MEDALJE: Norges Nils-Erik Ulset hentet hjem bronsemedalje i 15 km skiskyting for stående under paralympics i Pyeongchang i Sør-Korea. Foto: NTB Scanpix

Ulset tok bronse i Paralympics: – Fytti grisen

NTB

Publisert: 16.03.18 06:28 Oppdatert: 16.03.18 06:44

Nils-Erik Ulset (34) tok bronsemedaljen i 15 kilometer skiskyting stående i Pyeongchang fredag.

Tingvoll-utøveren hadde ingen bom og kom inn 1.23,7 bak vinneren canadiske Mark Arendz. Andreplassen var det franske Benjamin Daviet som stakk av med.

– Jeg har aldri vært så glad for en bronse. I dag var det alt eller ingenting. Det funket fra start. Jeg har vanvittige ski, formen er bra og skytingen var lett. Fytti grisen, i dag var det artig, sier Ulset til NRK etter løpet.

Nordmannen har fra før syv medaljer fra Paralympics, men lyktes ikke før fredagens 15 km å sikre seg en pallplass i Sør-Korea.

– Jeg føler jeg har mislyktes så langt. Jeg har vært i bra form, men har hatt mye stang ut. Dette var siste sjansen min, så det føles godt. Dette betyr alt, sier Ulset.

Landslagstrener Lars Berger, som så det hele fra sidelinjen, sier til NRK at han er mektig imponert over Ulsets prestasjoner på standplass.

– Dette var veldig forløsende. Det har vært en vanskelig start for Nils-Erik, men han har gradvis fått bedre kontroll på skytingen, og i dag klaffet alt for ham. Jeg var helt sikker på at han ikke skulle dra herfra uten individuell medalje, sier Berger.

Tidligere i natt endte Trygve Steinar Toskedal Larsen (45) på en 11.-plass i 15 kilometer skiskyting for sittende. Nordmannen kom i mål 2.23,7 bak vinneren, tyske Martin Fleig.