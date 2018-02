BRAKKA: Nicklas Bendtner avbildet under et møte med VG på Brakka til Rosenborg i september 2017. Foto: Sanne, Therese Alice

Bendtner åpen om trøblete forhold til sin far

Publisert: 03.02.18 22:54

Rosenborg-stjernen Nicklas Bendtner (30) sier hans far misbrukte hans tillit i avgjørende år spissens karriere.

Det er i et intervju med det danske magasinet Euroman at Bendtner snakker om forholdet til sin far.

– Hvis det var meg som hadde såret mine nærmeste på den måten, så ville jeg gått gjennom ild og vann for å gjøre det godt igjen, sier Bendtner i intervjuet, som er gjengitt i danske BT .

Ifølge Rosenborg-spissen har han ikke sett faren sin, Thomas Bendtner, på fem år.

Misbrukte min tillit

– I mange år styrte han karrieren min ut i fra hva som var bra for ham og hans partnere. Det verste er nok uansett at han misbrukte min tillit. Han visste at han var mitt store idol fra jeg var liten, sier en åpen og ærlig Bendtner.

Faren var en viktig brikke i starten av Nicklas Bendtners karriere, blant annet som agent da han gikk til Arsenal som 16-åringen.

Etter hvert sørget farens prioriteringer for at forholdet kjølnet, ifølge Nicklas Bendtner.

Fakta Nicklas Bendtner Født : 16. januar 1988, København.

Posisjon : Spiss

Landskamper : 79 (30 mål)

Klubber : Arsenal (2005–14), Birmingham (2006–07, lån), Sunderland (2011–12, lån), Juventus (2012–13, lån), Wolfsburg (2014–16), Nottingham Forest (2016–17) og Rosenborg (2017-)

Meritter : Serie A-tittel (2012–13), tysk cupmester (2014–15), tysk supercupmester (2015), Eliteserien (2017), norsk supercupmester (2017).

Individuelle meritter: Toppscorer Eliteserien (2017), årets spiller i Danmark (2009).

Thomas Bendtner har forsøkt å gjenopprette kontakten med sin sønn.

Bendtner gir uttrykk for at faren ikke har gjort nok.

– Hvis man kan gjøre ting som er så slemt mot et annet menneske, når det i tillegg er av ditt eget kjøtt og blod, for så å tro at en lapp på døren skal løse alle problemer...