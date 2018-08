Okparaebo sjanseløs på 200 meter: – Har mye mer inne

Publisert: 10.08.18

SPORT 2018-08-10T09:36:25Z

BERLIN/OSLO (VG) Ezinne Okparaebo (30) maktet ikke å ta seg til semifinalen på 200 meter. Helene Rønningen (19) kom seg heller ikke videre fra kvalifiseringsheatene.

Okparaebo fikk en god start i bane tre i det andre av tre kvalifiseringsheat, men fikk det veldig tungt de siste 50 meterne.

I mål var hun nummer seks i sitt heat, og med en tid langt bak det hun har prestert tidligere i år (23,38), var hun sjanseløs på semifinaleplassene. Den norske sprinteren klokket inn på 23.84.

– Jeg tror det sto til 160 meter, og da måtte jeg bare prøve å stå det inn. Det var veldig morsomt. Jeg pleier jo ikke å løpe 200 i mesterskap, sier Okparaebo til VG.

200 meter var en ren bonusdistanse for 30-åringen, som satset mest på 100 meter i EM. Hun har knapt løpt den lengste distansen tidligere i år i konkurranse, og var ikke veldig skuffet selv om det ikke gikk veien fredag.

– Det at jeg gjør det nå er jo litt utenfor komfortsonen for meg. Det er en strategi for videre satsing, og det å kunne løpe enda lengre og avslappet, forklarer sprinteren.

– Dere blir ikke kvitt meg

Tirsdag ble det stopp i semifinaleheatene på 100 meter for Okparaebo. Etterpå var hun mektig irritert over alle spørsmålene om fremtiden .

– Nei, jeg fikk jo det spørsmålet, skal du legge opp nå? Nei, jeg skal ikke det, sa Okparaebo, som flere ganger har uttalt at hun har OL i 2020 som mål, til VG – med en lettere irritert mine.

30-åringen, som vil være 32 år når OL starter i Tokyo, mener hun kan løpe enda raskere da.

– I år har oppladningen vært litt rar. Jeg har egentlig bare tatt ting som det kommer, og fikk trene først i slutten av mars, sier Okparaebo.

Hun står utenfor satsingen til Norges Friidrettsforbund. Tidligere i sommer fortalte hun at hun ikke har hørt noe fra forbundet på halvannet år .

– Nå har jeg et team, og det er lettere å kunne satse videre. Jeg gleder meg til å virkelig gi maks. Jeg tror jeg har mye mer inne, så det er bare å ta med seg det videre, sier hun til VG etter fredagens kvalifiseringsløp.

Rønningen røk også

Helene Rønningen (19), som løp i det tredje forsøksheatet, maktet heller ikke å komme seg videre. Tyrving-løperen hadde norgesrekorden på distansen i én måned tidligere i sommer etter et kanonløp på 23,27 på Bislett. I EM endte hun sist i sitt heat etter et løp på 23,96.

Den unge sprinteren slet med en fotskade i opptakten til EM, og sier til NRK at det også var grunnen til at hun ikke maktet å prestere på maks i mesterskapet.

PS: Line Kloster (28) har vært Norges raskeste på 200 meter i år, og hun satte norsk rekord på 23,21 i juli (hun slo da Rønningens én måned gamle rekord på 23,27). Men i EM satset hun alt på 400 meter hekk. Der ble det stopp i semifinalen .