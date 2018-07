Ray Emery tar en drikkepause under en kamp for Anaheim Ducks i 2010. Foto: AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Tidligere NHL-målvakt Ray Emery druknet

Publisert: 15.07.18 23:42

Den tidligere NHL-spilleren Ray Emery (35) døde søndag kveld i en drukningsulykke.

Det bekrefter kanadisk politi, skriver Aftonbladet .

Kanadisk politi undersøkte søndag kveld en mulig drukningsulykke i Hamilton Harbour sørøst i Canada, ifølge Global News . Dykkere ble etter hvert kalt inn for å søke etter mannen.

Senere på kvelden kom nyheten om at den forsvunne mannen var den tidligere NHL -målvakten Ray Emery, og rundt klokken 23.00 norsk tid bekreftet kanadisk politi at han hadde druknet.

Ifølge CBC ringe Emerys venner nødetatene, da han ikke kom opp av vannet etter å ha hoppet ut fra en båt.

Kanadiske Emery, som gikk under tilnavnet «Razor», la opp i 2016, etter en lang karriere. Han debuterte i NHL for Ottawa Senators i 2002/2003-sesongen, og spilte sin siste sesong i ligaen for Philadelphia Flyers i 2014/2015.

I 2009/2010-sesongen var han lagkamerat med norske Ole-Kristian Tollefsen (34) i Flyers.

Emery vant Stanley cup med Chicago Blackhawks i 2013, og var i finalen med Ottawa Senators i 2007.

Han har også spilt for Anaheim Ducks i NHL.

Flere av Emerys tidligere lagkamerater har uttrykt sorg etter at det ble kjent at han er død.

– Rays smil og intelligens gjorde personligheten hans magnetisk. Du håpet alltid at han skulle få ut sitt enorme potensial, selv om karrieren hans hadde sine opp- og nedturer, skriver hans tidligere lagkamerat, nå sjef i Toronto Maple Leafs, Kyle Dubas på Twitter .

Philadelphia Flyers har sendt ut en pressemelding der de omtaler Emery som en «strålende lagkamerat og en ekstremt talentfull målvakt».