har sagt de skal være i form til mesterskapene. Det kan fortsatt hende. Men planen har ikke vært å være på et nivå som i de to første verdenscupene, slår Viasats ekspertkommentator Mikael Flygind Larsen fast.

Sindre Henriksen er beste norske allroundløper menn, med 13. plass sammenlagt etter to løp på 1500 meter. Sverre Lunde Pedersen kom på 6. plass i verdenscupåpningen i Minsk, men droppet verdenscup nummer to i Polen. Sammenlagt er han plassert som nummer 20, fire plasser bak Allan Dahl Johansson.

Sverre Lunde Pedersen henviste nederlenderne Patrick Roest og Sven Kramer til andre og tredjeplass da han vant gullmedaljen på 5000 meter i distanse-VM i Inzell for 10 måneder siden. Før denne sesongen startet, planla han ikke å gå verdenscupen i Nagano i midten av desember (13–15. desember). Nå kan han bli nødt å reise til Japan for gå 5000 meter og kvalifisere seg til distanse-VM – som tittelforsvarer – i Salt Lake City 13. til 16. februar.

VM på hjemmebane størst EM allround og sprint enkeltdistanser går i Heerenveen 10. til 12. januar.

Distanse-VM avvikles på verdens raskeste is i Salt Lake City 13. til 16. februar.

VM allround og sprint (sammenlagt) går i Vikingskipet på Hamar 28. februar til 1. mars.

– Det er kjedelig at det er slik. Men det er ikke så mye man får gjort med det, sier Sverre Lunde Pedersen.

Et par avgjørende årsaker til at det er slik, foruten at han ligger på 28. plass sammenlagt i verdenscupen:

Han kom på 14. plass på 5000-meteren i Minsk (13 sekunder bak vinner Roest) og valgte å droppe hele verdenscupstevnet – inkludert 5000 meter – i polske Tomaszów Mazowiecki påfølgende helg.

Sykkeluhellet han ble utsatt for i Inzell i slutten av september har satt ham mer tilbake enn han opprinnelig trodde. I det daglige har han hatt litt høyere hvilepuls enn vanlig, han har følt seg noe mer sliten enn normalt og overskuddet har ikke vært slik det pleier å være.

– Jeg tar det dag for dag. Det tar tid å komme tilbake i gammel form. Men jeg restituerer bedre nå enn tidligere i høst, forteller Sverre Lunde Pedersen.

Det er meningen at han reiser med landslagssjef Bjarne Rykkje og allroundlandslaget til Nur-Sultan kommende lørdag, hvis testene han skal gjennom de neste dagene tillater det.

Konfrontert med den svake sesongåpningen, mener allroundsjef Bjarne Rykkje at den ikke har vært så dårlig, «men den ser dårlig ut». Han forklarer blant annet at Ida Njåtun ikke har tålt den aerobe treningen så godt.

Håvard Bøkko har ikke funnet rytmen etter å ha byttet stål på skøytene. Allan Dahl Johansson (21) har gått bra hele tiden – men unggutten «begynner å tvile» innimellom.

Hege Bøkko (28) vil ikke bli tatt ut til å gå i Nur-Sultan etter at hun dro hjem foran løpene i Polen.

Hennes sprintsamboer Håvard Lorentzen (27) er ifølge rettighetshaver Viasats skøytekommentator Even Wetten, den norsk skøytefans «må håpe litt på» om en drøy uke. Norges tidligere verdensmester på 1000 meter (Inzell 2005) mener det er for tidlig å bruke «krise» for å beskrive Norges skøytestart.

– Når er det krise?

– Det var ikke kjempelystig lesning på samme tid i fjor heller. Så ble det noen medaljer i VM. Men er det så dårlig hele (denne) sesongen, blir det krise, svarer Even Wetten.

05.12.19

