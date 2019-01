HESTEGLADE: Ann Kristin og Kolbjørn Selmer på Øvrevoll etter seieren med Square de Luynes i Norsk Derby i fjor. Nå er de på plass i Paris der «Looking Superb», som de eier sammen, går i verdens største travløp. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Ranheims rike onkel drømmer om å vinne verdens største travløp

SPORT 2019-01-27T12:14:45Z

Kolbjørn Selmer (42) er på plass i Paris for å se hesten sin i verdens tøffeste travløp søndag. Fra før er han kjent som Ranheims rike onkel og tidligere verdensmester i offshore båtrace.

Publisert: 27.01.19 13:14

Trondheimskaren tjente fjerde mest av alle i Norge i 2017, nær 285 mill. kroner ifølge skattetallene som kom sist høst.

Derfor er det heller ikke kampen om de fire millionene norske kroner i førstepremie i Prix d’Amerique som opptar Kolbjørn Selmer mest når hans «Looking Superb» står på startstreken for å tilbakelegge 2700 meter på Vincennes-banen.

– Generelt i livet handler det om å få ting gjort. Få til ting. Det handler sjelden eller aldri om penger. Penger kommer av godt arbeid, sier Selmer til VG.

– Hvis vi gjør jobben, så får vi en pengepremie. Men det er ikke derfor vi er her. Det har aldri vært motivasjonen min i hverken sport eller forretningslivet.

– Er du optimist med tanke på Prix d’Amerique?

– Jeg er født optimist!

«Looking Superb» er en hesten i hele feltet som har tjent minst penger i sin karriere. Den andre norske hesten, «Lionel», har travet inn atskillig mer og har ifølge mange bookmakere større muligheter enn Selmers hest.

– Ingar Hagen på Oppdal er oppdretter. Jomar Blekkan og jeg var på hesteauksjon i Oslo, og Jomar så umiddelbart at det var noe spesielt med denne hesten. Den utstrålte noe spesielt , sier Kolbjørn Selmer.

– I november var vi heldige å få «Looking Superb» inn hos den kjente franske travtreneren Jean Michel Bazire. Det var et lykketreff at vi skulle få til det, og vi har Stall Hamre å takke for deg, fortsetter trønderen.

Det var på lille julaften at hesten sensasjonelt vant et av kvalifiseringsløpene for Prix d’Amerique.

– Hva betyr det at du selv er verdensmester?

– Hehe, det forplikter vel i den forstand at alle har et ønske om å vinne, om å være best. For meg handler det om å tør å si at jeg vil vinne og bli best, kombinert med at jeg ikke er redd for å tape. Det er litt som Ranheim Fotball.

– Forklar!

– De ble tippet nord og ned av alle eksperter før sesongen i fjor. Jeg skjønte at de ikke hadde noe å tape, men alt å vinne. Og det gikk veldig bra. Det samme gjelder «Looking Superb» i Prix d’Amerique - vi har ingenting å tape.

– Hva betyr Ranheim Fotball for deg?

– Hadde du spurt det samme spørsmålet for et år siden, hadde jeg omtrent spurt om Ranheim har et fotballag. Nå får det nesten fram tårene hos meg. Jeg har et utrolig nært forhold til laget, spillerne, trenerne og hele apparatet rundt klubben. Nå er det klubben i mitt hjerte, sier Ranheims rike onkel.

«Looking Superb» har 14 seirer på 49 starter, mens «Lionel» har 24 seirer på 72 starter. «Lionel» har kjørt inn nesten 16 mill. kroner, mens «Looking Superb» ligger på bare 1,36 mill. kroner. «Lionel» ble nummer tre i Prix d’Amerique i 2017 - med Matthieu Abravard som kusk. I fjor galopperte hesten tidlig og var aldri i seierskampen. I år som i fjor er det Gøran Antonsen selv som sitter i sulkyen.

Men det er ikke de norske hestene franskmennene snakker om. De snakker om at ei hoppe kan vinne Prix d’Amerique denne gang: Bellina Josselin. Men det kan også skje at Björn Goop med Readly Express vinner i år som i fjor.