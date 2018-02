Rangers forlenget tapsrekken og fortsetter å kvitte seg med spillere

Publisert: 23.02.18 04:11 Oppdatert: 23.02.18 05:20

SPORT 2018-02-23T03:11:52Z

(New York Rangers – Montréal Canadians 1–3) Nedturen fortsatte for Mats Zuccarellos (30) Rangers. Nå kan to nye stjernespillere være på vei bort fra New York-klubben.

New York Rangers’ sesong ser ut til å kunne ende ute på glattisen, etter at de natt til fredag tapte igjen.

1–3-tapet mot Canadiens var Rangers’ femte strake tap, deres 29. denne sesongen.

Med 20 kamper igjen av grunnserien har Stanley Cup-finalistene fra 2014 seks poeng opp til sluttspillplass.

Vertenes Tomas Plekanec sendte Canadiens i føringen syv minutter ut i første periode, mens Jepp Petry doblet ledelsen fire minutter ut i midtperioden.

Da Kevin Hayes (25) pirket inn reduseringen med tre minutter igjen av tredje periode måtte dommerne sjekke videoen for å se om han scoret med skøyten eller køllen, men etter en TV-titt ble overtallsmålet stående.

Zuccarello forstyrret Canadiens-keeperen før Hayes’ scoring, men stort mer fikk han ikke med seg fra sine 18,45 minutter på isen.

Droppet Lundqvist for debutant

Rangers tok ut målvakten i slutten da de jaget en utligning, men endte bare med å få en ny smekk da Phillip Danault scoret 1–3 på åpent mål.

Rangers’ svenske keeperveteran Henrik Lundqvist (35) har vært så godt som fast i buret de siste 13 årene, men mot Canadiens måtte han gi opp plassen for 22-åringen Alexandar Georgijev.

Russeren NHL -debuterte med en god forestilling og en redningsprosent på 95, etter at han ble hentet opp fra AHL tidligere i måneden.

Ut med Grabner og Holden

For to uker siden fortalte Rangers-ledelsen ifølge New York Post at de har planer om å kvitte seg med flere spillere i håp om å bli sterkere i fremtiden. En av spillerne som kan forsvinne er lagets norske stjerne: Mats Zuccarello .

Førstemann ut var Nick Holden (30), som gikk til Boston Bruins mot et tredjerundevalg i sommerens draft og 24-åringen Rob O’Gara.

Samtidig sparte de både Michael Grabner (30) og Rick Nash (33) mot Canadiens, og rett etter kampen kom nyheten om at Grabner er byttet bort.

30-åringen går til New Jersey Devils i bytte mot 20-åringen Igor Rykov og et andrerundevalg i draften.

Mandag stenger vinduet NHL-spillerne har for å bytte spillere.