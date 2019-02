MØTER I RETTEN: Johannes Høsflot Klæbo må møte i retten etter bilkrasjen. Saken behandles som tilståelsessak. Foto: Trond Solberg

Gravid kvinne og samboeren ble truffet av Johannes Klæbo: – Alt skjedde veldig fort

Paret som ble påkjørt av Johannes Høsflot Klæbo (22) i desember sier at skiløperen tok på seg all skyld med en gang.

Publisert: 11.02.19 08:18







12. desember 2018 havnet skiesset i en bilkollisjon da han kjørte inn i en bil som hadde stoppet ved er fotgjengerfelt. Sjåføren i bilen som Klæbo kjørte inn i, var en gravid kvinne. Hun ble ikke skadet i sammenstøtet. Ved siden av satt kvinnens samboer, en mann på 35 år. Han pådro seg to brudd i ryggen og er først tilbake i jobb nå.

– Vi har ingenting uoppgjort med Klæbo. Han innrømmet skyld på ulykkesstedet og det skal han ha «cred» for. Nå blir det en sak i retten og da vil det bli omtale av det som skjedde. Vi mener at når det først skal skrives om dette, er det greit for alle at det som kommer frem er korrekt. Forhåpentligvis unngår vi på den måten spekulasjoner, sier 35-åringen, som ikke tidligere har uttalt seg om ulykken.

Han og samboeren satt i en Opel Insignia som ble kondemnert etter ulykken. De vil ikke stå frem med navn i avisen.

– Alt skjedde veldig fort. Vi føyk framover. Det første vi tenkte på, var at min samboer er gravid. Det er ikke noe stas med bilulykke når man er gravid. Vi var redde for at det var skjedd noe med barnet, sier mannen.

Vil ikke kommentere

Samboerparet kjørte foran skistjernen og stanset ved et fotgjengerfelt ved utgangen av en rundkjøring på Munvoll i Trondheim for å slippe over en 12 år gammel jente. Bakfra kom Klæbo som smalt inn i bilen foran. Kraften var stor og bilen vår ble skjøvet framover, sier 35-åringen som satt i passasjersetet.

Både kvinnen og jenta ble kjørt til legesjekk. Kvinnens samboer mener at den 12 år gamle jenta fikk en smell i leggen, men at hun ellers var uskadet. Langrennsstjernen tok på seg all skyld med en gang. Førerkortet ble beslaglagt av politiet.

Johannes Høsflot Klæbos far og manager sier til VG på sms at han ikke har noen kommentarer til saken.

– Vi forholder oss til den prosessen som påtalemyndigheten kjører, sier Håkon Klæbo.

Selv om skiløperen har tatt på seg all skyld, må han stille opp i retten når saken behandles som tilståelsesdom.

Ifølge domstol.no må siktede avgi en uforbeholden tilståelse i rettsmøtet. Det betyr at Klæbo må forklare seg om de straffbare forhold. Han får lov til å kommentere aktors forslag til straff og får strafferabatt som følge av at han har tilstått. Det er vanligvis ingen vitner i slike saker.

HER SKJEDDE ULYKKEN: Paret kom kjørene fra byen og skulle gjennom rundkjøringen. Kvinnen som kjørte, stoppet ved fotgjengerovergangen på vei ut av rundkjøringen for å slippe over ei barneskolejente. Bakfra kom Johannes Høsflot Klæbo og smalt inn i dem. Foto: Privat

Saken vil gå som en såkalt tilståelsesdom i Sør-Trøndelag tingrett i løpet av våren. Johannes Høsflot Klæbo må selv møte i retten. Den endelige anklagen er foreløpig ikke offentliggjort. Men politiet mener saken er for alvorlig til at den kan avgjøres med forelegg.

KRASJ: Toyotaen til Johannes Høsflot Klæbo fikk seg en kraftig smell i fronten da han kjørte inn i en Opel Insignia. Her fraktes bilen vekk fra ulykkesstedet. Foto: Krister Sørbø

Kjente ham ikke igjen

Ifølge 35-åringen kom sjåføren bak raskt ut av bilen. og forklarte at han hadde tråkket på gassen i stedet for bremsen. 35-åringen kjente ikke igjen skiløperen, men så at den unge mannen hadde på seg en dunjakke med påskriften «Norge» på.

– Det er det mange her som har. Sjefen min har en sånn jakke. Det er ganske vanlig i Byåsen og jeg kjente ikke igjen Klæbo. Hvis han tråkker inn gassen i stedet for bremsen, akselererer han fort, sier 35-åringen.

Han forteller at påkjørselen skjedde ved 14-tiden og at det var mange skolebarn i området. Ettermiddagsrushet hadde også startet. Det var mange mennesker og mange biler rundt ulykkesstedet.



Vondt i ryggen

Det ble slått alarm til 113 og mannen forteller at både politi, brannvesen og ambulanse var raskt på plass.

– Min samboer og skolejenta ble kjørt vekk i ambulanser. Jeg gikk selv hjem til datteren min, men dro på ettermiddagen til legevakten for å få dokumentert eventuell skader, sier mannen.

Dagen etter dro han til fastlegen fordi ryggen var vond.

– Jeg ble sendt til St. Olavs hospital for å ta røntgenbilde. Der ble det konstatert to brudd i ryggen. Heldigvis er jeg godt trent. Jeg har vært sykemeldt og har nettopp begynt på jobb igjen. Jeg liker å jobbe, jeg likte ikke å gå sykemeldt i ukevis. Nå er jeg i jobb igjen og venter på behandling hos fysioterapeut, sier mannen.

Det var først da hastmeldingene kom om at Johannes Høsflot Klæbo hadde vært involvert i en bilulykke, at han forstod hvem som hadde kjørt på dem.

– Vi ønsker at historien som kommer ut skal være riktig. På den måten kan vi stanse spekulasjoner og det er bra både for han og oss. Han må møte i retten og da vil det bli skrevet om saken. Slike påkjørsler skjer daglig.Hvorfor det skjedde med oss, kan bare han svare på, sier 35-åringen.