Kveldens travtips: To bankerkandidater i V76

Publisert: 04.04.18 10:33

Både Mine og Promo Kemp står perfekt til i førstespor i de to siste V76-løpene og er klare bankeralternativer.

VGs travekspert, Anders Olsbu, endte til slutt opp med Mine som alenestrek.

– Mine vant lett fra tet i V76 forrige onsdag og kan gjenta med samme innsats. Promo Kemp kunne ikke hente noe fra køen sist, da det gikk fort til slutt, men var god i seiersløpene før det. Begge kan lede fra start til mål, mener Olsbu.

Dagens banker:

Mine (V76-6) har perfekte forutsetninger og kan lede hele veien om hun får dirigere litt.

Dagens luring:

Valokaja Hindø (V76-2) er sterk og går til mål. Skal ikke avskrives om favoritten ligger for hardt på.

Her er Olsbus V75-tips til Bjerke Travbane:

Lite V76-forslag (store bokstaver): 162 kroner

Stort V76-forslag (over streken): 1728 kroner

V76-1 (2100ma)

4 GIGGS B.R.

9 TIGER MAN E.P.

6 LOVE ME E.P.

1 Logical Mystic

————————–

2 Betty

3 Masserati G.T.

10 Bailiss

7 Gemma B.R.

8 C.C. Lucky Star

5 Extol's Pride

11 Ideal Yankee

Løpet:

Tre-fire hester kan fort rekke i DNTs 4-årsserie.

Favoritten:

Giggs B.R. har gjørt det meste riktig hittil i sin debutsesong. Var suveren både sist og tredje sist. Feilet kort i en trang situasjon i første sving i sin annen start. Avsluttet bra, men fikk litt for langt frem og tapte kun knepent for Canadian Ensign O.S. Lundstrøm Wolden-traveren har mer å gå på og får et knepent tips.

Outsiderne:

Tiger Man E.P. skuffet litt fra tet første gang ut etter pause. Fikk dirigere da, men måtte se seg slått av Whatabout Classic. Var forbedret sist. Holdt unna etter en 1.12-åpning da uten noe spart. Kan være ytterligere forbedret nå og står til for et fint løp. Skal regnes blant de tre.

Logical Mystic kom ut etter snaue fem måneders pause sist og fikk maks fra lederrygg i et løp Eurora vant foran Royal Winner. Kan ventes ytterligere forbedret med det løpet i kroppen, men trenger kanskje flere før han er på topp. Mystical Lindy-sønnen er bra fra start og kan få tet eller lederrygg. Derfra kan han fort ende på trippelen igjen.

Betty var flink treer fra dødens sist uten at balansen var optimal. Er flink ut og kan ende blant de tre med klaff.

Luringen:

Love Me E.P. var god i sine fem løp i sin debutsesong i fjor. I sin siste start i en kvalifisering til hoppe-Kriteriet ble hun fjerde bak Calina, My Cool Mama og Prapai R. Hun ble også tredje i kvalifiseringen til hoppeavdelingen av Märtha-løpet, kun slått av Calina og Grace B.R. Gangen før avsluttet hun solid fra køen og var nær ved å innhente nevnte Calina. På sitt beste er Love Me E.P. mer enn god nok, men hun skal få et fint løp første gang ut og kjøres til slutt. Men klaffer det med løpsopplegget kan hun meget vel vinne.

Startsiden:

Alle de tre innerste kan løse bra fra start og vil kjøre om føringen innledningsvis.



V76-2 (2100ma)

2 DONATOMITE

1 VALOKAJA HINDØ

————————–

4 Dancelli

3 Hades Håleryd

6 Obi

7 Petter Rags

5 Dream On Plush

Løpet:

Kun syv hester stiller til start i dette løpet for varmblodshester som har tjent under 1,3 millioner. To av dem peker seg litt ut.

Favoritten:

Donatomite kommer ut etter pause, men har gått 1.13 over sprint med voltestart i trening og er godt forberedt. Men Hamre-traveren er klart best på sprint. Han har en tendens til å ligge på litt underveis. Men skulle han holde seg litt rolig underveis, kan det holde helt inn. Hadde det vært sprintdistanse, kunne det dreid seg om en sikker vinner. Over full distanse blir det mer sjanseartet.

Outsiderne:

Dancelli kommer også ut etter pause. Mikkelborg-traveren gikk flere sterke løp i fjor, men trenger kanskje løp i kroppen før han er helt på topp. Skal først og fremst få dette løpet som en gjennomkjøring. Men klaffer det maksimalt underveis, skal han uansett ikke avskrives helt.

Luringen:

Valokaja Hindø feilet direkte i et langløp på Klosterskogen påskeaften. Avsluttet bra fra køen gangen før i et løp Heartbreaker V.S. vant foran Evil Enok M.E. Kolnes-traveren blir overflydd fra start, men uansett vil det normalt løse seg i et så lite felt. 7-åringen er sterk og går til mål. Blir favoritten hissig i front, ser jeg ikke bort i fra at Valokaja Hindø kan runde til seier.

Startsiden:

Donatomite sikrer seg normalt føringen, selv om Dancelli kan løse fort.



V76-3 (1640mv)

3 RUSKELI BLESA

9 WIKING BLESA

2 TENK NÅ DINA

————————–

8 Åsrud Rappa

7 Vetla Vinna

1 Julie

6 Lustra Hera

4 Våler Stjerna

5 Lill Tea

Løpet:

En trio peker seg litt ut i dette hoppeløpet.

Favoritten:

Ruskeli Blesa avsluttet solid til annen bak gode Valle Gulla som sto hele 40 meter foran sist. Braaten-traveren går fine løp hver gang og har vært på trippelen i ni av tolv starter. Med samme innsats som sist, kan det fort dreie seg om en vinner.

Outsiderne:

Wiking Blesa skuffet sist. Hadde litt trafikkproblemer, men hadde ikke så mye å by på da åpningen kom på oppløpet. Var langt bedre i de to foregående startene. Nest sist i V75 kom hun sterkt tilbake til fjerde etter å ha galoppert på startsiden. Gangen før rakk hun frem til seier tross hinder på siste bortre. På sitt beste kan hun utfordre.

Luringen:

Tenk Nå Dina er fryktelig usikker, men er god nok om hun viser seg fra sin beste side. Muligens blir det skorykk for første gang i år. Det er i så fall en fordel. Feilfritt og på sitt beste kan hun absolutt vinne, men galoppfaren er stor. En evig outsider.

Startsiden:

Ruskeli Blesa, Vetla Vinna og en feilfri Tenk Nå Dina kan løse bra fra start.



V76-4 (2100ma)

5 MIETOR

4 RAMSTAD BALDER

9 TUSSE STORM

7 NORDBY FRØY

8 SPRETT ODIN

3 MISSINGMYR STJERNEN

————————–

11 Stjerne Ball

10 Hovs Frøya

1 Trø Kato

12 Dæmro Svarten

6 Engli Ilmina

Løpet:

Halve feltet bør rekke i dette kaldblodsløpet.

Favoritten:

Mietor var solid toer fra dødens sist og tapte kun for seiersmaskinen Magnums Othello som sto 20 meter foran. Løvdal-traveren er kjapp fra start og klarer han å ta seg forbi Missingmyr Stjernen og Ramstad Balder på startsiden, har han en god sjanse til å lede hele veien. Men han er ikke avhengig av den posisjonen.

Outsiderne:

Ramstad Balder ville ikke ta seg forbi Rolf Martin sist, men var flink toer. Gangen før vant han lett foran Lille Amare. Får han det litt servert, kan han speede fort, om han legger godviljen til.

Luringen:

Tusse Storm tapte kun for gode Vollanfaks sist etter å ha overtatt etter 600 m. Gangen før feilet han bort en topplassering i løpet Mietor vant klart foran Nordby Frøy. Står til for et fint løp og kan yppe seg til slutt, om han viser seg fra sin beste side.

Startsiden:

Mietor vil prøve seg innledningsvis mot startraske Missingmyr Stjernen og Ramstad Balder. Engli Ilmina er også kjapp. De to sistnevnte slipper nok.



V76-5 (1609ma)

7 BIANCA SISA

10 EURORA

2 KAJSA NOSTO

————————–

9 Denali

12 Demerara

1 Easy Tolli T.

8 Girlstyle M.H.

6 Photoshoot O.S.

3 May Winall

11 The First Lady

4 Born Dreamer

5 Wake Up Sweety

Løpet:

En trio peker seg klart ut i dette hoppeløpet.

Favoritten:

Bianca Sisa fikk for langt frem sist til Mr. Babalo som fikk dirigere i front. Ikke lett å hente noe, når det går sakte underveis og fort til slutt. Radet opp seirer før det og kan absolutt vinne igjen.

Outsiderne:

Kajsa Nosto kommer ut etter et halvt års pause, men har trent godkjent. Har aldri vært utenfor trippelen og kan ende blant de tre igjen fra sin fine utgangsposisjon.

Luringen:

Eurora holdt seg endelig til rett gangart sist. Da var hun overlegen foran Royal Winner. Har trukket bakspor nå, men runder de fleste feilfritt og med klaff.

Startsiden:

Easy Tolli T., Kajsa Nosto og Wake Up Sweety er alle raske, men slipper nok gjerne til Bianca Sisa om hun blir offensivt kjørt.



V76-6 (2100ma)

1 MINE

————————–

8 Bossum Faksen

9 T.B.'s Trøllgutt

12 Thale

2 Spang Kongen

3 Hauglid Storm

5 Jillborka

11 Lex Odin

6 Løve Lomen

4 Lygna Lotta

7 Eldmia

Løpet:

Mine blir kveldens V76-banker i serien for de stallansatte.

Favoritten:

Mine vant lett fra tet i V76 for en uke siden. Hoppa er flink fra start og kan forsvare sporet. Gjør hun det og åpningen ikke blir for tøff, kan hun meget vel holde helt inn.

Outsiderne:

T.B.'s Trøllgutt fikk en tung tur i dødens første gang ut etter pause, men ga seg uansett for lett. Kan være klart forbedret med det løpet i kroppen. Hesten er veldig god på sitt beste og har mye inne. Det har han vist ved flere anledninger. En outsider.

Luringen:

Bossum Faksen er en kapabel herremann som har vunnet 8 av 15 løp. Også han kommer ut etter pause. Har trent fint, men trenger kanskje løpet og sporet kunne vært bedre. Uansett er Mjølnerød-traveren farlig å avskrive.

Startsiden:

Mine kan forsvare sporet om hun løser som best.



V76-7 (2100ma)

1 PROMO KEMP

11 Teddy Boy O.K.

4 Bivo Torkdahl

7 Ghandi B.R.

6 Massive Speed

2 Escape Boko

10 A Winner

3 Ultimo Tango

————————–

9 Lighthouse West

12 Trespasser

8 Doctor Joe

5 Polar Rocky

Løpet:

Promo Kemp eller mange er spørsmålet i V76-finalen.

Favoritten:

Promo Kemp kunne ikke hente all verden fra fjerde utvendig i et V75-løp Farouk B.R. fikk dirigere i front underveis sist. Vant tre av fire løp før det. Står ypperlig til spormessig og er kjapp fra start. Mye tyder på at Hamre-traveren leder dette løpet fra start til mål. Et bankeralternativ.

Outsiderne:

Bivo Torkdahl skuffet litt i norgesdebuten, men var desto bedre sist. Da blåste han til tet på siste bortre og var helt overlegen. Kan være ytterligere forbedret nå, men han skal være god om han skal yppe seg mot favoritten.

Luringen:

Teddy Boy O.K. likte ikke den lange reisen til Leangen sist og var under pari. Gangen før avsluttet han voldsomt til annen fra lederrygg bak Promo Kemp etter sen åpning. Står dumt til spormessig, men skulle det bli litt kjøring i front, stiger sjansene. Rennesvik-traveren innehar stor kapasitet, men det blir uansett sjanseartet herfra.

Startsiden:

Promo Kemp er kjapp fra start og forsvarer trolig sporet.



