1 av 5 Håvard Holmefjord Lorentzen innfridde favorittstempelet, ble olympisk mester og satte olympisk rekord med tiden 34.41.

Friele og hele Bergen hyller Lorentzen etter OL-gull: – Han er helt enestående

Publisert: 19.02.18 14:12 Oppdatert: 19.02.18 14:53

Den tidligere Bergen-ordføreren Herman Friele er i gledesrus over OL-gullet til Håvard Holmefjord Lorentzen (25). Bergen-ordfører Marte Mjøs Persen sliter med å få frem ord om prestasjonen til Lorentzen.

– Dette var jo bare helt, helt fantastisk! Jeg satt helt øverst i stolen. Det er stort for alle bergensere!

Det sier en stolt og svært fornøyd Herman Friele til VG, bare minutter etter at Håvard Holmefjord Lorentzen tok et vanvittig sterkt OL-gull på 500 meter. Han ble med det den første bergenseren til å ta et individuelt OL-gull.

Friele er tidligere ordfører i Bergen og er også kjent for å ha bygget opp Kaffehuset Friele.

– Han er helt enestående, all ære til Håvard. Det finnes ingen større konger i Bergen enn han i dag og i et par dager fremover, fortsetter Friele, og sier lattermildt at det «fort blir to kaffekopper istedet for en i dag».

Lorentzen gikk mot en av de store favorittene i Ronald Mulder, men holdt unna for både nederlenderen og samtlige av konkurrentene. Bergenseren var ett hundredel foran andremann Cha Min-kyu i mål, og satte også ny olympisk rekord med tiden 34.41.

– Det er så absolutt ekstra stort å være bergenser i dag. Alle komplimenter til Håvard, vi er veldig stolte.

– At en som kommer fra Bergen tar OL-gull på skøyter... Solen skinner i Bergen i dag! Det må jo være en grunn, fortsetter Friele.

Målløs ordfører: - Helt, helt utrolig

– Tenk at vi har fått OL-gull til Bergen!

Det utbrøt Bergen-ordfører Marte Mjøs Persen i full glede da VG tok kontakt ved 14-tiden. Hun fulgte med på kontoret og forteller at det var «helt utrolig spennende» å følge Lorentzens olympiske rekordløp.

– Vi satt og så på, og det var jo så stor spenning! Det var helt, helt utrolig. Gullet kom hem!

Persen sier at de «selvfølgelig» skal ta i mot gullvinneren når han kommer hjem til Bergen.

– Det er klart det skal feires, og det er klart vi skal ta i mot Håvard når han etter hvert kommer hjem. Jeg er helt utmattet!

Tidligere Brann-spiss Thorstein Helstad var også kjapt ute på Twitter:

Mens Brann-supporter Gjert Moldestad sier det slik: