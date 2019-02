SEIERHERRE: Magnus Carlsen, her fra partiet mot Ding Liren under Tata Steel Chess, vant den prestisjefulle turneringen i nederlandske Wijk aan Zee. Foto: KOEN SUYK / ANP

Carlsen om «mesterverk»-trekket: − Ren nybegynnerflaks

Magnus Carlsen fikk ros for spesielt ett trekk etter at han slo Richard Rapport i Tata Steel Chess. Nå avslører det norske sjakkesset at han selv trodde han tabbet seg ut da han spilte bonden frem til e5.

Publisert: 01.02.19 11:13

Det er i en samtale med stormester Jan Gustafsson, som også fungerte som Carlsen-sekundant under VM-kampen mot Fabiano Caruana, at nordmannen åpner opp om det han selv trodde var en real blunder.

– Jeg lever på en løgn, og det tærer på samvittigheten min, sier Carlsen med et lite smil rundt munnen omkring ni minutter ut i denne videoen fra Chess24 .

Han sikter til partiet mot Richard Rapport , der trekket e5 ga merkbart utslag på computeren. Jon Ludvig Hammer, Norges nest beste sjakkspiller, mente trekket var «umenneskelig» .

– Poenget er at jeg bukket da jeg tapte en bonde. Da jeg spilte e5... Jeg så det ikke. For meg føltes det som ren nybegynnerflaks, erkjenner Carlsen om eget trekk.

– Da han tillot e5, trodde jeg han følte at stillingen hans var så dårlig, at han så etter noen rare sjanser med løper e8 og tårn e6... Jeg enset ikke at han rett og slett kunne ta bonden, utdyper han.

Men selv om Carlsen havnet en bonde under, var stillingen hans så god at han − ved å spille de riktige trekkene − sto til vinst. Etter hvert gikk det også opp for sjakkgeniet at det han trodde var en tabbe, i realiteten var et vinnende trekk.

– Jeg satt der i ett minutt og forbannet meg selv. Så gikk jeg med springer d5 fordi det var det eneste jeg kunne gjøre, og så, mens han tenkte, skjønte jeg gradvis at alt fungerte og gikk min vei.

Carlsen bruker ordet «skam» og sier han «snublet inn i dette fantastiske konseptet ved ren flaks».

– Jeg ville ikke spilt e5 hvis jeg visste at jeg havnet en bonde under, erkjenner han.

– Du er altfor ærlig. Dette ville gått ned som et klassisk langsiktig offer for å oppnå vinst, repliserer Gustafsson.

– Ja, jeg vet, ler Carlsen tilbake, og legger til:

– Jeg følte meg bare så utrolig dum. Det var derfor det var vanskelig for meg å føle at det var bra spilt, selv om det gikk som smurt etter det trekker. Alt var basert på at jeg overså noe helt grunnleggende...