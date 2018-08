Helten Mortensen sparket i hodet: – Det viser hvor akrobatiske de er

SARPSBORG (VG) (Sarpsborg 08 - Maccabi Tel Aviv 3–1) Europa League-håpet lever i aller høyeste grad etter at Patrik Mortensen banket inn Sarpsborgs andre straffescoring i 3–1 seieren mot Maccabi Tel Aviv. Men Vidar Örn Kjartansson fastslår at det blir en helt annen kamp i Israel.

For selv om gjestene fra Tel Aviv fikk med seg et bortemål, så har Geir Bakkes menn all grunn til å være fornøyd med både innsatsen og resultatet etter den første av to playoff-kamper til gruppespillet i Europa League.

– De fikk to tidlige mål. Vi var ikke konsentrerte nok, og de straffet oss, sier Vidar Örn Kjartansson, den tidligere Vålerenga-spissen som nå spiller for Maccabi.

– Undervurderte dere Sarpsborg?

– Nei, vi visste at Sarpsborg er et godt lag, men vi var bare ikke fokuserte nok. Og det straffet seg. Det er vanskelig å komme tilbake etter to mål. Men det blir en helt annen kamp i Israel, fastslår islendingen nå VG snakker med ham i intervjusonen på Sarpsborg stadion.

Der treffer vi også Patrick Mortensen, som fastslår at «det kommer ikke av seg selv» å gå videre til gruppetspillet, tross 3–1 seier hjemme.

– Vi må vise like stor innsats i Israel om vi skal komme videre. Det blir en helt annen kamp. Det blir spennende, og vi gleder oss.

Dansken fastslår at Maccabi var et godt lag. Selv opplevde han å bli sparket i hodet tre ganger i løpet av matchen.

– Det viser hvor akrobatiske de er, smiler Mortensen.

Han skaffet det første straffesparket og satte selv det andre.

– Vi står sinnssykt bra defensivt i 2. omgang, mener han.

Sarpsborg-trener Geir Bakke gliste også bredt i møtet med media.

– Det var ikke planlagt å lede 2–0 etter fem-seks minutter, men vi tar dem på de tingene som vi vet at de kanskje misliker litt. Vi hang litt i tauet det siste kvarteret av 2. omgang, men så fikk vi inn litt suppe og snakket sammen i pausen. De kom litt rundt på kantene, men skapte ikke nevneverdig mye.

Det startet forrykende på Sarpsborg stadion, hvor hjemmelaget festet grepet umiddelbart.

Allerede etter ett minutt og ni sekunder gikk de blåkledde opp i føringen. Tobias Heintz, som var tilbake i startoppstillingen fordi Ole Jørgen Halvorsen var ute med karantene, svingte et frispark inn i feltet fra venstre. Ballen gikk forbi alle, stusset i bakken på fem meter og gikk stang inn bak gjestenes keeper.

Sarpsborg 08s supporterklubb «Fossefallet» stilte med ny banner for anledningen. Der stod det «Nothing to lose» - ingenting å tape.

Og slik spilte virkelig hjemmelaget i innledningen av kampen. Regn og kunstgress er neppe forholdene laget fra Tel Aviv er mest vant til å spille under, og det så ikke ut til å være forberedt på det motstanderne hadde å komme med.

Etter fem spilte minutter ble Patrik Mortensen sparket i ansiktet inne i feltet og dommeren pekte på straffemerket. Man kunne nesten hørt en knappenål falle i det Matti Lund-Nielsen startet tilløpet mot ellevemeteren – før hele stadion eksploderte i vill jubel.

Men det tok ikke mange minutter fra den overraskende 2–0-ledelsen til Sarpsborg-tilhengerne fikk en realitetssjekk. Denne gangen var det Maccabi Tel Aviv som fikk straffe etter at Vidar Örn Kjartansson ble felt av Joonas Tamm.

Islendingen med en fortid i Vålerenga var sikker fra krittmerket, og dermed fikk bortelaget med seg et verdifullt bortemål.

Det ble for øvrig satt tilskuerrekord på Sarpsborg stadion torsdag kveld. 6363 tilskuere skapte en herlig stemning mens de forsøkte å heie laget inn i Europa. Det så ikke ut å være ett ledig sete - bortsett fra på bortetribunen, hvor 20–30 fans hadde tatt turen fra Israel.

Returkampen går i Tel Aviv neste torsdag.