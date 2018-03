Lillestrøm-keeperen stakk fra pressen etter to tabber: – Vi kan ikke tape kamper på denne måten

Publisert: 17.03.18 17:23 Oppdatert: 17.03.18 18:56

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

SPORT 2018-03-17T16:23:42Z

ÅRÅSEN (VG) (Lillestrøm - Sarpsborg 08 2–2) Lillestrøm var friske fremover på banen, men to tabber fra keeper Marko Maric (22) ødela seierssjansene. Etterpå ville han ikke snakke med pressen.

– Keeperen må selvsagt ta de to dødballene, sa LSK-trener Arne Erlandsen til VG etter kampen.

– Vi kan ikke gi fra oss initiativet og tape kamper på denne måten, fortsatte 58-åringen.

Stakk av

Det ble en spesiell ettermiddag for Lillestrøm-fansen på Åråsen. Keeper Marko Maric fra Kroatia gjorde to feil, den ene var veldig grov. Keeperspillet resulterte uansett i to Sarpsborg-scoringer, og frarøvet hjemmelaget seieren. 22-åringen hadde også en feil i serieåpningen mot Bodø/Glimt . Publikum gispet etter hvert hver gang Maric var nær ballen lørdag, de var «livredde» for nok en tabbe.

– I andre idretter tar man gjerne ut keepere når de er «ute av det», vurderte du det her?

– Nei nei, selvsagt gjør man ikke det, sa Erlandsen.

– Kan det bli forandringer på keeperplass?

– Nå er det lenge til neste kamp, alle spillere gjør feil. Det er ikke noe lag som er tatt ut til neste kamp ennå.

Maric tok over som førstekeeper for Arnold Origi, som forsvant før sesongen.

– Savner du den tryggheten?

– Altså, Origi har gjort det godt i Lillestrøm, men nå var det tid for å se etter yngre krefter.

Erlandsen roste heller Maric for å senere i kampen tørre å plukke baller i feltet. Men etter kampslutt virket kroaten preget. Han gikk inn på et rom, smalt igjen døren og forlot Åråsen med en hette over hodet, uten å snakke med noen av journalistene som ville ha en prat med ham.

Her kan du se Maric forlate garderoben:

De 3842 som tok turen fikk se en Kristoffer Ødemarksbakken levere i sin debut fra start. 22-åringen kom fra ULL/Kisa før sesongen og satte 1–0 iskaldt i lengste hjørne etter at han ble frispilt av Erling Knudtzon.

I LSK-serien «På innsiden» kan du se hvordan han hadde det i minuttene før hjemmedebuten:

Trøblete kamp

Det tok imidlertid ikke lang tid før Sarpsborg utliknet. Joonas Tamm var sterkest i duell med LSK-keeper Maric. Sistnevntes inngripen var ikke god. 1–1 ved pause.

Etter hvilen tok Sarpsborg ledelsen. Maric glapp ballen på et tilsynelatende «greit» innlegg. Schwartz satte så ballen enkelt i mål.

LSK-gjengen var irriterte for et frispark de mente de skulle hatt før innkastet Sarpsborg etter hvert scoret på.

– Det var et klart frispark. Det er bare dommeren som er den eneste som ikke ser det, sa Erlandsen.

Sarpsborg-trener Geir Bakke var enig da VG spurte ham.

– Det ser vel ut som det var noen frispark som skulle blitt dømt her, begge veier. Men den situasjonen ser ut som frispark selv om Lillestrøm-spilleren overspiller litt.

Lillestrøm deppet ikke altfor lenge. De kom tilbake da innbytter Aleksander Melgalvis kjempet ballen i mål fra én meters hold. Publikum jublet, men måtte vente. Dommeren sjekket først med linjemann før 2–2 var et faktum.

Dermed ble det poengdeling på Åråsen.

LSKs Mats Haakenstad var vraket for første gang fra start etter å ha spilt samtlige kamper i fjor. Se hans reaksjon fra garderoben her: