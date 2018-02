To norske i medaljekampen før finaleomgangen

Publisert: 17.02.18 14:23 Oppdatert: 17.02.18 14:35

PYEONGCHANG/OSLO (VG) De norske hopperne er alle enkelt videre til finalen i storbakke-rennet, men bare Robert Johansson og Andreas Stjernen har ordentlig los på medaljene etter første hopp-omgang.

Johansson vartet opp med et svev på 137,5 meter i storbakken i Sør-Korea. Dermed ligger han på en tredjeplass og best an av de norske før finaleomgangen med sine 138,3 poeng. Det er 5,5 poeng opp til Kamil Stoch fra Polen i ledelsen.

Også Andreas Stjernen leverte et godt hopp. Trønderen plantet skiene på 134,5 meter, ble belønnet med 134,7 poeng, noe som holder til en foreløpig sjetteplass.

To som skuffet sett med norske øyne var Johann André Forfang og Daniel André Tande. Forfangs hopp på 133 meter holdt bare til en niendeplass, mens Tande må ta til takke med en 15. plass før det hele skal avgjøres.

– Det blir litt som på trening. Jeg blir stresset midt i svevet fordi jeg ikke har kontakt med skiene. Da taper jeg mye fart og høyde. Jeg må «back to basic», sier Forfang, som så noe skuffet ut, til TVNorge.

Stillingen etter 1. omgang:

1. Kamil Stoch (POL), 143,8 poeng

2. Michael Haybök (ØST) 140,4

3. Andreas Wellinger (TYS) 138,8

4. Robert Johansson (NOR) 138,3

5. Dawik Kubacki (POL) 137,4

Øvrige norske:

6. Andreas Stjernen 134,7

9. Johann André Forfang 132,1

15. Daniel-André Tande 128,9