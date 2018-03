Guardiola kan sikre troféet mot Mourinhos United

(Stoke - Manchester City 0–2) Pep Guardiolas menn har stålkontroll på Premier League-tittelen. Nå trenger Manchester City bare å vinne de to neste kampene for å kalle seg seriemester.

For mandag kveld var Stoke - nest sist så langt i årets Premier league - sjanseløse på eget gress. To fine David Silva-scoringer var nok. Manchester City har stø kurs mot Guardiolas første ligatittel i England.

– Hver seier tar oss nærmere målet vårt, men vi ønsker å holde koken oppe til slutten av sesongen og inn i neste sesong også, sier City-kaptein Vincent Kompany til Sky Sports, ifølge BBC .

– Mulighet du får én gang i livet

Og det er litt av en måte spanjolens stjernegalleri kan avgjøre det hele på. Det holder faktisk å slå Everton 31. mars og vinne den neste kampen.

Den går mot Manchester United på Etihad den 7. april. Med seier i begge de to kampene vil spenningen være over. Guardiola & co. vil ha sikret seg 87 poeng seks runder før slutt. Manchester United ligger på andreplass i Premier League. Med tap for City i byrivalens storstue kan de med full klaff ut sesongen maksimalt få 86 poeng…

Akkurat det er Kompany klar over.

– Alle på den blå siden av Manchester vet at dét (å vinne tittelen mot United) er en mulighet du får én gang i livet, men vi kommer ikke til å få noe gratis, sier Kompany.

Fått med deg denne? Carragher suspendert av Sky Sports etter spytteepisode

– Blir seriemester

Pep Guardiola var strålende fornøyd med sine spillere etter kampen. Han skryter av at laget har tatt 81 poeng innen 12. mars. Han kaller Stoke-seieren «en solid prestasjon» og poengterer at City-gutta hans kun slipper til én sjanse imot mandag kveld.

Han ble naturligvis spurt om hvordan det ville være å avgjøre ligaen mot erkerivalen.

En slik tanke ville han ikke ofre mye tid nå.

– Målet er neste kamp som er å spille godt mot Everton. Etter det er det Champions League. Spiller vi så solid som i dag, så blir vi seriemester en dag, sier spanjolen diplomatisk i et intervju med Sky Sports i et intervju vist på TV 2.

Drømmeangrep

Tre poeng og seier mot United betyr i så fall City-gull.

Sannsynligheten er stor for at det skjer. Laget har nesten ikke tapt kamper denne sesongen. Den eneste gangen de har avgitt tre poeng i ligaen var mot Liverpool for to måneder siden. Tre ganger har de spilt uavgjort. 26 ganger har de vunnet.

Det tok ikke lang tid før de festet grepet også mot Stoke.

Hjemmelaget gjorde det de kunne for å ødelegge Citys angrepsrytme i begynnelsen av kampen. Det lyktes de brukbart med - helt til det var spilt ti minutter.

Da kunne de ikke gjøre stort. For det var rett og slett et nydelig Manchester City-angrep som førte til 1-0. Fra Kyle Walker til Raheem Sterling. Deretter fra Fernandinho til en feilvendt Gabriel Jesus. Deretter til Sterling igjen, som fant David Silva inne i boksen.

Spanjolen gjorde ingen feil og bredsidet inn lederscoringen. Ikke rart Pep Guardiola gliste bredt på sidelinjen.

Silva satte punktum

Etter hvilen fortsatte City-dominansen.

Avgjørelsen falt allerede i det 50. minutt. Fernandinho fant David Silva på en overgang. Den lille teknikeren inviterte til veggspill med Jesus.

Han fikk som han ønsket. Jesus’ veggpasning var i tillegg av det lekre slaget. Silva ble spilt fri alene med keeper Jack Butland med en lobb. Foran mål var Silva igjen klinisk.

Noen flere mål ble det ikke. Dermed ligger alt an til en knalltøff og avgjørende duell på Etihad i begynnelsen av april.

– De kommer til å vinne ligaen og de er et av de beste lagene jeg har sett i Premier League, er dommen fra Stoke-kaptein og keeper Jack Butland.

For Stoke blir de siste åtte kampene en kamp for å overleve i den engelske toppdivisjonen.

– Det er ikke lett for oss nede på tabellen. Vi vet hva målet vårt er og hva vi må gjøre for å nå det. Vi må ha samme innstilling til hver kamp, med samme intensitet, da tror jeg det går bra, sier Butland.