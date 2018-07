Emil Meek går nye treningsveier for å erobre MMA-tronen

Publisert: 18.07.18 12:47

Emil Meek (29) tapte forrige UFC-kamp mot Kamaru Usman (31). Nå går han nye treningsveier for å slå polske Bartosz Fabinski (32).

Meek flyttet fra Trondheim til Oslo for et par år siden for å satse på MMA-karrieren. Siden den gang har han fått gå to kamper i UFC, hvor sportens beste utøvere samles. Med en seier og ett tap, søker Meek nå nye utfordringer for å nå målet om å bli verdens beste fighter. Det betyr blant annet mer tid i utlandet og nye treningspartnere i jakten på å bli best.

– Gutta her er dritgode, men vi er så få og kjenner hverandre veldig godt, så jeg føler at det kanskje er på tide å komme seg videre, sier Meek.

– Betyr det at du kommer til å flytte?

– Jeg kommer nok til å være deltid i Las Vegas i hvert fall, sier Meek.

Trente med overmannen

Og i nettopp Las Vegas har Meek brukt den siste tiden for å forberede seg til søndagens kamp mot Fabinski. I forberedelsene har han fokusert på å bli bedre på brytingen, som han slet med mot Usman i forrige UFC-kamp. For å bli bedre på det, har Meek trent med nettopp Usman før den kommende kampen.

– Vi har ikke noe ondt blod vi. Vi trente litt og brøyt litt, og det kjentes bra. Han er den beste eller nest beste bryteren i hele divisjonen, så det er helt konge å jobbe med han før man skal fighte, sier en entusiastisk Meek.

– Hva lærte du av det?

– Lærte og lærte. Jeg har hvert fall fått fylt inn en del av hullene jeg hadde i kampen mot ham, sier Meek.

Se Meek fortelle om da han trodde han hadde blitt alvorlig syk, men så viste det seg at han bare var «pjusk»:

Garanterer seier

Søndag entrer Meek MMA-buret i Hamburg og han er overbevist om at han kommer ut derfra med sin andre UFC-seier. Den polske motstanderen, Fabinski, har ikke gått kamp på to og et halvt år, hvilket gjør en selvsikker Meek enda sikrere på seier.

– Det her er en gøy kamp for meg. Nå får jeg muligheten til å vise at jeg hører hjemme i toppen, så det er bare en «smækk» med han, så er det opp og sloss med de gode gutta, sier Meek.

– Så det blir en enkel kamp, altså?

– Altså, UFC er verdens beste organisasjon, så folk er gode. Men jeg vil være i toppen og krige med de beste, så dermed skal jeg ta han her enten det tar en runde eller to eller tre, avslutter Meek.